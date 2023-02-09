起步早、身體好、效率高 詹姆斯得分王紀錄很難被打破

詹姆斯（LeBron James）超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA史上第一的得分王之後，誰又會是下一個追上他的挑戰者也成為話題。在現役眾多好手之中，確實不容易找到像詹姆斯這樣早早開始生涯，鮮少受傷缺陣，個人得分效率又高的「三門齊」球星，這也讓他創下的得分王紀錄以後難以打破。

高中畢業就投入聯盟的詹姆斯，起步不只比過去打滿四年大學籃球的前輩們要來得早，也比近年過水一年大學的同梯或後輩多出至少一年。今年38歲的他就已經在打生涯的第20個球季，相較賈霸完成20個球季時已經41歲高齡，依舊保持高得分效率的詹姆斯近兩季還有場均30分以上的表現，這麼看來他甚至有機會挑戰四萬分的門檻。

NBA史上總得分前十名 ( 更新至2023.2.8 ) tyruschen／製表

光是看現役球星在歷史得分排行榜的位置，距離詹姆斯最近的安東尼（Carmelo Anthony）就差了一萬分之多，而他本季迄今連出賽的機會都沒有，接下來的三、四、五名剛好全是雷霆出身：杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和衛斯布魯克（Russell Westbrook），但他們三人不是受過重傷，就是已經失去頭牌球星的地位，想要追上這巨大差距確實不容易。

而以三分球見長的柯瑞（Stephen Curry）以兩萬一千多分排在現役第七，史上通算則是第39名。但他21歲才展開生涯，不只比上述四人晚，更不像詹姆斯18歲就打NBA，來回差了三個球季，光是起點就不利柯瑞追趕此一紀錄。加上中間又屢次受傷缺陣，即使他以三分為手段的得分效率超高，但柯瑞已經快滿35歲了，實在很難在剩下的時間裡填滿這將近兩萬分的距離。

柯瑞(中)NBA生涯起步稍晚，又有幾次長期受傷，即使他的得分能力爆表，總得分也很難望詹姆斯項背。 美聯社

至於和詹姆斯一樣從18歲就展開NBA生涯的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），目前打到第十個球季才28歲，而且本季場均得分首度突破30分關口，個人後勢確實看好。不過，當年的字母哥不像詹姆斯那樣一入隊就是絕對主力。詹姆斯第一季場均就破20分，但字母哥一直到了第四季才突破這個門檻，生涯前期的成長曲線拖慢了他追趕的腳步，加上目前他還沒有發展出技巧性更高的得分手段，在在都成為他追逐紀錄的阻礙。

不過，字母哥確實很少因傷而長期缺賽，這是他的一大利多。而詹姆斯之所以鮮少遭受重大傷勢，除了運氣的因素和天賦的身體素質之外，後天的訓練維持才是難中之難。有些球星即使天份過人，努力不懈，但運氣不好受了重傷，像是布萊恩（Kobe Bryant）斷了阿基里斯腱那樣，最終也只能停在史上第四的位置。

而最新一代的球星之中，要以唐西奇（Luka Doncic）的天份最令人期待，唐西奇全能的得分手段讓他有望能夠趕上詹姆斯，不過唐西奇比詹姆斯晚了快一歲才進入聯盟，即使得分效率極佳，但他今年初就說了自己不知道會不會打20年的籃球，也說自己寧願回到家鄉的農場。這或許是一種保守的謙虛和對前輩的推崇，但聽來確實讓他少了一種全心投入籃球生涯的勁道。

唐西奇很年輕就進NBA，而且一開始就是超人，但他長期的激烈碰撞是未來身體狀況的一大隱憂，而且他本來不想在NBA打太久，錢賺飽了、冠軍拿到後，可能在得到3萬分前就要衣錦還鄉了。 美聯社

將滿35歲的柯瑞和杜蘭特、28歲正值巔峰的字母哥，和未滿24歲的唐西奇，正是目前聯盟老、中、青三代的指標球星，而分屬這三個世代的得分高手之中，得分效率高的球星，若不是起步的年紀晚了就是受過重傷，即使有些球星在先天佔了優勢，但卻有後天的不利因素，這些現役的球星們想要挑戰聯盟史上的得分王寶座，確實都有個人的短板要克服。

除了球員個人的因素之外，聯盟的球風丕變，也影響了下一位歷史得分王是否能夠出現的機率。NBA球員之間的肢體對抗已不再像過去那樣劇烈，減少了身體碰撞之後，球員受傷的機率應該會隨之下降，但因為現在的比賽速度拉高，攻守轉換的頻率大幅增加，這對身體的長期負荷反而更為沈重，也讓球員面對另一種不同程度的嚴重損耗。像是頻繁出現的膝蓋韌帶和跟腱傷勢，就成了這一代的球星殺手。

當時賈霸22歲才開始打職業，但生涯打到了41歲，在20季之中也只有一次出賽數曾低於65場。他超高的出勤率，除了是個人天賦和訓練紀律的展現之外，其實也是他適應當時聯盟球風的成果。賈霸在生涯後期利用個人的身高優勢，以技巧派的天鉤打法所帶來的高得分效率，才讓此一紀錄高懸多年。

由此看來，生涯起步早，身體耐打，得分效率又高的詹姆斯，確實在適應當代的NBA球風上有他的過人之處，所以34年之後，賈霸的總得分紀錄才等到了詹姆斯這樣的球員來打破。無論未來是誰有望超越詹姆斯，在期待下一個挑戰者之前，先看詹姆斯自己能把聯盟的總得分紀錄推升到什麼樣的新高度吧！