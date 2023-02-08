「幹，謝謝所有人！」 詹姆斯無愧史上最佳籃球員

「作為一名籃球員獲得的成就，我認為我是有史以來最佳球員，這就是我的自信，那是我努力獲得的成就。至於得分記錄是不是讓我達到另一個層次，我不清楚。」 NBA史上最多得分球員------ 詹姆斯(LeBron James)

2023年2月8日湖人主場對雷霆，詹姆斯在比賽第三節剩下10秒禁區後仰跳投命中，攻下這場比賽第36分，生涯累積38388分，超越史上最多得分「天鉤」賈霸紀錄38387分，成為史上最多得分球員。

賈霸在1989年從湖人退休，過去34年來應該沒有人想到過賈霸創造的史上最多得分紀錄會被改寫。38歲詹姆斯在他生涯第20年，以場均超過30分得分完成這項紀錄，前無古人，往後恐怕也不會有人可以超越這項紀錄。

NBA史上總得分前十名 ( 更新至2023.2.8 ) tyruschen／製表

詹姆斯打破賈霸紀錄，第三節還剩下10秒，比賽暫停，賈霸把比賽用球送給詹姆斯，這是歷史傳承，NBA執行長席爾瓦上前祝賀詹姆斯締造偉大歷史成就，詹姆斯手持麥克風，還沒開口就泫然欲泣，流下英雄淚。

但這不是最感人一幕，詹姆斯感謝所有人支持，讓他保持謙遜和前進動力，最後結論才是震撼人心。

「幹，謝謝所有人!」詹姆斯用最簡單結論，最生活化用語，直接讓全世界見證這一刻球迷，在無比感動、渾身起雞皮疙瘩中爆笑出來。

我真的好幹啊！詹姆斯在接受訪問時流下了英雄淚，他用了將近20年的努力換來這個榮耀的一刻。 美聯社

詹姆斯的比賽接下來每一分都是歷史新紀錄，他將把史上最多得分紀錄推上浩瀚無垠高度，成為永遠的「詹姆斯障礙」。

做為一名生涯始終「傳球第一」的球員，詹姆斯打法、球路、專長從來都不是投籃和得分，詹姆斯就是一名控球後衛或控球前鋒，他的比賽專長和功能跟球迷熟悉的喬丹、布萊恩、杜蘭特、柯瑞完全不同。

但現在詹姆斯超越賈霸，成為史上最多得分球員，這不只是他18歲就進入NBA打球這麼簡單邏輯和因緣。那樣的想法和邏輯太簡單又膚淺。

詹姆斯的影響力超過兩個世代，他在10年內帶領三支不同球隊熱火、騎士、湖人九度打進總冠軍賽，贏得四座總冠軍，在兩個世代20年間帶領四支不同球隊打進總冠軍賽。

喬丹的主宰力就是90年代，一個世代。布萊恩的影響力也是一個世代，差不多就是10年，當年擁有無限統治力的「俠客」歐尼爾主宰NBA，最多也就是一個世代10年。

在Google搜尋詹姆斯時，會跑出慶祝他成為史上得分王的籃球、籃框、王冠等彩帶！ 擷圖自Google網頁

過去10年除了詹姆斯，最偉大的球員就是柯瑞，柯瑞也是統治一個世代，大約就是10年。像詹姆斯這樣統治NBA兩個世代，甚至可能跨越兩個世代，超過20年統治力和主宰聯盟方式，前無古人，應該也後無來者。那絕不是因為詹姆斯18歲高中畢業就進NBA這麼簡單的邏輯。

偉大是不需要用再多數據紀錄、個人成就、MVP數量、總冠軍成色和總冠軍戒指去衡量比較。史上最偉大比的也不只是個人榮耀、數據、歷史成就、場內場外影響力。

做為一名球員，詹姆斯持續保持20年顛峰，做為聯盟門面和看板人物，詹姆斯始終如一，沒有退化，做為一支球隊領袖和帶隊人物，詹姆斯就是能把球隊拉上來，帶領球隊和隊友登上總冠軍舞台，不管你給他什麼樣的天賦和隊友，這才是偉大、不朽更完美定義。

我不確定詹姆斯還能像今年這樣顛峰，再打個3年還是5年，但他就像傳奇一樣，從歷史走進我的現實生活，在現代籃球和生活裡，以活生生傳奇身分和樣子打球，做為球迷和NBA工作者，何其有幸。

幹，謝謝老詹，你真的太了不起。