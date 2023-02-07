準時、重榮譽、有熱忱 達比修有可望成日本首位投手隊長

日本經典賽監督栗山英樹從去年中就四處奔走，終於一手打造出來他心目中最完美的國家隊，誓言奪回世界第一，日本隊將於17日開始到27日在宮崎展開集訓，之後便是練習熱身賽，這支被譽為歷年來最強的侍JAPAN代表隊，近期卻遇到一個不小的問題，那就是包括大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚及努特巴爾（Lars Nootbaar）這4名大聯盟球員因為要參加球隊春訓，幾乎確定不會參加在宮崎集訓，直到3月初的熱身賽才會與日本隊會合，但征戰大聯盟最久的達比修有，則表態將在集訓第1天的17日就準時報到。

大谷翔平由於要在天使隊春訓先發一場，將無法準時參加日本隊的集訓。 法新社

36歲的達比修在12年就赴美打大聯盟，至今已10年，距離美國生涯百勝僅差5勝，是5人當中的老大哥，自從確定要打經典賽後，無論是在公開或私人媒體上就一直保持極高的熱忱，今年是他在教士的第3個球季，也與球團溝通不參加春訓而直接加入日本隊集訓，成為唯一出席的大聯盟球員，以達比修的資歷及態度，堪稱本屆日本隊當中的領袖老大哥。

06年的第1屆經典賽，日本隊陣中名將如雲，其中最受矚目的當然就是當時效力於水手的鈴木一朗(Ichiro)，但在經典賽前後的04年雅典及08年北京奧運都擔任隊長，06年經典賽雖然在一開始的名單中被剔除，但隨後因井口資仁受傷而替補入選的宮本慎也，反而是陣中的隱藏領袖，即使在該年的經典賽中出賽3場都是替補，卻也交出3個打數打出2支安打還有2分打點的好表現。

鈴木一朗(51號)在首兩屆的經典賽日本隊上都扮演著重要的領袖角色。 路透社資料照片

第2屆的經典賽日本隊由原辰德出任監督，選擇設立隊長制，由打過上一屆且拿下世界冠軍的Ichiro擔任隊長，他在06年的經典賽出賽8場，打出包括1轟在內的12支安打，打擊率高達3成64，還有5分打點及4次盜壘；擔任隊長的09年經典賽出賽9場，雖然在44個打數中打出12支安打，打擊率僅有2成73，但決賽對韓國時，6打數就打出4支安打，延長10局還從林昌勇手中打出2分打點的安打，幫助日本完成二連霸。

13年換由山本浩二擔任第3屆經典賽監督，這屆的隊長是陣中的司令塔阿部慎之助，他雖然也有參加上一屆賽事，但當年主戰捕手是城島健司，這一屆他在賽事中同時兼顧隊長、第4棒及主戰捕手的角色，第1輪雖然沒有安打，但在第2輪複賽對上荷蘭時單局打出2轟，出賽7場打下全隊最多的7分打點，2成61打擊率的打擊率雖不算高，已比上屆進步許多，只不過這屆日本無緣三連霸，只拿到第3名；上一屆17年的經典賽監督小久保裕紀則是選擇不設隊長，精神領袖的責任就交到了年長的老將松田宣浩身上，暱稱熱男的松田是很會帶動士氣的球員，今年春訓巨人隊上的氣氛都因他的加入而有所改變，不過這屆日本仍然只維持在第3名。

至於今年的經典賽，栗山監督先前已表明這屆會採用隊長制，綜觀日本隊在過去4屆經典賽中的隊長或精神領袖，雖都是一代名將，但也都是野手，達比修這段期間表現出來的守時、以身作則、有高度熱忱、追求榮譽的態度，足以讓他成為經典賽日本隊首名投手出身的隊長，帶領著隊友們奪回世界一。