中職／美式教練易生隔閡且爭議多 東洋風更適合台灣球員

新球季中職各隊想要有一番作為，除了外援補強外，教練也是很重要的環節。去年球季美國職棒費城費城人隊開季敗多勝少，一度與分區領先球隊相差多達雙位數勝場差，但在更換教練後，不但擠進睽違11年的季後賽，甚至一路過關斬將，硬是技壓紅雀、勇士及教士等強勁對手，直到世界大賽才氣力放盡。費城人的奇幻之旅，新任教練被記上極大功勞，季後獲得一紙新合約。

展望中華職棒新球季，中信兄弟經過多年的磨練，霸業看起來不易撼動。其他球隊想要殺出血路，對於教練團都有不小的調整，休賽季共有19位教練離開原球隊，其中有多位是轉隊，良禽擇木而棲，看看能不能對新球隊有更大的貢獻。中職各隊過去本來就常尋求外籍教練的協助，希望能夠一步登天，特別的是今年各隊不約而同向日本尋寶，新球季共計有9位東洋教練執教。

原有被留任的日本教練僅有4名，分別為中信兄弟平野惠一、味全龍高須洋介、樂天桃猿古久保健二及川岸強。另有5名是休賽季被找來補強教練團，富邦悍將請來垣內哲也及酒井光次郎，分別執教打擊及投手；統一獅找來玉木朋孝指導內野守備；樂天桃猿則由母公司支援26年執教經驗的真喜志康永，負責跑壘及守備；另外新軍台鋼雄鷹則聘請橫田久則指導年輕投手。

古久保健二是目前在台灣最久的教練，他對於球員的指導非常細心，因此在富邦及樂天都被球員讚譽有加。 聯合報系資料照片

新任教練中，富邦悍將網羅的酒井光次郎曾在1998年至2004年被棒協聘任，擔任中華成棒培訓隊、國家儲訓棒球隊教練，且期間的大部分國際賽事，如世界盃、亞運會、洲際盃、亞錦賽、奧運會、荷蘭港口盃等，都由他出任中華隊教練；2005年他轉任統一獅投手教練，但在2006年發生指使觸身球事件，2007年則因戰績不佳，與總教練大橋穰一起被停職後解約，後在日本社會人球隊擔任教練。台鋼雄鷹請來的橫田久則，則是球員時代在2003年為兄弟象效力，來台首年還拿下勝投王，2005年轉任教練，直到2006年球季結束才離開，近十年則是在日本職棒西武獅執教。

早期的中華職棒球隊規模並不如現在龐大，教練團人數有限。各隊外籍教練中，以日籍居多，包含知名的寺岡孝、山根俊英、土居章助等。至於美籍教練，雖偶有出現，但大多待的不久。直到2014年的義大犀牛，才出現第一位美籍總教練大威，隨後2017年至2019年的中信兄弟，則是首見大舉聘用美系教練團，其餘的時間各隊陣中多是偶有幾位美系教練輔佐。

這個現象代表中職比較偏向日式球風嗎？其實不然，首先實際要看球團的經營方針，洋教練短期通常僅能針對球員來調整，並傳承一些經驗給本土教練，無法徹底改變球隊整體文化。另一方面教練團人數上仍是台籍教練佔多數，加上球員過去自學生時期的訓練、習慣等都來自本土教練，要讓團隊能夠完全改變並不容易。文化上的差異、語言的隔閡等，都讓中華職棒不會完全走向日式或美式球風，只能說是融合美、日的中職球風。

各隊之所以會找日系教練有不同的原因，樂天桃猿本身母公司就是日本企業，而且又有日職球隊，因此由樂天金鷲支援並不意外。中信兄弟及富邦悍將則可能受到總教練林威助及領隊林華韋曾待過日本的影響，另外各隊今年會偏向日籍教練，除了機緣或比較容易有人牽線外，也有可能是與過去一些西洋教練的風格有關。這幾年包含統一史普曼、富邦布魯斯，都出現教練團內部不合的紛爭；義大大威、中信史耐德及樂天鮑伊更有衝撞裁判的紀錄；中信伯納則常有發言不當的狀況，也就是說西洋教練能不能提升球員還不一定，但美式作風相對容易產生爭議。

布魯斯確實幫助球隊提升不少戰力，但跟許多美式教練一樣，在場上起了一些紛爭，讓他最後丟掉飯碗。 聯合報系資料照片

日本職棒長期以來多給人十分注重細節的印象，這對於各隊現在普遍年輕化是非常重要的環節。另一方面，減少一些不必要的紛爭，更可以讓球員更專注於球場內的事物。因此如果要洋教練協助，看起來日系教練仍是首選