庫茲馬本季大展身手 對續約巫師信心滿滿

日裔球員八村壘透過交易前往洛杉磯後，華盛頓巫師隊下一步動作備受各方關注，球團很可能在未來兩周針對編制成員談約，球季結束成為自由球員的庫茲馬（Kyle Kuzma）會走或會留，目前以他向媒體透露的內容觀之，很可能與巫師續約。

庫茲馬計畫放棄價值1300萬美元的巫師隊球員選項，以不受限制的自由球員身份，在今年7月尋求一份新的長期合約。巫師選擇送走八村壘，應該是希望重新簽下庫茲馬並成為長期主力，假設庫茲馬決意離開華盛頓特區，或者處於猶豫狀態是否留下，球團必須在截止日前當成交易籌碼交易，以免落得人與選秀籤兩空。據美國體育媒體Bleacher Report.的記者平克斯（Eric Pincus）爆料，紐約尼克、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠和亞特蘭大老鷹隊均表達興趣，只要巫師一點頭即可上桌談判。

自從八村壘(左)離開華府之後，媒體焦點轉移至庫茲馬(右)身上，想要瞭解巫師打算將其交易或者換約續留。依照目前的狀況，雙方續約的可能性較大。 美聯社

與湖人隊2019-2020年球季奪冠後，現年27歲的庫茲馬已非吳下阿蒙，他被球團於2021年8月啟動的五隊交易送到華盛頓特區。從此之後，擺脫綠葉身份呈現爆發性成長，躍升為巫師隊進攻焦點、不動先發。2021年10月30日與波士頓塞爾蒂克之戰打滿48分鐘，2022年1月19日對奧蘭多魔術狂抓22個籃板，上個月1日與密爾瓦基公鹿隊之戰送11次助攻，生涯累積兩次大三元，本季平均每場得 21.8 分、7.6個籃板和4次助攻，在比爾（Bradley Beal）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷打打停停之際，高出勤率的庫茲馬一肩扛起勝負。

在月初湖人隊與巫師隊的交易結束後，美國體育媒體The Athletic 追訪庫茲馬，他說：「我很高興來到這裡（巫師隊），一邊比賽一邊發展個人技能。目前，我還認真考慮未來，因為很享受現在所做的事。」在被詢及是否擔心巫師沒提出續約一事，庫茲馬回應：「我已經有相當的進步，相信球團理解我正在做什麼，我努力讓巫師隊變好，這是首要任務。」

對於是否擔心自己成為交易籌碼，庫茲馬坦言不擔心，他表示：「不！在我職業生涯前六年有五年都捲入交易傳聞，我經歷過這一切，現在也明白了！這些雜音讓我麻木，實在沒必要感到慌張。」庫茲馬也相信，巫師隊對與他續約有極高意願，並以「有人要」是好事，形容自己在市場屬於有行情的球員。

面對媒體的詢問，庫茲馬信心滿滿地表示應該會留在巫師隊，他對自己能成為球隊主力感到滿意。 美聯社

庫茲馬對The Athletic解釋，很多人臆測他未來去向，但沒有人比自己更清楚，未來想要去哪裡，他說：「沒有人真正知道今年球季結束後的我，會去什麼地方，那個人也包括我自己，實在是不知道。我只是覺得，留在華盛頓特區的機率很高，巫師隊給我一個舞台展示自己的能耐，證明我並非陪襯球星的綠葉，這對我相當重要。」他強調要繼續提升水平，擁有領導球隊的地位，並讓每一場比賽變得更好。根據體育記者史騰（Marc Stein）得知的消息，巫師隊打算續約的對象除了庫茲馬之外，還有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），未來將圍繞這兩人重建球隊。