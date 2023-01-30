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想拼史上最高薪 索托長程火力必須再升級

聯合新聞網／ tyruschen
強打索托原本被認為有機會挑戰大聯盟最高薪資，但他在被換到教士之後打擊表現大幅下滑，想要再獲得市場的高評價，本季需要找回他的巨砲本色。 歐新社資料照片
強打索托原本被認為有機會挑戰大聯盟最高薪資，但他在被換到教士之後打擊表現大幅下滑，想要再獲得市場的高評價，本季需要找回他的巨砲本色。 歐新社資料照片

去年交易大限前，國民將當家球星索托（Juan Soto）交易到教士。這樁交易不但堪稱近年來星度最高，未來幾年內恐怕也難有其匹¬——除非今年季中天使真的肯放走即將成為自由球員的大谷翔平

國民高層之所以不得不忍痛送走被譽為「打擊教科書」泰德．威廉斯（Ted Williams，大聯盟史上最後一個四成打者）接班人又是當年奪冠大功臣的索托，自然是其來有自。因為就在交易大限之前，索托跟他的超級經紀人波拉斯（Scott Boras）二話不說拒絕了國民開出的長達15年，總金額4.4億美元（下同，換算新台幣約133億）的天價合約。只要索托同意簽字，他就將超越楚奧特（Mike Trout，在2019年與天使簽下13年4.26億合約）成為大聯盟史上最高薪球員。但僅僅是棒球史上最高薪，顯然還滿足不了索托跟波拉斯的胃口。他們的目標是至少要超越NFL美式足球頭號球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的10年5.03億，成為北美職業運動史上的第一人。

北美四大職業運動中，薪水最高的球員就是NFL堪薩斯城酋長隊的四分衛馬霍姆斯，平均年薪高達5000萬美元。 歐新社資料照片
北美四大職業運動中，薪水最高的球員就是NFL堪薩斯城酋長隊的四分衛馬霍姆斯，平均年薪高達5000萬美元。 歐新社資料照片

索托的雄心壯志有可能達成嗎？當然有可能。半年前國民開價的消息一出，多數媒體都認為索托會拒絕很合理。一方面是因為國民這份合約表面上看起來還算夠誠意，但魔鬼藏在細節裡——其中有一大半金額都要到最後六年才會付錢。考慮到通膨，合約的真實價值其實不到4億。另一方面，同樣基於這兩年飛漲的通膨速度及球員薪資，未來不但平均年薪3000萬對一線球星來說只能算是基本盤（目前已有21人達標），甚至開出4000萬，球星都不見得會點頭。君不見就在上個月，另一位超級球星賈吉（Aaron Judge）才剛跟老東家洋基完成9年3.6億的續約——算下來平均剛好4000萬。賈吉因此成為史上平均年薪最高的打者——以及索托打算超越的另一個目標。

洋基以9年3.6億美元成功續約賈吉，寫下大聯盟新紀錄，不過從波拉斯的角度來看，索托很有機會超越賈吉。 美聯社資料照片
洋基以9年3.6億美元成功續約賈吉，寫下大聯盟新紀錄，不過從波拉斯的角度來看，索托很有機會超越賈吉。 美聯社資料照片

然而賈吉能夠拿到這麼高的身價，除了他有如洋基神主牌的地位讓老闆不得不全力留人外，最大關鍵仍在於他去年轟破美聯單季紀錄的62發全壘打。雖說幫助球隊贏球的方式遠不只全壘打一種，但在這個飛球革命方興未艾的年代，能擊出大量全壘打的強力型打者絕對是球隊高層的心頭好。而從初代的高薪代表人物羅德里奎茲（Alex Rodrguez）到最近的賈吉，野手想攀上薪資排行榜的巔峰，除了夠年輕是必備條件外，基本上只有兩條路可走。一是像當紅的四大游擊手一樣鎮守重要守備位置，而且具備夠水準的長程火力。另一條路則是守位、守備能力好壞可以不論，但必須擁有頂尖的長打能力——兩屆全壘打王史丹頓（Giancarlo Stanton）、索托的前輩哈波（Bryce Harper，2015年全壘打王）以及賈吉都是最好的例子。兩者兼備，既守中外野又能單季穩定輸出40發全壘打的楚奧特當然更不在話下。

回到索托身上。他之所以被譽為威廉斯接班人，靠的主要是登峰造極的選球能力。不但單季上壘率從未低於四成，索托還曾連兩季上壘率高居全聯盟第一，最近兩年並且蟬聯保送王。不過最令人讚嘆的莫過於他生涯保送比三振多出不少（504:448）的精美數字，因此稱其為現役選球最好的打者絕不為過。

索托的選球功力一流，讓他在眾多巨砲中更顯得突出，這是很難靠苦練達成的優秀天賦，也是拿下超級高薪的本錢。 歐新社資料照片
索托的選球功力一流，讓他在眾多巨砲中更顯得突出，這是很難靠苦練達成的優秀天賦，也是拿下超級高薪的本錢。 歐新社資料照片

然而相較於歷史級的選球能力，索托的長打尤其是全壘打火力顯然仍有發展空間。他生涯純長打率（ISO，長打率減掉打擊率，常用來衡量一位打者的長打火力）最高的一年是賽季因疫情縮水的2020年，當年他以.344的純長打率位居全聯盟之首——不過那一季索托只打了47場。在索托生涯其他四個球季中，ISO最高的2019年（.266）也只排得上全聯盟第18位，上一季的.210更掉到第31名。如今「雖具備優秀長打能力但還不到頂」已成了索托的定評，而他的全壘打產量更是有待提昇。目前為止索托的單季全壘打支數只有一季破30（2019年的34支），而且從未擠進前十的名次。

天賦異稟的索托為何會在長程火力上有所欠缺？一方面自然是因為他謹慎選球不隨意出棒的打擊習慣，再加上國民近幾年瑞登（Anthony Rendon）、透納（Trea Turner）等明星打者紛紛離隊後，打線中除了索托之外已無好手，對手投手自然對他投得更閃，以至於索托根本沒有太多好球可打。另一方面則是由於索托原就屬於打擊仰角（Launch Angle）較低、比較傾向於擊出滾地球的打者。在他五年的球員生涯中，有三年滾飛比超過1.8。在所有打者都在將球打得更高更遠的大環境下，索托無疑是個異數。

其實上一季索托已經開始調整打擊方式，他的打擊仰角已前年的5.8度陡升到生涯次高的9.1度，整季下來滾飛比也降到生涯次低的1.28。然而在擊出更多飛球的同時，索托的整體打擊成績反倒變得更差。除了OPS從前一年的.999掉到生涯最低的.853外，長打率、ISO及全壘打支數也都不升反降。

索托上季已開始調整打擊仰角，期待更多長打的出現，但目前還未收到成效。 歐新社資料照片
索托上季已開始調整打擊仰角，期待更多長打的出現，但目前還未收到成效。 歐新社資料照片

但這不代表索托的長打火力無法再進步。即便存在種種不利條件，他生涯平均17.1個打數擊出一隻全壘打的速度仍不算慢。只要有夠多機會可以揮大棒，索托絕對有單季轟出40發全壘打甚至拿下全壘打王的本錢——他去年在全壘打大賽奪魁就是最好的證明。更重要的是，索托還有年輕此一最大的本錢。別忘了：就連全壘打大賽決賽中與之正面對決的美聯新人王羅德里奎茲（Julio Rodriguez）也不過小他兩歲。一般打者的生涯巔峰多在26到28歲。現年不過24歲的索托，還有大把時間足以累積更多經驗並且好好提昇他的長打火力。尤其身處在來到眾星如雲的教士，今年球季正是他向上提昇的大好時機。而他能不能做得到，也會是本季的一大看點。

MLB專欄 MLB 教士 大谷翔平 賈吉 Juan Soto

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