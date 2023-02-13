經典賽／美國隊打強投弱 面對兩大勁敵衛冕難度高

睽違六年，代表全球棒球最高榮譽的WBC世界棒球經典賽終於回來了。或許因為上一屆因疫情停辦，這次各國好手參賽的意願明顯提昇不少。同時參加預賽的球隊還從16隊擴大到20隊，可說越來越有全球性運動賽事的規模與架勢。

居WBC主導地位又是衛冕隊的美國自也不敢掉以輕心。早在去年7月，三屆MVP得主楚奧特（Mike Trout）就先接下美國隊隊長一職。有他登高一呼，剛獲獎的紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）及另一位MVP外野手貝茲（Mookie Betts）也紛紛加入。只可惜原有意願參賽的兩屆MVP哈波（Bryce Harper）因傷不得不退出，加上參加過上一屆WBC的另一位新任MVP賈吉（Aaron Judge）選擇不參加，否則我們將有機會看到全由MVP鎮守的超豪華外野組合。

不過在其他位置上，美國隊依舊是眾星雲集。去年剛締造20全壘打—20盜壘紀錄的費城人鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）堪稱現役最強捕手，而且是史上最全能捕手之一。同時美國隊的內野左半邊將由剛成為瑞爾穆托隊友的明星游擊手透納（Trea Turner）及連續十屆三壘金手套獎得主亞瑞納多（Nolan Arenado）擔任先發，稱這個上季雙雙拿下銀棒獎的三游組合為當今最強同樣不為過。前面提到的高史密特這兩年與亞瑞納多在紅雀合作無間，而且在一壘位置上美國隊還帶了全壘打火力更優的重砲手阿隆索（Pete Alonso）。

亞瑞納多(左)與透納(右)都是攻守俱佳的頂尖好手，美國隊將由他們聯手創造出最夢幻的三游組合。 美聯社資料照

除了上述六位赫赫有名的球星外，美國隊還有去年國聯打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）、全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）、曾拿過美聯打擊王的游擊手安德森（Tim Anderson）、連兩年30轟外加外野金手套得主的塔克（Kyle Tucker）及明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）等多位可用之兵。15位野手中沒入選過明星賽的就只有二三號捕手史密斯（Will Smith）、凱爾．東岡（Kyle Higashioka）及新人游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）三人。但打擊火力強大的史密斯及去年新人王票選第四名的小威特也不是省油的燈，唯一星度不足的其實只有純屬以備不時之需的三號捕手東岡。

不過正如標題所說，相較於野手的星光熠熠，美國隊的投手戰力無疑是略遜一籌。且不論近況好壞，最近幾年的美國籍塞揚獎得主包括韋蘭德（Justin Verlander）、伯恩斯（Corbin Burnes）、瑞伊（Robbie Ray）及畢柏（Shane Bieber）全都不在陣中。去年表現最好的幾位先發投手包括入選年度第一隊的選年度第一隊的馬諾亞（Alek Manoah）、第二隊的希斯（Dylan Cease）、諾拉（Aaron Nola）及弗瑞德（Max Fried）也都未加入。反觀同樣入選年度一二隊的多明尼加籍塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）及墨西哥籍20勝投手烏力亞斯（Julio Urias，墨西哥）都同意為國效力，更突顯出美國隊投手確實還有加強的空間。

以上批評當然不是要刻意貶低由老將克蕭（Clayton Kershaw）領軍的美國隊投手們。畢竟克蕭雖球威已不復當年，去年也投出12勝3敗、防禦率只有2.28的一流成績。在先發投手上，另兩位老將韋恩萊特（Adam Wainwright）、林恩（Lance Lynn）也都寶刀未老，同時還有近兩年大放異彩的洋基怪投柯特斯（Nestor Cortes）及皇家新銳投手辛格（Brady Singer）等後起之秀。此外這次美國隊有多達四位投手曾有「旅外」經驗，分別是打過日職的兩大先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）、米克拉斯（Miles Mikolas）以及從韓職回歸的先發投手凱利（Merrill Kelly）與救援投手雷利（Brooks Raley）。一旦在四強以至於決賽遭遇日韓，這些知己知彼的投手們或許能發揮意想不到的功效。

克蕭(左)與韋恩萊特(右)雖然都是大聯盟名將，去年也都投得不錯，但他們真正的巔峰時代都已過去很久了。 美聯社

然而以美國隊的投手陣容，在預賽、複賽對付一些二三流球隊自是游刃有餘，但一旦碰上由外野手索托（Juan Soto）、一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、三壘手狄佛斯（Rafael Devers）、中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、游擊手法蘭柯（Wander Franco）及潘尼亞（Jeremy Pena）等眾多新生代球星外加老將馬恰多（Manny Machado）所組成，星度絲毫不遜於美國的多明尼加打線是否還能安然過關？恐怕頂多只能算是五五波。

雖說多明尼加在徵召投手上也不比美國順利，包括太空人王牌投手瓦德茲（Framber Valdez)、水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo）以及洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）都不在陣中。但除了領軍的阿坎塔拉外，另一位太空人哈維爾（Cristian Javier）也是先發投手中的好手。更重要的是，多明尼加擁有極其強大的救援投手陣容。由蒙特洛（Rafael Montero）、內瑞斯（Hector Neris）及阿布瑞尤（Bryan Abreu）組成的鐵三角是太空人今年奪冠的一大關鍵因素。此外像是本季表現出色的勒克萊爾（Jose Leclerc）、卡斯提歐（Diego Castillo）及巨人隊年輕投手多佛（Camilo Doval）等救援投手也都不弱。就連賭盤也以些微差距看好多明尼加更有機會奪冠。

阿坎塔拉(左)與哈維爾(右)去年都投出生涯最好的成績，兩人目前也都將進入26、27歲的巔峰時期，三振與續航能力都強，將是多明尼加非常可靠的先發戰力。 美聯社資料照片

比起美多大戰，台灣球迷更期待的或許是美日兩強的東西對決。日本隊打線雖有大谷翔平壓陣，但論整體戰力自是無法與美、多的全明星陣容相匹敵。但基於日本擁有大谷、達比修有兩位一流先發投手，外加實力已被看好能在大聯盟立足的山本由伸及佐佐木朗希，稱其投手戰力足以與美、多鼎足而三相信不會有太多人反對。更重要的是，其他隊打者都從未有過面對山本跟佐佐木的實戰經驗，這無疑是日本隊的一大優勢。

對美國隊來說，本屆WBC自是勢在必得，除了衛冕冠軍外其他結果都是失敗。然而帳面上的華麗陣容不能直接與勝利劃上等號，尤其在面對實力充滿未知數的日韓更是如此。首屆WBC美國隊就曾大意失荊州在複賽敗給韓國（比數3:7），第二屆更是被日本在準決賽徹底打爆（比數4:9）。究竟佔有地利人和之便的美國隊能否再次揚威？3月8日，好戲即將開鑼。