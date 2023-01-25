三級棒球球員十大偶像排行榜 猜猜誰是第一名？

「王建民、陳金鋒、林智勝、大谷翔平…」，隨著時代改變，三級棒球小選手的偶像也有變化，根據筆者實際採訪經驗，來盤點最常出現的名單。

1.大谷翔平

第一名無疑是日籍球星大谷翔平，大概十人中至少有一半都是這個答案，他帶起的二刀流風潮，讓許多球員相當崇拜，也想朝這方向發展。

10個小球員中至少有5人都會回答大谷翔平。 美聯社資料照片

2.江坤宇

沒想到吧！中信兄弟新生代球星江坤宇人氣急升，三級棒球中，鎮守內野、尤其是游擊手的球員有相當高的比例視他為偶像，當然原因就是流暢、穩定的守備，希望向「小可愛」看齊。

中信兄弟新生代球星江坤宇人氣急升。 聯合報系資料照片

樂天桃猿陳晨威與中信兄弟王威晨兩人不僅名字很像，特色也相似，近期成為小朋友新歡，出現的比例不相上下，大多是因為「跑得很快，打擊又好。」

4.拿莫˙伊漾、吉力吉撈˙鞏冠

這兩位改成族名的味全龍選手可以說是媒體寵兒，不僅球技佳，還因為敢秀、搞笑而知名度大增，正中小選手的口味，「因為他很強，又很好笑。」

5.郭天信

進入職棒就充滿話題的味全龍新生代球星郭天信，也佔據了小選手心中喜愛偶像的地位，除了守備好之外，態度也是重點，經常聽到「因為他很拚」，職棒球員就是小球員的榜樣啊！

6.王建民、陳金鋒

過去幾乎是上一代球員的不二偶像，猶如神一般的存在，如今王建民、陳金鋒退居幕後，不過還是有一定比例被點名，「打棒球的沒有人不知道吧！」儘管有年齡差距，有些小選手則是從小跟著爸媽看棒球而認識，在心中默默種下了種子。

王建民過去幾乎是上一代球員的不二偶像。 中信兄弟球團／提供

7.彭政閔、林智勝、張泰山

同樣是上一代球員心中代表的中職球星，目前僅有味全龍林智勝還是現役，不過在小球員心中仍有一定地位，「恰恰(彭政閔)的球技好、態度又好」、「林智勝、張泰山打擊很強，想跟他們一樣打很多全壘打」，都是喜歡的原因。

8.黃子鵬

樂天桃猿投手黃子鵬以低肩側投在職棒投出一片天，也是相同類型投手或下勾投手的最愛，經常學習他的投球影片來揣摩。

樂天桃猿投手黃子鵬以低肩側投在中華職棒投出一片天。 聯合報系資料照片

9. 楚奧特

洛杉磯天使隊當家中外野手楚奧特(Mike Trout)無疑是當紅炸子雞，部分有看大聯盟的小球員會回答他「打擊、守備很強」，且外號「鱒魚」對小球員來說簡單好記。

10.學長、兄弟、親戚、教練

出身同一所學校有時候會聽到學長這個答案，例如高一學弟看到高三學長表現優異，就將他當成偶像，希望未來能長成像學長的樣子。或是家族中有其他人先打球打出成績，不管是爸爸、舅舅、叔叔、表哥、堂哥或是親哥哥，都可能變成偶像，或是覺得教練很厲害，也是有人這麼說的。