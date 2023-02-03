聯盟最速男的蛻變與成熟 福克斯助國王終結爛隊命運

帶著NBA歷史上最久連續16年未進季後賽，同時也是北美四大職業運動目前紀錄保持進行式的沙加緬度國王隊，本季展現出擺脫弱旅的企圖心。 在聯盟流行著雙衛、雙側翼為主軸的浪潮中，國王堅持著一裡一外的兩人搭檔。上個賽季國王將陣中相當有潛力的哈利伯頓(Tyrese Haliburton)送走換來沙波尼斯(Domantas Sabonis)，在當時外界一致看不懂管理階層的操作，認為長年經營不擅的高層除了選秀眼光差，教練團搞不定之外，更是賤賣了球隊最有未來性的資產。

不過這筆交易回頭來看，目前對國王、溜馬雙方來說都有正面的加分作用。交易案的主角雙方都在本季得到更多的關注度與主宰力，全方位的持球策動者哈利伯頓迅速成為聯盟新科助攻王，而內線腳步華麗，基本功紮實，又具備策應傳球視野的沙波尼斯也成為聯盟籃板王，並幫助國王擺脫萬年弱旅稱號，打出西區第三的亮眼戰績。

就國王來說，沙波尼斯的到來讓他們在場上空間感獲得解放，長久以來欠缺的內線得分武器，居中策應的人選，良好的掩護機體一次得到解決方案。更重要的是，哈利伯頓的離開，篤定著國王押寶主控福克斯(De'Aaron Fox)的決心，即便福克斯過去幾年的成長呈現停滯，始終未達到預期的領導者高度。

但是在本季，福克斯和沙波尼斯一裡一外的擋拆搭配形成互利共生。沙波尼斯戰鬥陀螺般的內線吸怪與攪和能力，大大釋放福克斯面臨防守重點針對的壓力。 福克斯明顯在掌控節奏的收放之間，決勝期扛起勝負的統治力都有感進化，攻守兩端更顯游刃有餘。過去福克斯的選秀模板是他的肯塔基學長沃爾(John Wall)，兩人都曾有著聯盟推進速度最快的最速男稱號。速度飛快一向是福克斯的特長，但是投籃選擇與穩定度，還有較為單薄的身體對抗性便是他的一大罩門。

沙波尼斯(右)來到國王後是如魚得水，與福克斯的配合讓他打出生涯最好的一季，目前的投籃命中率竟然高達61.5%！ 美聯社

過去兩年，福克斯因傷影響都出賽不到60場，鋒芒更時而出現被哈利伯頓壓過之趨勢，他沒有辦法帶領球隊變得更好，即便個人數據有著場均24分6助攻左右的成績，外界卻始終對他的評價抱持存疑。本球季，福克斯健康出勤沒問題，在出賽時間下修到33分鐘的情況下，場均數據來能維持在24.3分6.1助攻4.3籃板，整體效率反而更出色，

首先得肯定福克斯在組織，串聯球隊的成長，國王目前團隊得分高居聯盟第一，投籃命中率高居第三，助攻高居第四，這絕對跟福克斯場上的存在感脫不了關係。即便現在的國王球風不像20年前國王五虎全盛時期的那般華麗，但是受惠於福克斯與沙波尼斯合體帶來的化學效應，終於讓長年處於黑暗的國王看到曙光，整體團隊總算形成一套體系在運作。

福克斯雖然場均只有6.1助攻，但無法否認他時時刻刻觀察隊友卡位與空切的視野，系統戰當中很多透過轉傳而創造的接應投籃都跟他有關。再者，他和沙波尼斯的擋拆配合，無論是觀察到沙波尼斯的跟進或是假擋之後的下滑卡位，錯位防守之後的要球單打，福克斯都能在最適當的時機，最舒服的角度將球給送出去，這些數據沒得體現的貢獻，都是他本季的成長。

福克斯(右二)現在更懂得與隊友互相掩護，讓他們的團隊助攻排名全聯盟第4多，平均得分更是高居第1！ 美聯社

再來談談他的個人攻擊做了哪些調整？現在的福克斯不是一昧的只有一檔速度衝到底而已，他在半場系統戰中懂得善用隊友的無球掩護，沙波尼斯優異的掩護意識，幫助福克斯無形間創造很多一兩拍的切入突破口，或者中距離投籃機會。

而持球單打時，他也會加入更多的左右節奏變換，來晃動防守者重心，同時他還提昇了右切的實戰效率，切入過程中透過無球的左手來和防守者對抗，順勢清出空間後，再緊接著急停以左手完成拋投或是逮到右切行進間中距離的兩分入袋。 福克斯終結能力的提升，克服了他身體對抗性不足的劣勢，本季投籃命中率便創下生涯新高的50.6%，至於三分球雖然始終不是他的本行，但回升到33.3%也是不能不提防的程度。

福克斯進攻效率的強化，讓他在第四節有更多接管戰局的本錢，本季國王的球賽可以看見福克斯多次在球賽終了前五分鐘，甚至讀秒階段，開始出現接連的得分爆發與傳球助攻，幫助球隊甩開比分僵持，進而帶隊取勝。這種關鍵時刻體現的球星價值正是國王球團一直期待福克斯養成的高度。 福克斯今年才25歲，從過去的滿場飛奔，到今日的蛻變，他的生涯將逐漸走向成熟的巔峰期，他與也才26歲的沙波尼斯還大有可為。今年的國王戰績穩定在勝率六成上下前進，相當有機會終結連續未嚐季後賽滋味的難堪紀錄，很期待福克斯加沙波尼斯這對現役少見的內外雙人搭檔，同時也是首度合作的完整賽季，能將國王帶到甚麼樣的高度。

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