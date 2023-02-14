籃網拆解造就兩支超級強隊 重演奈許、諾維茨基分手美事

日前，布魯克林籃網隊以極快的交易速度，將陣中問題人物厄文（Kyrie Irving）送到達拉斯獨行俠隊，接著又把核心杜蘭特（Kevin Durant）送往鳳凰城太陽隊，僅保留無交易價值的西蒙斯（Ben Simmons），宣告「三巨頭」瓦解進入重建期。這兩筆買賣，不但讓東西區戰力天平移動，聯盟也誕生出兩支新的超級球隊。

探討主題前，我想先說個故事，資深NBA球迷或許仍有記憶。2005、2006年蟬聯兩屆MVP的奈許（Steve Nash）投效鳳凰城太陽隊前，曾與2007年MVP諾維茨基（Dirk Nowitzki）同隊效力。照理說，擁有兩位MVP的達拉斯獨行俠隊應可稱霸聯盟，即便於2002-03例行賽季豪拿60勝，卻連西區冠軍都無法搶下，更別談打入決賽舞台。

厄文(左)與唐西奇(右)正式聯手的首戰是在延長賽輸給國王，但兩人分別繳出28分7籃板7助攻、27分9籃板5助攻的優異成績，等他們經過磨合期後，獨行俠的未來勢將更讓人充滿想像！ 美聯社

奇妙的事發生了！當奈許加盟太陽隊後，第一個球季就在例行賽搶62勝，之後每一年太陽如日中天，從沒一季少於54勝，且在2005、2006、2010年三度打入西區決賽，成為聯盟超級強隊。離開獨行俠隊的奈許打出生涯顛峰，五度摘下聯盟助攻王，一直到2015年退休時總助攻榜排第四名，2018年榮登籃球名人堂。少了奈許的獨行俠隊也不差，由諾維茨基扶正為大哥帶隊，並在2011年擊敗邁阿密熱火隊拿NBA總冠軍。

這個故事告訴我們，在NBA一加一未必等於二，把巨星匯聚或把他們拆解，可能有不同結局。當初籃網隊費盡心思湊三巨頭，最終卻落得重建，巧合是雙巨頭一個投奔達拉斯、另一個擁抱鳳凰城，和2000到2011年的獨行俠、太陽故事類似，時空背景不同但兩隊絕對稱得上超級強隊，只要厄文腦子正常，我們不能小看唐西奇（Luka Doncic）和厄文的雙人組合。相對地，得分能力無人可出其右的杜蘭特所到之處都是強隊，如今搭檔有布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul），若狀元郎艾頓（Deandre Ayton）心沒病的話，加上團隊大賽經驗，絕對稱得上超級強隊。因此，未來一兩年太陽和獨行俠勢必引領風騷，成為聯盟曝光率最高的兩支超級強隊。

籃網隊把陣中兩大球星厄文(右)和杜蘭特(左)都換走，巧合的是分別送往達拉斯和鳳凰城，未來這兩支球隊很可能循十年前案例，成為聯盟數一數二的超級強隊。 美聯社資料照片

擁有聯盟兩個最棒的得分好手，各隊今後要拖慢杜蘭特和布克是高難度，他們本季平均分別貢獻 29.7 分和 26.8 分，節奏打起來了！要攔都攔不住。況且，陣中還有保羅這種單場平均8.7次助攻的大將，比賽中這三人堪稱是怪物組合。當然，這支隊伍並非無解，主要是杜蘭特傷勢恢復狀態，34歲的他離開金州勇士隊後沒全勤過，再來是布克一樣有腹股溝傷勢，缺席達29場，保羅已經37歲，太陽隊帳面數字夢幻但墜落也可能很快。杜蘭特曾有完美生涯起步，但在勇士隊奪冠後亟欲證明自我的他，卻在布魯克林哉個跟斗。他是否能步上前輩奈許，在鳳凰城找到轉機，以他的實力無須懷疑，但健康狀態將影響佈局，特別是太陽隊為了他下大注，未來幾年能否和保羅搭檔奪冠在此一舉。

身為太陽隊大前輩的巴克利（Charles Barkley），在所主持的節目Inside the TNT 發表評論，他說：「太陽隊應該在買斷的自由市場上，替球隊尋找有高度的中前鋒。同時，西區包括洛杉磯湖人隊、曼非斯灰熊隊板凳實力不錯，太陽隊要找一些可靠的替補人選。」巴克利認為，現在NBA不能單看先發五人，各隊還比深度，欲依賴杜蘭特、布克、保羅和艾頓等於奪冠是不現實想法。

太陽隊在擁有保羅(左)、布克(右)、艾頓的基礎上補進杜蘭特，這將是相當具有殺傷力的組合，但球隊並非無懈可擊，主要是所有人必須健康出勤，且球評巴克利主張應在自由市場物色高度與深度。 美聯社資料照片

巴克利提及，籃網隊的隕落造就西區兩大強權，但別忘了仍有幾支超級強隊，交易截止日前湖人隊補強頗有成效，側翼、外線、防守都有所改善，沒人敢把健康的戴維斯（Anthony David）和詹姆斯排除強隊之外，同樣地一旦柯瑞（Stephen Curry）傷癒歸隊，勇士隊也足以重返超級強隊之列，很難得地我們可看到與上半季截然不同的戲碼，如此大幅度陣容調整前所未見，NBA未來幾個月一定很精彩。