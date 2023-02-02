受夠了高薪低就的嘲諷 76人哈里斯靠耐力打出貢獻

誰是當今76人隊中的第一高薪？不是前任MVP哈登（James Harden），也不是這兩年都曾在MVP排行榜領跑的安比德（Joel Embiid），而是哈里斯（Tobias Harris）。然而，無論是場均得分數據，還是對於球隊的重要性，本季的哈里斯最多也只能排到第四名，還落後給陣中的新秀馬克西（Tyrese Maxey）。

從2019年簽下五年一億八千萬美元的巨型合約以來，哈里斯就一直被媒體及球迷叨唸他的「高薪低就」，也就是坐領高薪卻打不出相符的成就。這樣的哈里斯，究竟對76人還有什麼貢獻？

和全聯盟其他球星相較，本季薪資排名第15名的哈里斯，生涯不只沒有拿下過任何個人獎項，在前二十名的高薪球員當中，哈里斯更是唯一一位從未入選過全明星賽的球員。哈里斯的超高身價不足以撐起他的星度，反而讓他飽受譏嘲。

哈里斯的高薪，除了影響他個人的評價之外，對於球隊也有兩個嚴重的負面影響：第一是直接壓縮了球隊的薪資空間，第二是間接產生了球星之間的比較心理。

過去三年，哈里斯的這筆合約佔據了球隊補強空間，沒有足夠資源的制服組難以追逐更好的球星，讓76人無力組成貨真價實的三巨頭，一再推遲了他們打進決賽的時間表；而哈里斯的表現數據雖然並不會太差，但相對溢價的薪資，讓哈里斯在市場上幾乎沒有吸引力，難以做為交易籌碼，所以他的五年合約也只能等待時間過去，慢慢消化完畢。

安比德(右2)和哈登(中)本季薪資分別為3360萬和3300萬美元，再加上哈里斯就已破億，76人無力再找第三位球星進來。 路透社資料照片

至於比較心理所產生的矛盾，則是會影響球隊內部穩定。這倒不是說當家球星們一定會在意自己不是全隊第一高薪，而是76人這樣「名不符實」的薪資排名，給了外界很多想像和議論的空間。

在球隊戰績不佳時，哈里斯若是表現糟糕就會成為當然的戰犯，即使他打得不錯，但數據就是不到頂尖球星的等級，所以哈里斯一樣是個最明顯的箭靶。這樣的媒體熱議一再上演，隊上球星們之間的相處和互動也難免會受到影響。

長期面對這樣的媒體及球迷壓力，哈里斯也從而發展出了更強悍的心理素質。像上個球季哈里斯就曾在比賽中被主場球迷狂噓，但他不只以手勢鼓勵球迷繼續對他喝倒采，還在進球之後爆粗口要觀眾不用替他鼓掌。這樣的哈里斯雖然擁有了橫眉冷對千夫指的氣魄，但他的心裡難免氣憤難平，對個人表現和球隊氣氛投下了不穩定的因子。

球迷對哈里斯(右)的負面態度並沒有影響他的表現，顯示他有相當強硬的心理素質。 美聯社

然而，哈里斯真的就對76人毫無正面的作用嗎？這也並不盡然。

首先，他的數據一直有穩定的輸出，不只更有效率，而且更有實質的影響力。本季他的場均得分排第四，但總得分排在第二。他投進的兩分球僅次於有身高優勢的安比德，但命中率卻是第一。

其次，他的態度也受到教練團的肯定。哈里斯以身做則的打法，不太多說話的個性，一直都能確切地執行教練團賦予他的任務，即使偶爾出現上述的失控場面，哈里斯也能迅速調整心態。30歲的他，年紀在隊上僅次於塔克（P.J. Tucker）和哈登，而在費城待了快四年的時間，也讓他在球員之間有一定的份量。

最後，哈里斯還有一項出色的數據，那就是他的高出勤率。哈里斯簽下大合約之後的第一季只缺賽一場，接下來的兩季也有快九成的出賽比例，而本季打了超過一半，哈里斯只輪休了四場比賽，目前他先發出賽的場次全隊第二，出賽總時數則是全隊最多。

哈里斯(中)生涯曾有兩季是全勤82場出賽，來到76人之後的出勤率也相當高，而且也有穩定的上場時間，跟一堆常常當傷兵的隊友們呈現明顯的對比。 美聯社

總而言之，哈里斯可說是靠著耐力打出了他對球隊的貢獻。這樣的耐力，不只是指生理的耐戰程度，也同時包括了心理的耐受程度。這幾年76人的主力球星總是傷病纏身，但有了哈里斯，球隊就能保持一定的競爭力。而哈里斯長期面對各種冷嘲熱諷而練就出來的耐性，也能在比賽壓力高張的時刻穩住全隊。

76人才剛打出一波七連勝，近十戰更是八勝兩敗，是聯盟近況最火熱的球隊。雖然哈里斯在這筆合約走完之前，都很難甩掉「高薪低就」的原罪標籤，但他的身心耐力確實幫助了球隊。等到下一季安比德正式成為76人的第一高薪，「退位」的哈里斯也許心境還會更自在一些。