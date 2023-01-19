NBA交易大限前 最值得觀察的五支球隊

本季是NBA近年來各隊實力最接近的一次，在三十隊中只有五隊已經和季後賽或play-in無緣，這讓2月9號的交易大限顯得更詭譎，看似沒有絕對的買家，也沒有球隊非賣人不可，有更多隊介於十字路口，除非有絕佳的盤口，否則寧可一動不如一靜。我就最有可能行動的五支球隊來分析他們該補強的部分，或是可賣出的籌碼。

一、騎士

本季對於騎士來說，是後詹姆斯時代的最佳機會，靠著全聯盟最強韌的防守，在東區始終站穩前五名的席次，而且攻防均衡，進階數據的攻守淨效率值排第三，可以預見他們打進季後賽毫無問題，但欠缺季後賽經驗這項弱點，可能會影響他們能走多遠。

他們另一個大弱點在於小前鋒，無論用勒佛特、歐可若或史蒂芬斯，績效都低於聯盟平均值。騎士最後還是得找個長期解決方案，但本季得要先處理這個燃眉之急。不過他們在網羅米契爾的過程中，已經把三個首輪選秀權送去爵士，今年的選秀權可能還無法掌握，唯一一個確定在手上的首輪籤只剩2024年，像活塞的波丹格納維奇這種熱門人選，用二輪籤是換不到。現在他們最好的交易籌碼可能是用勒佛特包裹選秀權去換人，因為盧比歐和韋德的回歸，會讓勒佛特原本就下降的上場機會更被壓縮，但他畢竟曾在溜馬時期打出過實績，還有一定的吸引力。

騎士本季表現不錯，但團隊戰力離東區強權還是有一段差距，想要有所補強，勒佛特(左)是他們最有可能提出的交易籌碼。 美聯社

二、獨行俠

最近五場比賽輸了四場，讓獨行俠暫時掉出西區前四。很明顯地獨行俠在放走布朗森後，過於仰賴唐西奇，球隊中除了伍德和丁威迪外沒人能創造自己得分的機會，這到季後賽很可能會成為獨行俠的硬傷。外傳獨行俠有意向波丹格納維奇、或老鷹的柯林斯下手，而如果公牛隊願意釋出拉文、或是巫師隊放出比爾，獨行俠很可能願意送出未來的首輪籤去交換，如果再加上合約即將到期的伍德，這就更誘人了。

獨行俠想幫唐西奇找到更適合的副手，可能會動用合約進入最後一年的大前鋒伍德。 美聯社

三、熱火

熱火開季慢熱後，逐漸爬回季後賽名單中，以萊利的操作風格，很可能會尋求季中補強機會，但他們目前薪資總合離豪華稅門檻只剩不到20萬美金，在目前只排第七名，可能沒爭冠能力的情況下，不大可能願意去付豪華稅，除非拉文或比爾這種明星等級的人出現在市場上，否則他們比較合理的目標大概會落在太陽的克勞德、或是老鷹隊柯林斯這種已經在球隊失去地位，但還有價值的球員。

熱火下個球季預計會超過豪華稅門檻，所以如果他們在這兩週跌出前八，很可能他們就會提前為下季做準備，提早把羅瑞和鄧肯羅賓森的到期合約清出，也極有可能。

熱火本季隨時出現一堆傷兵影響戰力，而且下季豪華稅會更讓高層頭痛，若能交易出羅瑞(右)等球員，就有可能解決不少問題。 美聯社

四、國王

本季是國王隊終結NBA史上最長季後賽乾旱期的最好機會，沙波尼斯和福克斯都打出生涯最佳績效，從老鷹隊交易來的赫爾特也管了大用，讓他們的進攻績效從上季的第24名急升至本季的第3名。國王現在最需要的是大個中鋒，因為沙波尼斯的個頭可能會讓他在節奏較緩慢的季後賽吃虧。他們手上有何姆斯、戴維斯和連恩的合約可以倒，加上未來七年的首輪選秀權中他們控制了六個，用這種包裹合約，有機會換來像馬刺的伯爾特、活塞的諾艾爾或魔術的班霸這種等級的中鋒。

國王在連續16年打不進季後賽之後，本季的機會來了，如果能用戴維斯及選秀權換來一個稱職的中鋒，他們是很有可能成為超級大黑馬。 美聯社

五、活塞

上述講的都是潛在買家，而活塞隊毫無疑問會是2月9號前的最大賣家，陣中如波格丹諾維奇、諾艾爾、巴克斯和比伊等人都在本季會成為交易籌碼。重建期的活塞首要目標就是多收集選秀權和培養年輕球員，看能否再選到前五順位籤。

目前最熱門的當數波格丹諾維奇，這位波士尼亞射手本季打出生涯年，很多缺3D球員的隊伍如公鹿、熱火、獨行俠、太陽、國王、尼克、籃網和老鷹隊都對他表達高度興趣，也都有籌碼滿足活塞的要價。

還有一點就是活塞隊如果能送走諾艾爾和巴克斯這兩位老將，下季薪資水準將降至在豪華稅水位下四千萬左右，為了要保持這樣的薪資彈性，任何要網羅諾艾爾或巴克斯的球隊，都不能塞給活塞有長約的選手，否則就會破局。