中職／職棒星二代 滿載溫馨與期待的血脈傳承

【撰文・鍾亞芳】

職棒球員場上英姿不只影響無數小球員樹立目標，家中小寶貝從小仰視父親光芒，期許追隨腳步邁進，成為職棒星二代不只受到關注，背後也有不為人知心酸，職棒戰場必須靠實力生存，扎實努力付出，才能有青出於藍更勝於藍成就。

近年中職出現不少父子檔，像是中信兄弟王光輝與王威晨，更近期如曹竣崵與曹祐齊、陳威成與陳冠偉，還有蔣坤珄與蔣少宏，後輩們正奮力前進，期許成為獨自閃閃發光存在。

蔣坤珄&蔣少宏 親身經驗指點迷茫困境

味全龍捕手蔣少宏父親蔣坤珄有7年職棒經驗，爺爺蔣信雄在60年代是具有長打實力棒球好手，不過蔣少宏有印象以來沒親眼看過父親在職棒賽場奮戰身影，家中雖有影帶，但因年代久遠沒有機器能播放，只能從網路上影片一睹父親當年風采，「印象最深刻應該就是看到洋將衝撞爸爸，跟爸爸講了之後他笑笑沒有多講什麼，也曾聽爸爸說過，爺爺算是他們那個時代全壘打王。」

無緣親眼看到父親職棒賽場作戰英姿，不過家中仍保有父親球員卡及球員時期照片，當時蔣坤珄擔任教練及打擊場助教，時常跟著去玩球，興趣萌發後加入少棒隊，成為家中第三代棒球選手。

父親曾是職棒選手，不過蔣少宏成長過程並未因此受到太多影響，「可能有些人認為這樣算是名門之後，但自己覺得還好，我就只是一般人，如果因此有壓力只是自尋煩惱，反正就是盡力，不要對不起自己、對不起家人就好。」2015年元老OB明星公益棒球賽蔣坤珄披掛上陣，當時18歲蔣少宏曾穿上父親球衣接替蹲捕，與許多前輩投捕搭配，也在比賽中上場打擊，兩人更溫馨合照，成為父子珍貴棒球回憶。

大學畢業後蔣少宏進入味全龍，承襲父親衣缽成為職棒捕手，蔣坤珄相當關注兒子場上表現，蔣少宏笑說：「去年打了1支滿貫砲，聽媽媽說，爸爸那天在家看比賽轉播，突然間大叫，媽媽嚇到，問他怎麼了，爸爸說兒子打了一支『紅不讓』，而且是4分的喔，媽媽就說，哇！這麼厲害，兩個人因為這支全壘打開心很久。」

蔣坤珄轉任教練後曾至古巴研習， 對強力棒球觀念也有研究，蔣少宏打擊若有狀況，也會叮嚀他該注意細節，「會主動問爸爸，主要講打擊比較多，但有時配球觀念轉換不好時，他也會跟我聊，建議不要想得太難，有時其實是我想得太多而受到影響，直覺想做什麼馬上去做，不要懷疑。」

蔣少宏坦言，去年狀況不太穩定，前年一軍第一個球季單純抱持學習心態，原以為第二年有前一年基礎，知道該怎麼做，沒想到實際上沒辦法達到預期，「有點遇到瓶頸、跨不過去，跟爸爸溝通後，他建議以同樣第一年心態面對就好。」蔣坤珄也提到，蔣少宏現在打球不像大學時這麼快樂，看起來不太自然，「爸爸希望以快樂的方式面對職棒、享受職棒，但我還有很多基本功沒做好，有時享受跟隨便只有一線之隔，爸爸以他職棒經驗給方向，有些部分該如何拿捏，或許也需要累積自己經驗才會有最適當作法。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第491期)