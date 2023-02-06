日職／A咖洋砲難產 竟然已陷3年個人獎乾旱期

日本職棒受洋將戰力影響的程度相當深，因此歷史上洋將佔據個人獎項的現象也相當明顯。尤其是外籍洋砲更是佔有舉足輕重的地位，不僅產生過阪神虎隊的三冠王洋砲巴斯（Randy Bass），也有以60轟過超越王貞治、創下日本職棒單季最多全壘打紀錄的巴倫汀（Wladimir Balentien）。

不過攤開近3年球季兩聯盟的個人獎得主，可以發現，相對於投手部門還有莫伊聶洛（Liván Moinelo；2020洋聯中繼王）、蘇亞雷斯（Robert Suarez；2020-2021央聯救援王）、馬丁尼茲（Raidel Martinez；2022央聯救援王）等外籍洋投上榜，打者方面則是全軍覆沒，沒有任何一名外籍打者能夠拿下打擊個人獎項。

兩聯盟上一次獲得打擊個人獎項的外籍選手已經要追溯到2019年橫濱DeNA海灣之星的索托（Neftalí Soto），他以43支全壘打、109分打點獲得雙冠王。太平洋聯盟方面則是更久遠，已經是2017年軟銀鷹迪斯派（Alfredo Despaigne），當時他以35支全壘打、103分打點獲得雙冠王。自此之後洋聯的打擊個人獎清一色是日本打者的天下，山川穗高、柳田悠岐、吉田正尚、近藤健介等「和製打者」皆是常客。

探究其原因，除了因為新冠狀肺炎疫情影響，讓許多外籍洋將難以有完整的調整時間是其中之一。尤其是疫情剛開始擴大時，洋將甚至連入境日本都有嚴格限制，導致後來調整出現問題之外，日本投手的實力不斷提升，外籍洋砲在交戰時面臨到更大的挑戰，也是主要原因之一。

另外，例如橫濱強打者奧斯汀（Tyler Austin）雖然打擊實力評價相當高，不僅是個人獎項，甚至有三冠王的實力，但加盟至今卻因為大小傷不斷影響了他的成績。奧斯汀2020年加盟橫濱之後，3年合計只有210場出賽，去年甚至只有38場比賽， 3年之中他單季最多出賽是2021年的107場，當時他就擊出28支全壘打、74分打點，打擊率也有0.303，被評為現役最強的洋砲。去年底奧斯汀動了右肘内側側副靭帯修復手術，之後今年捲土重來，是否能夠成為央聯近4年來第一個拿到個人獎的洋砲呢？

奧斯汀若非大小傷不斷影響出賽，不僅是奪下個人獎項，甚至不少專家看好他具有三冠王的可能性。 擷圖自橫濱DeNA官方推特

除了奧斯汀之外，去年效力於讀賣巨人隊的左打者波蘭柯（Gregory Polanco），擊出24支全壘打，是12球團外籍洋將最多，季後他未獲巨人隊續約之後，被羅德隊網羅。由於去年是他第一年打日本職棒，雖然打擊率0.240偏低，不過就有24轟的演出，即使是轉戰洋聯，不過畢竟有了一年的NPB經驗，能否在更加適應日本職棒之後大爆發，同樣備受期待。

其他幾名洋砲，包括巨人隊進入第二年球季、去年有23轟的沃克（Adam Walker），在廣島鯉魚隊擊出17支全壘打、74分打點的重砲馬克布隆（Ryan McBroom），大聯盟累計109轟的軟銀洋砲賈維斯 （Freddy Galvis），以及去年在樂天受傷只出賽21場的吉騰斯（Chris Gittens）、今年都邁入第二年球季，經驗值加上身體狀況恢復，都有機會在2023年「洋跑中興」奪下個人獎項的熱門人選。