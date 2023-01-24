湖人超值換到八村壘 詹老漢獲援軍不用再蹣跚推車

洛杉磯湖人隊在戴維斯（Anthony Davis）受傷之際，靠詹姆斯（LeBron James）獨撐大局，上半季還沒結束完全燃燒，開季至今平均上場36.2分鐘沒休息，這樣下去遲早進廠大修。為此，球團23日用三個二輪籤搭納恩（Kendrick Nunn）換到日籍中前鋒八村壘，這筆交易備受各方關注，多數認為湖人賺到，一口氣補進重要拼圖。

交易八村壘籌碼很超值，湖人將表現欠佳的納恩和先前交易到手的三個二輪籤掏出即可。此舉，不但幫詹姆斯找到替補，也加強陣容的側翼深度，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）公開說明，八村壘雙向技術可彌補湖人脆弱的側翼， 能循交易管道實現這目標是難得的機會。交易前兩天，八村壘從板凳出發29分鐘轟30分、5個籃板外加兩個火鍋，展現出色的攻防本事，比起形同雞肋的納恩優劣立見，無怪乎洛城球迷一陣歡呼，直呼是偷到了寶。

納恩本季在湖人隊跌出先發輪值，基本上已經沒有存在價值，如今卻可變成交易籌碼幫忙換到八村壘，算是他加盟湖人至今的最大貢獻。 歐新社資料照片

巫師隊放棄八村壘，並非人不夠好，而是陣容天賦爆棚，同樣位置從波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、庫茲馬（Kyle Kuzma）到阿夫迪賈（Deni Avdija）、八村壘屬性太類似，由於得避免突破薪資上限，勢必做出取捨，教練團方面花了不少時間觀察，誰留誰走陷入選擇困難。最終，選擇放走仍未兌現天賦的八村壘挪出薪資空間。

從14歲開始接觸籃球、赴美留學三年成校隊中流砥柱，進而闖入NBA選秀會樂透區的八村壘，仍是一顆明日之星。6呎8吋的身高、7呎1吋臂展為模範大前鋒體型，他在發動快攻、近框進攻的手段，以及穩定的中距離都能在湖人體系發揮。本季八村壘平均命中率48.8％為生涯次高，三分線外出手頻率不高為33.7％，但空手接球的外線命中率41.3％，最重要是他有鋒線高度，能在防守端作出貢獻。

轉戰聯盟四個球季，平均每場13分、4.3個籃板的八村壘有出手空間就不猶豫，不管左手還是右手均積極進攻，三分線外持球面對較高的球員時，能靠突破瓦解防守。優秀的低位腳步、左右勾射和超穩定的中投，都是在球場上用來吃飯的工具。事實上，他不需做得太多，只要稱職幫詹姆斯調整體力、減少上場時間即可，這對湖人隊已是一大貢獻。只要八村壘扮演好被賦予的角色，湖人隊會在本季結束後續約留人。

八村壘過去四季表現穩定，賴以維生的雙向技能依舊，並且緩步成長當中，如今他將轉換到湖人體系下延續生涯，或許可迎來大爆發。 歐新社資料照片

這筆交易，除了讓湖人隊進補，還協助球團在保有2027年和 2029年首輪籤之餘持續動作，本季結束一旦衛斯布魯克（Russell Westbrook）薪資空間釋放，有望再引援補強替未來佈局。湖人隊此番並不吃虧，僅送走無存在感的球員加三個二輪籤換來八村壘，這真是意外驚喜。