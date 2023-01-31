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18縣市低溫特報！ 新竹僅4度 周末鋒面到 中部以北有雨

都是轉隊尋求機會 熱男松田宣浩、低調林益全同中卻有異

聯合新聞網／ 福耳
台日名將林益全(右)及松田宣浩(左)季前都離開待了10幾年的球隊，轉往新東家尋求上場機會。 松田宣浩推特' 聯合報系資料照片
台日名將林益全(右)及松田宣浩(左)季前都離開待了10幾年的球隊，轉往新東家尋求上場機會。 松田宣浩推特' 聯合報系資料照片

中職從去年延續到今年的真季後賽終於在農曆年前落幕，被富邦放在60人名單外的林益全，經過了幾次的面談及月餘的思考，決定離開富邦轉投統一，而在日職，也有一名台灣球迷熟悉的老將，歷經了與林益全相似的過程，他就是松田宣浩，松田在去年球季尚未結束的9月底就自請退團離開軟銀，之後在11月中宣布加入巨人，林益全與松田今年都將在新球隊打拼力求復活，2人可以說是同中有異，有類似及截然不同之處。

林益全自從09年在一軍初登板以來，從興農變成義大到最後的富邦神全，到上季為止全都效力同一支球隊，生涯成績輝煌，包括12年球季的46支二壘安打、15年的126分打點及生涯379支二壘安打都是現今中職紀錄，13年更一舉奪下打擊、安打及全壘打的打擊三冠王，金手套、最佳十人就不用說了，14個球季已累積1892支安打、205轟、1074分打點，生涯打擊率高達3成35，而且連續14年都有盜壘紀錄；松田則是在05年加入軟銀，雖然生涯並未奪下任何個人打擊獎項，但在打擊及守備兩方面的表現都有目共睹，曾拿到1次最佳九人及8次三壘手金手套，其中連續7年及8次金手套都是日職紀錄，上季為止的17個球季共打出1831支安打、301轟、991分打點及2成65的打擊率。

富邦悍將去年季後未將林益全放在60人名單內，一時之間讓球迷感到震驚。 聯合報系資料照片
富邦悍將去年季後未將林益全放在60人名單內，一時之間讓球迷感到震驚。 聯合報系資料照片

這兩位一代名將等級的老將，去年的出賽數都是生涯最少，新的球季轉戰新東家，要追求的不只是出賽的機會，還有個人紀錄的突破，包括兩人的安打數都已接近2000支，松田的打點數也逼近1000大關，但兩人在新球隊將會遇到相同的問題，就是同位置老將的競爭，不要以為37歲的林益全或39歲的松田年紀已經很大，新球隊中還有更老的大學長，而且在球隊中的重複性很高。

林益全的競爭者就是大學長高國慶、再度成為隊友的胡金龍、陳鏞基等人，這已在之前的文章中提及；主要防守三壘的松田，在陣中有剛成為巨人軍史上最年輕隊長的岡本和真，且近年出賽數都很穩定的狀況下，即使登錄一軍，要先發上場的機會也十分地小，勢必得先在板凳上作為代打要員，但隊上要競爭這個位置的還有40歲的中島宏之，以及回鍋的38歲長野久義，3人都是右打，以去年表現來看，松田又是其中最差的，而且他還要適應巨人這個環境，林益全及松田兩人面臨一樣的難題。

歷經月餘的思考及幾次會面後，林益全(右)才正式決定轉往統一發展。 聯合報系資料照片
歷經月餘的思考及幾次會面後，林益全(右)才正式決定轉往統一發展。 聯合報系資料照片

對了，兩人還有一個共同點，就是背號都從個位數變成兩位數，林益全從9號變成99號，松田則由5號改穿23號。

討論完兩人的相同點，接下來就是相異之處，有著「熱男」綽號的松田向來都是球隊的氣氛大師、應援團長，在球隊上總能帶動士氣，因此在球迷之間也擁有高人氣，他的爽朗個性即使到巨人似乎也沒有改變，24日首次到巨人二軍的主場，位於神奈川縣川崎市的讀賣巨人球場，便與正在自主訓練的第一指名新人淺野翔吾進行了交流，兩人還一起擺出熱男的姿勢，在松田接受採訪時，淺野也被拍到在一旁仔細觀摩應對媒體的技巧，而早在去年11月中在入團記者會上，原辰德監督也與松田一起比出熱男的招牌動作合照，可見得巨人隊上已準備刮起一陣熱男旋風了。

可以說是軟銀看板球星之一的松田宣浩，轉往巨人預計也會刮起一陣熱男旋風 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
可以說是軟銀看板球星之一的松田宣浩，轉往巨人預計也會刮起一陣熱男旋風 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

相較於松田，林益全在球隊當中就顯得比較低調冷靜了，不過他三級棒球都是就讀台南的學校，成棒時的台電同樣也是在南部的高雄，熟悉的地理環境或許也能加速他對於新球隊的適應，增加在新球季復活的機率。

棒球專欄 中華職棒 日本職棒 林益全 松田宣浩

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