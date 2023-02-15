經典賽／巴拿馬非軟柿子！大聯盟級投手戰力恐將中華隊一軍

眼看多名大聯盟選手助拳他國，古巴又破天荒邀集「叛逃」球員助陣，中華隊A組的晉級之路可謂雪上加霜，分組五取二的賽制中可謂人人有機會，個個沒把握，表定將於3月8日首戰將對上的巴拿馬，客觀來說，其整體戰力沒有其他球隊來得完整，對中華隊而言是勢必得搶下的勝利，但這並不意味著對手是顆軟柿子，巴拿馬具MLB經驗的投手戰力很有可能在短期賽反將一軍。

經典賽巴拿馬隊球員名單 資料來源：經典賽官方推特

隨著各國30人名單公佈，同分組的古巴、荷蘭、義大利等國都迎來大聯盟戰將奧援，中華隊在A組的整體評價只贏巴拿馬，面對晉級東京巨蛋僅有一敗的餘裕，未打先悲觀的氛圍瀰漫在各大討論區，首戰能否拿下是中華隊續命的關鍵，然而，這對巴拿馬也一樣，雙方都有不得輸的壓力，將最佳投手陣容全數押上也不會令人意外，正面對決巴拿馬王牌巴雷亞（Jaime Barria）是無可避免的事。

巴雷亞。影片來源：大聯盟官方網站

26歲的巴雷亞有著均速148公里的速球，在大聯盟多以長中繼、後援投手的身份登板，去年35場出賽、79.1局的投球中繳出2.61的防禦率。值得一提的是，他的滑球使用比例高達47%，雖然直向、縱向位移都遜於平均，揮空率24.1%也稱不上出色，但要打得扎實並不容易，打者整季對這顆滑球的擊球初速為低於平均85.3英里，而這也是他面對右打者的利器；面對左打者時，除了將滑球塞進打者內角，巴雷亞也將第三種球路——變速球的使用率提升到28%，與直球形成共軌混淆打者，雖然樣本數不算多，但這顆圈指變速球讓上季的大聯盟打者繳出僅 .125的打擊率。

巴拿馬的另一名王牌，是36歲的艾斯皮諾（Paolo Espino），去年出賽42場有19場先發，主投113.1局、防禦率4.84，被敲出24發全壘打在聯盟投滿100局的投手中排名第三，雖有MLB先發投手的名份加持，但也正因處在重建中的國民才有先發的一席之地，30歲才被拉上大聯盟不是沒有原因，艾斯皮諾欠缺所有現代投手生存應有的技能，包括僅僅89英里的直球以及幾乎墊底的揮空率，球種配置如同近年邁向退化的葛蘭基（Zack Greinke），多以速球、曲球搶下好球數，但也因球種誘騙能力不足，武器庫所有球種在去年都被大聯盟打者當沙包打。雖說殘酷，但他的身份對國民來說也只是過渡期中的棋子，實力上與小聯盟球員並無二異，若能盼到他登板，會是中華隊打下江山的大好時機。

牛棚部分，兩名火球男——勞倫斯（Justin Lawrence）與賈拉（Javy Guerra）可能會成為中華隊右打群的惡夢，前者低肩側投卻有著95英里的可怕伸卡球，詭異的出手點搭配如飛盤般的滑球，短期賽上恐怕難以適應；後者近年多待在小聯盟體系，主力球種為伸卡、滑球與四縫，速球平均來到98英里，去年在3A主投41.1局僅被敲1發全壘打，繳出ERA 1.74的鬼神成績，不過來到最高層級的MLB仍有保送過多的問題，耐心選球仍是突破的關鍵。

勞倫斯。影片來源：大聯盟官方網站

相較投手陣容，巴拿馬的打線明顯缺乏要角撐腰，具大聯盟經驗球員4名，31歲的捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）會是陣中主砲，去年他以光芒陣中二號捕手身份打出生涯最佳成績，打擊三圍 .252/ .283/ .409，附帶11發全壘打及34分打點，101的wRC+在捕手中實屬上乘，最高擊球初速113.4英里排在大聯盟前10%，足見他的砲瓦有多驚人，絕對是投手群必須特別提防的對象，另外，貝騰柯特最大的缺陷是對滑球、變速球等變化系球種沒轍，去年在對上兩球種的揮空率都高達40%，避免以直球系球種正面對決會是配球策略的上策。

張育成去年曾和貝騰柯特背靠背開轟。影片來源：大聯盟官方網站

另外，2000年出生的年輕小將赫雷拉（Ivan Herrera）也不容小覷，去年短暫升上大聯盟觀光，其餘在紅雀3A繳出的打擊三圍是 .268/ .374/ .396，考量到貝騰柯特優秀的阻殺能力，赫雷拉應該會以DH或一壘手身份出賽；內野手阿勞茲（Jonathan Arauz）則明顯是名靠手套吃飯的球員，3個大聯盟賽季的打擊成績相當慘澹；塔哈達（Ruben Tejada）曾是阿特利（Chase Utley）「鬼腳」下的受害者，雖有9年大聯盟資歷，但19年後便未再有出賽紀錄，去年則效力多明尼加冬盟。

對上巴拿馬以少數菁英為主幹的陣容，投手方面首要針對特定強打者，打擊則應善用經典賽的球數限制規定，根據分組賽賽制，投手單場比賽最多投 65 球，若能在4至5局將王牌巴雷亞的用球數消耗殆盡，輪到艾斯皮諾或其他中繼投手車輪戰，那便是中華隊取分的大好時機。

此外，打線安排上則盡可能以左打組成前段棒次，以對付巴拿馬嚴重右傾的投手戰力，中華隊陣中包括王威晨、吳念庭、林子偉、王柏融、陳傑憲等人都是相當優秀且具纏鬥能力的左打者，可用之兵其實非常多，中間再穿插以長打能力見長的張育成、吉力吉撈·鞏冠等強力右打，中華隊整體仍有較大優勢得以旗開得勝。