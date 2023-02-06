投打守三項全能 名人堂應為葛蘭基留一席位

就在上週，今年10月將年滿40歲的皇家投手葛蘭基（Zack Greinke）決定與老東家續約一年，正式開啟他漫長球員生涯的第20個大聯盟球季。如此一來，已經是現役投手中球齡最長的葛蘭基還將成為21世紀以來頭一位投滿20季的先發投手。在這個先發投手折損率奇高而且球速不快根本無法生存的年代，已經連續五年速球平均時速不到90英哩的葛蘭基還能夠屹立不搖並且年復一年投出高水準的成績，確實是一項不凡的成就。

不過台灣球迷暱稱為「Z魔神」的葛蘭基平常更廣為人知的，反倒是他在場下的許多「魔性」軼事。像是他曾跟其他投手打賭誰能在實戰中投出最慢的球速（他最終以53英哩勝出），也曾在比賽中把捕手叫上投手丘——只為了跟他談一筆夢幻美式足球（fantasy football）的交易。從升上大聯盟至今，葛蘭基特立獨行的個性不但一再成為話題，還曾一度成了差點提早結束他球員生涯的嚴重問題。在第一年投出新人王票選第四名的佳績後，隔年葛蘭基馬上遭遇生涯最大挫敗，不但吞下美聯最多的17敗（只贏了5場），慘不忍睹的5.80防禦率也名列倒數第三。生性沉默內向的葛蘭基受此打擊幾乎徹底崩潰，隔年二月春訓開始，根本無心投球的他很快就離開球隊，隨後被診斷出患有憂鬱症及社交恐懼症。

葛蘭基在成為大投手之前，跟前名人堂投手哈勒戴有類似的經歷，就是被打爆到極點，在苦其心志、勞其筋骨之後才逐漸成為一代強投。 歐新社資料照片

在接受大半年的心理及藥物治療後，葛蘭基終於走出心魔，重返球場投出他應有的實力。三年後葛蘭基以16勝8敗外加聯盟第一的2.16防禦率拿下塞揚獎——但他隨手就把獎項送給父母，真正讓他如獲至寶的反倒是球具廠商美津濃為此特別致贈的一把武士刀。六年後轉戰多隊的葛蘭基又在道奇投出生涯另一高峰，寫下自1995年麥達克斯（Greg Maddux，1.63）以來單季最低的1.66防禦率。季後葛蘭基獲得響尾蛇一紙6年2.07億美元的天價合約，打破了當時的平均年薪歷史紀錄。直至今日，葛蘭基仍是大聯盟史上生涯總薪資最高的投手（約3.3億美金）。不過在受訪時他還是忍不住要抱怨從一塊五毛漲到一塊八的鱷梨賣得實在太貴。

隨著球員生涯進入尾聲，葛蘭基將來能否進入名人堂也成了另一個話題。乍看之下，他的223勝141敗、防禦率3.42及2882次三振等傳統數據似乎不算特別突出。除了勝場排史上第73名外，三振數雖暫居第20位，但平均每九局三振8.0人（史上第75位）的成績並不算頂尖。然而從進階數據才真能看出葛蘭基的過人之處。除了現金評價球員最關鍵的指標「勝場貢獻值」（WAR）葛蘭基名列史上投手第32位（71.5）外，他的生涯ERA+（123）在投球局數滿3000局的138位投手中也排第24位，此外他的三振/四壞比（3.9:1）更是高居第20名。

光憑如此優異的投球成績，葛蘭基就已篤定未來必能成為名人堂的一員。目前生涯WAR比他高的投手中，除了身陷禁藥醜聞的克萊門斯（Roger Clemens）、因言論起爭議的席林（Curt Schilling）、大聯盟草創時期的投手麥考米克（Jim McCormick）以及將來也必將入選的現役投手韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）外，其他26位投手無一不是名人堂成員。不過與這些投手不同的是，除了投球表現優越外，打擊、守備以至於跑壘都十分出色的葛蘭基還是大聯盟史上最全能的投手之一。

先談打擊，生涯拿過兩座銀棒獎的葛蘭基最常被提起這麼一段故事：在還是新人的皇家明星外野手高登（Alex Gordon）打擊表現掙扎時，他曾播放一段自己打全壘打的影片給高登看，要他「沒別的，像這樣多打一些全壘打就對了」。事實上葛蘭基也的確是少數幾位有資格指點野手打擊的投手之一。雖說無法跟大谷翔平那樣的天才相提並論，但他的生涯打擊三圍（.225/.262/.336）不僅居投手頂尖地位，也勝過不少替補等級的工具人。葛蘭基還曾8次擔任代打並且不負所托，打出.333/.429/.333的好成績。除了打擊之外，生涯9次盜壘成功只失敗過1次的葛蘭基顯然也是個中好手。他曾表示他最在意的其實是各只差一次就能達成10轟10盜壘的紀錄，而不是那些投手的豐功偉業。

在大谷翔平來到大聯盟之前，葛蘭基就是極少數有打擊實力的投手之一。 歐新社資料照片

守備方面葛蘭基更是投手中的佼佼者，除了以6座金手套居史上投手第7位外，更重要的是，他還是大聯盟開始廣泛採用先進技術評比守備後進階數據最優異的第一人。根據Sports Info Solutions自2003年開始統計的守備減少失分（Defensive Runs Saved，簡稱DRS）數據，葛蘭基以生涯總計87分與前白襪投手柏利（Mark Buehrle，也以守備優異著稱）並列第一，此外沒有任何投手能高於63分。同時葛蘭基還是最擅長處理短打守備的投手，在減少短打造成失分的數據——Bunt Runs Saved上，能勝過他（14分）的野手也只有同以守備精湛聞名的前遊騎兵明星三壘手貝爾崔（Adrian Beltre，15分）。有趣的是，據葛蘭基小聯盟時期的教練回憶，他在2004年被皇家隊升上大聯盟時的第一反應不是感到高興，而是問教練「能不能把他降到1A去當游擊手？」——假使（雖然絕不可能）當時皇家真的這麼做了，或許又會催生另一則「葛蘭基傳說」，而他對自己的守備跟打擊能力深具信心由此也可見一斑。

葛蘭基出手之後，下投手丘的防守動作迅速又確實，處理對手觸擊的功力一流，可以說是繼麥達克斯之後的最強守備投手。 歐新社資料照片

皇家絕非只是看在葛蘭基過往對球隊的貢獻才決定與他續約一年。以他去年防禦率3.68及WAR 2.6的成績來看，只要不大幅衰退，新球季850萬的年薪可說相當划算。更重要的是，能夠讓這位皇家土生土長的招牌球星在遲暮之年重返老東家，為他的傳奇生涯劃下完美句點，無疑也會是一段佳話。接下來除了對這位個性古怪的投手且看且珍惜外，最讓我們期待的其實是，一向語不驚人死不休的葛蘭基在入選名人堂當天，又會有什麼勁爆的發言？