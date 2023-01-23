經典賽首次不用先打日韓 中華隊精銳盡出有機會兔然暴贏

2023年WBC世界棒球經典賽3月將點燃戰火，A組預賽將在台中洲際棒球場進行，面對美職軍團壓陣的巴拿馬、義大利、荷蘭，還有大聯盟、日職與本土球員組成的古巴，外隊來勢洶洶，中華隊要取得前兩名前進東京巨蛋並不容易，不過，這次我們有地主優勢，加上組訓又由中華職棒主導，陣容算是精銳盡出，要殺出重圍前進8強也不是不可能的事。

中華隊在2009、2017年都不是以最佳陣容征戰經典賽，其中2009年La new熊和興農牛並沒有全力支援球員出賽，2017年則是Lamigo桃猿抵制組訓，這兩屆中華隊5戰全敗，實非戰之罪。

2006年中華隊陣容堅強，集結當時中職和旅外菁英應戰，投手群包括誠泰「三本柱」林恩宇、林英傑、許竹見，統一獅、興農牛王牌潘威倫、陽建福，旅美好手郭泓志、耿伯軒都在陣中。

捕手指揮塔由葉君璋坐鎮，替補則有高志綱，內野的「金鏞」連線胡金龍、陳鏞基，旅日好手陽仲壽(後更名陽岱鋼)，還有正值顛峰的林智勝、張泰山，外野則有旅日的林威助扛4棒，還有專打國際賽的張建銘。

林威助在2006年經典賽對朴贊浩、松坂大輔都能打出安打，本屆中華隊也需要有這樣不怕大投手的猛將挺身而出。 聯合報系資料照片

只可惜對南韓之戰只以0:2落敗，中華隊打線完全沒發揮，這多少都與南韓推出大聯盟強投徐在應、金炳賢、具台晟、朴贊浩登板有關，要知道，這4人2005年球季都在大聯盟發展，中華隊要得分本來就不是件容易的事，之後中華隊敗給松坂大輔掛帥先發的日本遭淘汰。

2013年中華隊再次精銳盡出一舉打進8強，也讓中華職棒谷底反彈，票房紅利延續至今；相隔10年的經典賽，中華隊集結中職5隊好手外加旅外菁英，雖然外隊難打，但還是讓人期待。

另外，過去4屆中華隊都和亞洲雙雄獲其中1隊預賽同組，包括前兩屆和日韓同分組，接下來兩屆沒有日本，但有南韓，這屆是第一次預賽不用打日韓，而要與歐美勁旅抗衡。

中華隊預賽對手中較棘手的自然是古巴，中華隊有地主優勢，古巴隊長途跋涉也容易水土不服，贏球並非不可能。要不然吃好荷包蛋、沙威馬，喝維大力，晉級8強機會也是很濃厚。 歐新社資料照片

這可能也是這次中華隊36人集訓名單，納入大批具旅外經驗的好手，就是希望借重他們的對戰經驗在經典賽充分發揮，包括8名現役旅外球員鄧愷威、張育成、林子偉、鄭宗哲、宋家豪、張奕、吳念庭、王柏融，還有9名曾旅外的球員王維中、陳冠宇、呂彥青、江少慶、胡智為、曾仁和、李振昌、林凱威、吉力吉撈‧鞏冠。

這份36人集訓名單，最終還要刷掉6人，挑出正選30人名單，估計具旅外經驗的球員過半。

這屆經典賽也是第2次預賽在台舉辦，上次2013年熱潮不用多說，漂亮擊敗澳洲與荷蘭，只以1分差不敵南韓，除了王建民、陽岱鋼等主將精彩發揮，多少也與地主球迷助威有關，今年經典賽再次在台熱戰，地主優勢能否有效利用絕對是關鍵。

預賽不用打日韓，具地主優勢，中職各隊全力配合，納入大批旅外好手，經典賽中華隊雖然關關難過，但是短期比賽很難說，只要投打跑守各環節將瑕疵降到最低，還是有機會複製2013年經典賽成功經驗，逆境下拿到8強門票。