非典型外野手大軍壓陣 經典賽中華隊另類亮點

2023年第5屆WBC經典賽中華隊昨天在斗六球場展開集訓，全力備戰3月開打的正式比賽，攤開中華隊36人集訓名單，6名外野手當中，郭天信、陳傑憲、林安可、陳晨威和王柏融過去都不是「外野底」，因不同狀況轉戰外野，只有成晉是正港的外野手。

其中，郭天信在南英商工時期是球隊主戰游擊手，上了文化大學因傳球失憶症離開游擊防區改守外野，並以外野手身分報名2019年中職季中選秀，獲味全龍第6指名。

郭天信在外野另覓一片天，去年締造外野金手套和最佳十人獎二連霸，生涯打擊率破3成，守備屢次大秀「雷射肩」抓到跑者，加上連兩年盜壘成功破20次，打跑守俱佳，獲中華隊教練團和選訓委員青睞，把他放進36人集訓名單。

郭天信連兩年榮獲中職外野最佳十人及金手套獎，但他在高中時期還是游擊手！ 聯合報系資料照片

陳傑憲三級棒球時期都是內野手，日本岡山共生高校畢業後返台到台電發展，教練要求打擊能力不錯的他改守外野，這一守就是4年，2016年進入統一獅又回到曾經熟悉的游擊防區。

一開始陳傑憲守游擊還算中規中矩，後來多次出現離譜傳球失誤，教練團對他的信心也一點一滴流失，自己也守到崩潰邊緣，2020年季中正式移防外野，游擊位置他是再也回不去了。

還好陳傑憲很爭氣，經過不斷苦練和實戰累積，去年一舉拿下個人生涯首座外野手金手套，並締造最佳十人三連霸，目前他已是全聯盟頂尖球星，最終入選中華隊30人正式名單機會很高。

統一獅陳傑憲是游擊手出身，剛進獅隊也是擔任游擊手，後來失誤太多在2020年被移防到外野，經過一番苦練，竟在去年獲得生涯首座外野手金手套。 中央社

陳傑憲的統一獅隊友林安可就神奇了，他在文化大學4年幾乎都在投球，打擊和守外野經驗值接近一片空白，進職棒後林安可於2020年橫掃新人王、全壘打和打點王等3大獎，外野守備算是中規中矩，走下投手丘，他在打擊區揮出響亮名號。

陳晨威在美和中學時期是主守游擊，2018年進職棒鎮守桃猿游擊大關，但傳球問題始終困擾著他，沒多久就移防外野，雖然他一直想要回去守游擊，但至今一直無法如願。

陳晨威速度飛快，去年拿下生涯第2座盜壘王，打擊也持續進步，上季繳0.327打擊率高居全聯盟第2，不過生涯還沒拿過外野金手套，能否擠進中華隊30人正式名單值得關注。

樂天桃猿陳晨威同樣也是游擊手出身，轉戰外野之後雖然守備普通，但在打擊和盜壘方面卻是非常出色！ 聯合報系資料照片

王柏融在穀保家商時期是三壘手，升上文化大學改練外野至今，他曾透露，守三壘注意力要非常集中，加上接球節奏不佳，高中畢業就不想再守三壘了，上大學主動跟教練反應改守外野，守備減壓，對打擊確實有些幫助。

從郭天信、陳傑憲、林安可、陳晨威到王柏融，他們都是「非典型外野手」，從游擊或投手丘走向外野各擁一片天，加上「內野底」的林立也能守外野，還有正牌外野手成晉，最終誰能穿上中華隊球衣征戰經典賽，拭目以待。