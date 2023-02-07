厄文+唐西奇超級夢幻 獨行俠揮出季中補強全壘打

東區明星隊先發後衛布魯克林籃網後衛厄文要求「賣我」風波落幕，籃網把厄文、莫里斯送到獨行俠，換來丁威迪、史密斯+一個首輪及兩個次輪選秀權。厄文沒能去湖人，因為湖人只開出「兒童報價」：衛斯特布魯克+一個首輪選秀權，還附帶條件，厄文必須接受湖人開出的兩年續約。另有一說是籃網老闆蔡崇信不爽厄文，說什麼也不會讓他如願去湖人。

獨行俠報價幾乎是交易市場上最好、最優質的報價，蔡崇信或許不想讓厄文如願去湖人，但湖人那分開玩笑報價，不要說換厄文，可能連換籃網二年級菜鳥後衛湯馬斯(Cam Thomas)都不會成交。

拿衛斯特布魯克就想換厄文，實在是太沒有誠意也太搞笑了。 美聯社

這筆交易對獨行俠、籃網來說雙贏 雙方皆大歡喜

獨行俠打造夢幻後場雙巨頭

獨行俠目前戰績28勝26敗，西區第六。獨行俠在西區要上不下，要好不壞，球隊幾乎沒有改變空間和契機。為了留下唐西奇，獨行俠迫切需要簽下另一個球星，做出最大改變和補強。

正好籃網被厄文搞毛，厄文也不想再待在布魯克林，獨行俠不需要傷筋動骨就能為唐西奇換來「夢幻級」幫手，即使厄文有再大風險，獨行俠都值得一賭。任何交易都需要動機，即使風險再大，但動機合理、迫切，並且能做出改變，也有可能變好，這是獨行俠迅速出手關鍵。

史密斯是優質3D，丁威迪是最佳副手和球隊第三人，更是第二持球點。但獨行俠還有哈達威、布拉克兩名3D可用，厄文規格和能力、關鍵球都比丁威迪再高1.5個檔次，不是只高一檔，對獨行俠來說無疑是做出豪賭，迎來改變，組成「雙巨頭」最好時機。

史密斯(10號)和丁威迪(26號)都是表現穩定的先發球員，但跟厄文這種天才相比，絕對值得獨行俠來賭一把。 歐新社資料照片

能在季中搶下厄文這種場均27分、5籃板、5助攻超級球星，需要運氣，獨行俠絕不能錯過百年難得一見契機。即便今年夏天厄文不想續約留在達拉斯，獨行俠也沒能組成更理想團隊，打出更夢幻戰力，獨行俠也能釋放薪資空間，重新布局，以唐西奇為軸心，再拚一次。

早拚晚拚都是要賭，先搶厄文，不管是獨行俠現況、戰力考量，還是滿足唐西奇、做出改變、放眼未來，這步棋都是獨行俠必須要下的棋，也是難得傑作。厄文+唐西奇的後場組合確實夠夢幻，兩人都有超能力。唐西奇無所不能，他就是獨行俠保底季後賽下限，厄文得分、一對一、關鍵球都是聯盟數一數二，他就是獨行俠尋尋覓覓多年的第二號「超級巨星」，厄文極有可能決定獨行俠上限。

不管你看不看好，獨行俠這筆交易就像季中揮出全壘打，煥然一新，拉抬氣勢，改變打法和侵略性，令人興奮又期待。

唐西奇光靠一己之力，就常常讓獨行俠打出大驚奇，現在有了第二個超級球星，應該很快就能衝進西區四強之列。 美聯社

籃網送走燙手山芋全身而退

籃網被厄文掐住咽喉，幾乎沒有太多選擇和時間，獨行俠送上來的報價就是市場上最好報價。198公分後衛丁威迪補上籃網控球、得分、外線、持球點，201公分小前鋒史密斯是難得一見高大3D，可以防守對位三個位置，籃網不會因為失去厄文，先發、輪換、持球點和進攻發起點受到太多影響。

相反的，丁威迪的控球、雙能衛球路，可以給射手哈里斯、小柯瑞更大空間，甚至讓20歲後衛湯馬斯有多一些上場空間。史密斯的防守、對位和外線拉開空間就是最好武器，不佔球權，帶來防守和活力、三分球，只等杜蘭特健康歸來隊，籃網還有機會打出完整團隊。

丁威迪(8號)19-20球季時就是在籃網打出生涯代表作，在獨行俠練出更好的手感，重回紐約後對籃網應該是有很大的幫助。 歐新社資料照片

籃網戰力和團隊未必會因為交易厄文崩盤、瓦解，獨行俠為籃網送出最多溫暖，還有一首輪和兩次輪選秀權可以配套使用，籃網成功降低風險，送走麻煩，保持戰力，甚至還能提升團隊，這次交易風暴可以說接近全身而退。

籃網剩下的就看杜蘭特帶隊表演，杜蘭特得證明自己球星身價和帶隊能力。