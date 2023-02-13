經典賽／不會滿足於6.5億日元年薪 山本由伸準備擦亮招牌

山本由伸經過去年賽季之後更加奠定了他在日本職棒NO.1頂級投手的地位。去年球季他豪取15勝5敗，防禦率1.68、206次奪三振，勝率高達0.750，延續了2021年賽季的18勝5敗、防禦率1.39、205次奪三振、勝率0.783的優異表現，連續兩年獲得太平洋聯盟勝投、防禦率、奪三振、勝率的「投手四冠王」。加上投球局數、完投、完封場數也都是第一，山本由伸在日本職棒無疑已經進入「無雙」狀態。

伴隨著優異的表現，加上對於歐力士猛牛隊完成洋聯二連霸，以及2022年日本一總冠軍的貢獻，山本由伸的身價也水漲船高。球季結束後歐力士為他加薪2億8,000萬日圓，使得他的年薪來到6億5,000萬日圓，不僅刷新了2018年金子千尋的6億日圓，創下隊史第一高薪，同時也超越了軟銀強打柳田悠岐的6億2,000萬，成為現役選手最高薪。單以投手做比較，更是大幅超越巨人隊菅野智之5億、以及遭到大幅降新後的田中將大4億7,500萬，球界頭號投手的地位更加鞏固。

新的2024年球季，歐力士目標聯盟三連霸，山本由伸個人也有投手個人獎項四冠王三連霸的目標要去挑戰。尤其這個球季結束之後山本由伸就將透過入札制度赴美挑戰的可能性不斷升高，將讓他在新球季的表現以及未來動向更加受到矚目。如果他能幫助歐力士完成連霸，就與去年季後同意讓主砲吉田正尚以入札模式赴美相同，歐力士球團大方成全放人的機會就會大大提高。

吉田正尚以5年9,000萬美元（約123億日圓）加盟波士頓紅襪隊，2023年薪約21億日圓，2024-2027年更是高達25億日圓，比起他去年在歐力士的4億日圓年薪大漲6倍以上。雖然投手與打者的比較基準不同，不過以山本由伸在日本的耀眼實績以及目前巔峰的狀況，勢必是會讓眾多美職球隊垂涎三尺的超級投手。如果以千賀滉大與紐約大都會隊簽的5年7,500萬美金（約102億日圓）合約做比較，山本由伸的實績與評價又高過一截的情況下，屆時這位日本三冠王的身價會飆漲到什麼程度也令人相當好奇。

千賀滉大都能與大都會簽下5年7,500萬美金合約，山本由伸若是轉戰美國，身價鐵定會高出更多。 美聯社

山本由伸今年另外一個關鍵的舞台就是下個月舉行的WBC世界棒球經典賽，各大球探的第一目標絕對都會放在他的身上，也是他展示自己實力的絕佳機會。山本由伸打過2019年世界12強以及2021年東京奧運會，不過集結各大聯盟好手參賽的WBC經典賽則是第一次。上一屆2017年WBC當時山本由伸不過是一個剛進職棒的菜鳥投手，如今地位不可同日而語。而山本由伸並沒有以目前的成績而感到滿足，從春訓開始又嘗試了新的投球姿勢，就是目標尋求不斷的進化，以成為一個未來跨出日本國內，進階為世界級的頂級投手。