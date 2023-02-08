經典賽／歐洲實力最強球隊 荷蘭依舊是中華隊勁敵

距離世界棒球經典賽A組預賽賽事開打只剩約三十天的時間，中華隊在A組的對手中，荷蘭隊是唯一一支跟上一屆一樣與中華隊分在同組的對手。2017年的經典賽，中華隊在輸給以色列後迎戰荷蘭，最後因為終結者陳鴻文在九局下滿壘的情況下對普洛法（Jurickson Profar）投出再見保送，以5:6吞下小組第二敗，無緣晉級複賽。中華隊與荷蘭近年的對戰結果，互有勝負，而根據各方賭盤的預測，兩隊要拿下經典賽冠軍的賠率約在1賠33到1賠40之間，而中華隊的賠率還略低於荷蘭，顯示中華隊要在A 組勝出的可能性，還是比荷蘭稍高一些。

根據國際賭盤來觀察，中華隊目前的看好度略高於荷蘭一些。 資料來源：BETUS網站

荷蘭雖然不是傳統棒球強權，但卻是歐洲棒球運動最發達的國家。早在二十世紀初，棒球就在荷蘭萌芽，由一名居住於阿姆斯特丹的英語教師葛拉斯（J.C.G. Grasé），在遊歷美國之後，因深受美國的棒球文化所吸引，進而將棒球帶回荷蘭推廣。當時，足球已是受歡迎的秋、冬季運動，他因而向阿姆斯特丹當地的體育協會提議，將棒球作為夏季的主要運動項目之一，以區別於秋、冬為主的足球運動。這個提議被接受，而當時的主事者也認為棒球可帶給人民「高貴的騎士風格、勇氣、自信，和準確的心理狀態」，這樣的想法，很符合當時歐洲社會對於體育活動的普遍看法，認為有組織的體育競賽和活動，可強健體魄、提昇道德層次，甚至有抑制犯罪活動的正面功能。也因為如此，棒球開始成為荷蘭人在足球之外的另一個運動選擇，而葛拉斯也協助將棒球規則翻成荷語。（不過他的翻譯有部份的錯誤，造成早期荷蘭棒球的規則與美國的版本不太一樣：例如，投手被規定要以由下往上的方式投球，且在投球過程中，軸心腳不能離開投手板。也因此，早期的荷蘭棒球，也許較類似現在的慢速壘球。這個因誤翻而產生的「荷蘭版本」的棒球，一直被沿用到1950年代。）

1922年，荷蘭的棒球聯賽成立，起初只有四支隊伍，其中包括了隸屬於日後著名的阿賈克斯足球俱樂部（Ajax Amsterdam）的阿賈克斯棒球隊（Ajax HVA）。在二十世紀早期，許多荷蘭足球員在夏天時雙棲棒球，也是荷蘭棒球能持續發展的主要原因。到了1950年代，荷蘭開始參與歐洲的國際棒球賽事，也和美國的棒球界有更多的交流。投手厄巴奈斯（Han Urbanus）曾參與紐約巨人隊（舊金山巨人隊前身）的春訓，也獲得合約，但最後因個人生涯規畫，並沒有在美國開啟職棒生涯，他的球員生涯橫跨四十年，總共投出過十一場無安打比賽，堪稱荷蘭棒球界的傳奇人物。

1960年代，多名荷蘭球員到美國參加大聯盟春訓，終於在1979年，波士頓紅襪隊的雷默斯瓦爾（Win Remmerswaal）成為第一位從荷蘭本土被升上大聯盟的球員。在這之後，荷美間的棒球交流不斷，也不乏荷蘭棒球聯賽出身的球員到國外發展，或在小聯盟體系往上爬，追尋大聯盟夢。這樣看來，荷蘭與台灣雖然相隔千里，棒球發展的過程，並沒有太大的不同。

在歐洲棒球錦標賽的賽事，荷蘭和義大利可說是兩支超級強權，荷蘭自1956參賽以來，至今拿下24次冠軍、9次亞軍，穩居第一，遠遠優於第二名義大利的10次冠軍、17次亞軍。而在競爭強度更高的國際賽事，2000年雪梨奧運擊敗古巴、2006年洲際盃亞軍、2011世界盃冠軍、前兩屆（2013、2017）經典賽的四強成績，已證明了他們在國際賽中不能被小看。而荷蘭國際賽戰力堅強的一大原因，並不像其他歐洲球隊如以色列、義大利，大量徵召非本土、因血緣關係符合國家隊資格的美國球員助陣，而是因為荷蘭本身棒球發展夠深厚，且位於加勒比海的荷蘭王國構成國如阿魯巴（Aruba）和古拉索（Curaçao）人才輩出，這些球員從1970年代左右開始，不再單獨參與國際賽事，讓荷蘭國家隊的戰力往上提昇了好幾級。

WBC荷蘭隊初步球員名單 丹尼爾／製表

根據近日公佈的荷蘭國家隊初步名單，來自阿魯巴和古拉索的球員就佔了大多數。內野大將波賈茲（Xander Bogearts）、捕手川普（Chadwick Tromp）來自阿魯巴，來自古拉索的包括已多次參賽的後援投手簡森（Kenley Jansen）、工具人普洛法、二壘手史構普（Jonathon Schoop）、游擊老將西門斯（Andrelton Simmons）等大聯盟戰將。而在2017年經典賽給予中華隊重擊的葛雷格里斯（Didi Gregorius），則是荷蘭出生、古拉索長大。初步名單中僅有帕拉西奧兄弟檔（Richie Palacios、Josh Palacios）是美國出生、因血緣關係入隊。這些大聯盟等級的戰將搭配荷蘭的本土球員，不僅戰力堅實，球風也多變，中華隊要過關，並不容易。

荷蘭隊陣中有不少大聯盟球星，如波賈茲(右)與簡森(左)等好手，不過簡森要等球隊才進四強才會加入。 美聯社資料照片

最後，不可不提的是，荷蘭隊的教練團陣容應可稱為本屆最豪華，包括同樣來自古拉索、兩度參賽經典賽且仍有機會入選名人堂的外野手安卓瓊斯（Andruw Jones），他將擔任板凳教練。大聯盟三振榜上第五名、荷蘭出生的名人堂投手布萊勒文（Bert Blyleven），將是第四次擔任經典賽荷蘭隊的投手教練。三月在台中洲際球場，除了看現役大聯盟球星和中華隊的表現，也別忘了捕捉這些傳奇人物的身影。