屬兔球星如雲 誰有望在本命年打出意外驚喜？

說到史上屬兔的超級球星，要屬喬丹（Michael Jordan）名氣最大，「Jumpman」的品牌形象也最能展現兔子的跳躍屬性。活躍的現役球星之中，則是以唐西奇（Luka Doncic）和莫蘭特（Ja Morant）最具代表性，無論實績和人氣都足以扛起頭牌大旗。目前聯盟之中共有76名屬兔的現役球員，又有誰可能在接下來的下半季打出意外的驚喜？

民間是以太歲交接的立春（通常為國曆2月4日）做為該年生肖的開始日，由此來看，1999年出生的NBA球員共有76人，去掉當年立春之前出生的7人，像是爵士的塞克斯頓（Collin Sexton）和暴龍的崔蘭特（Gary Trent Jr.），並加計下一年立春之前出生的7人，像是騎士的葛蘭德（Darius Garland）和熱火的赫洛（Tyler Herro），最後再去掉已經離開聯盟的5人，現年24歲上下的這一批年輕世代的肖兔球員之中，共有71人仍是現役球員。

至於前一代的肖兔球員，目前只剩5人仍屬現役球員，分別是爵士的康利（Mike Conley）、灰熊的格林（Danny Green）、溜馬的強森（James Johnson）和公鹿的英格斯（Joe Ingles），再加上1988年1月19日出生的獨行俠麥基（JaVale McGee），而他們都已年滿35歲。

若以球星光譜來看這76位球員，唐西奇和莫蘭特當然是位於超級巨星的這一端。一再刷新聯盟數據的唐西奇，和不斷展演人體飛扣極限的莫蘭特，兩人的球風不同，但星度彼此輝映。他們接下來的表現當然是備受期待，而持續走高的個人數據和極具觀賞性的球技演出，其實已經養大了球迷的胃口。若是打得好將是在意料之中，但也難說是意外的驚喜。

唐西奇(左)與莫蘭特(右)是最新一代的兔子王，未來十年的NBA可能都是他們的風光時代。 2020-21 Hoops 球員卡

而勇士的波爾（Jordan Poole）這兩年的表現不斷進步，雖然不像唐西奇和莫蘭特那樣已經入選過全明星，但身處冠軍隊確實讓他收獲了廣大的球迷和媒體目光，這也讓波爾的期待值被拉高。他在簽下鉅薪合約之後，進攻效率下滑，關鍵球的失誤率也上升，雖然他有可能成為這一季勇士逆勢衝冠的重要因子，但波爾已經一再成為被關注的焦點，其帶來的驚喜成分不多。

至於在球星光譜的另一端，則是那些還沒有竄出名堂的龍套角色，或是僅剩生涯餘暉的過氣球員，若能在下半季衝出個人的新高峰，確實會讓人十分意外，只是目前看來機率實在不高。

剩下最讓人期待的，就是在光譜中段的這群球員。仍在成長的年輕一代之中，有些球員可能破繭而出，展現出跳級式的進步。而已經步入生涯晚期的年長一代，也有可能孤注一擲，打出回春的表現。無論哪一種，都將是令人意外的驚喜。

有望打出意外驚喜的年輕一代，要以騎士的葛蘭德、拓荒者的西蒙斯（Anfernee Simmons）和灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）為首。葛蘭德在明星隊友米契爾（Donovan Mitchell）加盟之後，場均數據仍不受影響，本季最高拿下單場51 分，也兩度超過40分。兩人加乘的效果，也讓騎士的團隊戰力進一步提升，而葛蘭德在下半季也有望打出更多超人的演出。

隨著葛蘭德(中)的日益成長，騎士在詹皇離開後的重建工作也將要收到成效，本季沒有意外的話，應該是可以在相隔四年後再次打進季後賽。 美聯社

西蒙斯則是和葛蘭德一樣打出球隊二當家的年少氣勢，但他的各項數據要比上一季更強悍，在巨星里拉德（Damian Lillard）身邊打球，西蒙斯仍有強大的存在感。本季拓荒者排名開高走低，西蒙斯若是能以一己之力重新將球隊拉回季後賽行列，這將會是一大驚喜。

比起上述兩人，傑克森則是攻守兼備。主扛4號位的他，本季能夠拿下場均16.2分和超過三成七的三分命中率，在防守上還有3.3次火鍋。傑克森的出賽數還未符合聯盟的排名標準，而在火鍋榜上領先的克萊克斯頓（Nic Claxton）目前是2.7次。下半季的傑克森有可能壓倒這位同樣屬兔的封阻好手，並且持續用攻防全能的身手撐起灰熊的排名。

灰熊前鋒傑克森(中)有驚人的彈跳能力，等出賽場數足夠後，他的第一麻辣火鍋店將正式開張。 美聯社

除此三人之外，像活塞的巴格利（Marvin Bagley III）因傷所困，還在等待復出；而尼克的瑞迪許（Cam Reddish）沒傷卻被冷凍，只能等待交易之後才能解鎖，這兩名曾經風光一時的頂尖新秀，能否在下半季反轉個人的劣勢還很難說，但也因此有機會爆出意外的冷門。

而年長一代的老兔子們之中，要以灰熊的格林最有望打出意外的驚喜。因傷淡出球迷視線已久的這名老將，目前復原進度良好，據報已經參加五對五的全場練習。若是他能照計畫順利復出，這位在三支不同球隊拿下冠軍的三分射手，有可能成為灰熊衝擊總冠軍的最後一塊關鍵拼圖。這樣的劇本若能成真，也將是本季最令人意外的驚喜之一。

在自己的本命年，這兩代的肖兔球員究竟會打出關鍵表現，還是持續坐困愁城？春節年假之後的下半季將見分曉。