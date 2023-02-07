送走厄文將惹惱杜蘭特？ 籃網恐進入重建模式

NBA聯盟再傳震撼彈，經常胡言亂語的厄文（Kyrie Irving）公開要求「賣我」，隨即於2月5日送往達拉斯獨行俠隊。此舉，讓目前戰績31勝20敗的布魯克林籃網隊埋變數，會不會從衝擊季後賽的勁旅轉為重建隊伍，後續值得觀察，我只能說這情況可前所未見，大概只有厄文辦得到。

擁有8屆全明星頭銜的厄文，手握與籃網隊四年、價值 1.36 億美元肥約最後一季。他稍早告知球團，希望自己在下周四交易截止日前離隊。一般猜測， 此舉是肇因於厄文和籃網隊始終無法就續約達成協議，讓這位球星萌生去意，找尋下一個東家，並在季後進自由市場測水溫。

獨行俠換到厄文後是否如虎添翼仍屬未知數，當地球迷有人歡呼有人哀嚎，厄文會不會只是打半季工就走人，還是打算長留達拉斯？目前還沒有人知道。 美聯社

這新聞重點在於，距周四僅幾天時間，期限如此之近厄文等於逼球團行動。諷刺的是，本季籃網隊表現並不俗，在杜蘭特（Kevin Durant）帶領下連戰皆捷，現在硬生生得將厄文、杜蘭特、西蒙斯（Ben Simmons）三巨頭拆散，不排除直接走進重建期。這並非不可能，杜蘭特去年6月曾提出離隊請求，若厄文一走估計這位大球星也不留。

對籃網來說，與厄文貌合神離不令人意外，但眼前是得防止杜蘭特成為下一個出走的人。與獨行俠隊迫在眉睫的交易，籃網打包送走厄文和莫里斯（Markieff Morris），補進丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、2029年無保護首輪選秀籤、二輪選秀籤，以及一個2027年二輪選秀籤。

這結果讓人滿意嗎？後續杜蘭特的反應是重點。終究，籃網隊把全明星先發後衛送走，厄文本季每場貢獻27.1分、5.1個籃板、5.3次助攻，過去五場比賽平均拿下36.6分，他與杜蘭特的搭檔是無解公式，亦讓籃網於東區排第四位。只是，這成績未改變球隊與厄文切割的態度，亦促成這「賣我」風波，背後因素令人玩味。據消息指稱，籃網和厄文在新聞爆發前幾天，仍在談判桌尋求共識，但球團屬意短約還有但書，這無法引起厄文興趣。

對此刻的籃網來說，最害怕的不是厄文交易虧損，而是動搖杜蘭特的留隊意願。 美聯社資料照片

獨行俠隊擁有厄文是加分嗎？這很難說！據知球團內部徵詢過唐西奇（Luka Doncic）意見，正常版的厄文有加分，但不正常版就可能摧毀化學效應。厄文問題是場內外的脫序，讓籃網隊過去幾年吃足苦頭。2020年先策動球員罷工，2021-22年球季拒絕接種新冠疫苗，結果落得無法在紐約主場比賽。籃網隊用心良苦補來哈登（James Harden），厄文依舊故我，弄到球團和費城76人隊去對換西蒙斯。去年11月，他再因反猶太言論被停賽，對自己行為毫無悔意。試想，這樣自私即便擁有天賦，又有什麼意義呢？

相對地，籃網隊換來丁威迪、芬尼史密斯應無法滿足杜蘭特，丁威迪開季至今每場打34.1分鐘，平均貢獻17.7分、3.1個籃板與5.3次助攻，芬尼史密斯每場打32.2分鐘，平均貢獻9.1分、4.7個籃板。兩人在獨行俠角色雖頗為吃重，但能否幫籃網隊維持東區第四甚至衝季後賽？他們的作用性應該是比不上厄文，一心想拼總冠軍的杜蘭特是否滿意值得觀察。