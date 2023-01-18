中職／洪一中成台鋼創隊教頭 舊五隊讓老面孔繼續拜年

過年前夕，台鋼雄鷹一如外界所料，宣布由洪一中接任隊史首位總教練。至於其他舊五隊，儘管多少有些教練團上的人事異動，但是球隊的主體核心「一軍總教練」這個職位，五隊最終仍選擇不做更動。也就是說2022開季的一軍總教練，幾乎都確定會在2023繼續執掌兵符。放眼中職30多個年頭，可謂是相當罕見。

中信兄弟總教練林威助自2021年球季接任，一來就讓兄弟擺脫悲情連亞，拿下暌違超過十年的總冠軍。執教第二年即便上半季表現不盡理想，又有像是讓洋投「投一休四」之類的調度爭議，但最終還是逆襲超越樂天桃猿，拿到下半季冠軍及總冠軍。在戰績背書，高層也滿意其表現的狀況下，穩穩續任合情合理。

中信兄弟總教練林威助(中)。2022年全年度例行賽戰績：69勝47敗4和、勝率0.595。 聯合報系資料照片

味全龍作為從零重組的新球隊，當初選擇聘任葉君璋來養成年輕球員。在原先葉總的規劃裡，一度認為要等到三年之後，才能累積足夠實力和其他舊球隊一較高下。但就在上一軍的第二年，味全就以年度第三之姿成功殺進季後賽。本來葉總就算是戰績不佳，也不太需要擔心下台負責的總教練，何況表現又超出預期，更沒有換的理由。

味全龍隊總教練葉君璋。2022年全年度例行賽戰績：57勝58敗5和、勝率0.496。 聯合報系資料照片

統一7-ELEVEn獅隊的林岳平總教練自上任以來，已實質帶滿三個球季。2020及2021年分別拿下冠軍和殺進總冠軍賽，但2022年卻只有年度第四。不過，獅隊之所以戰績不佳，一部分是因為陣中主力的傷兵潮實在太嚴重。像是「三鬼」之二的林安可、蘇智傑，兩人的出賽數分別只有38場和15場。洋將也是狀況頻頻，壓制力出色的羅昂、布雷克大部分時間都無法出賽，多數時候都得表現差一截的柯瑞撐場面，即便餅總再怎麼有能耐，也是巧婦難為無米之炊。

統一獅隊總教練林岳平。2022年全年度例行賽戰績：48勝69敗3和、勝率0.410。 聯合報系資料照片

同樣帶滿三個球季的，還有樂天桃猿總教練曾豪駒。樂天桃猿今年兵強馬壯，上半季以壓倒性戰績奪冠，下半季約前兩個月也都遙遙領先。但到了季末，樂天卻像變了一支球隊，不只戰績一路雪崩，把下半季龍頭讓給了中信兄弟，總冠軍賽更是毫無抵抗能力，遭到黃衫軍直落四清盤。表現得遠遠不如初次進入季後賽，過程中展現十足鬥志，也至少贏下一場的味全龍。

若以好的角度看，曾總前兩個賽季連一個半季冠軍都撈不到，只能乾瞪眼看著統一兄弟兩隊爭霸，今年至少還拿了半季冠軍和全年勝率第一，相比起來至少還算是有進步。但另一方面，曾總在2020上半季時，就鬧過前段遙遙領先其他球隊，最後卻一瀉千里「+7-4」的劇碼。如今類似的狀況在2022下半季重演，或許反應出他在碰到球隊低潮時，依舊只能兩手一攤，一點有效的挽救策略都拿不出來。

樂天桃猿隊總教練曾豪駒。2022年全年度例行賽戰績：70勝46敗4和、勝率0.603。 聯合報系資料照片

過往中華職棒，就有不少即使拿下年度勝率第一，卻因為總冠軍賽失利，被球團開除的總教練。像是2020年的丘昌榮、2016年的吳復連、2010年的徐生明等等。加上曾總和樂天的三年契約到期，因此換人試試看也不奇怪。不過，樂天球團卻還是決定再與曾總續約一年，以調整其他職位和二軍的教練團為主。就看曾總和樂天桃猿在新的球季，究竟會是有所突破，還是繼續在同個問題上栽跟斗了。

曾總和樂天順利跑完三年合約，不只沒走人還獲得續聘，如此幸運的情形可不是每隊都有。同樣2020球季拿到富邦三年合約的洪一中總教練，就因為前兩季只帶出聯盟第四的成績，於是在2022賽季遭到丘昌榮取代，無緣實質帶滿三年。不過，丘總依舊沒有辦法解決球隊的低迷狀態，富邦最後又是墊底成績作收，表現更遜於傷兵滿棚的統一7-ELEVEn獅及新兵味全龍隊。

即使如此，富邦高層在戰績灰頭苦臉下，也還是沒換掉丘總，推測可能原因有三：一是雖然表現令人失望，但比起連敗不止的上半季，下半季還算有倒吃甘蔗，或許讓人給了球隊一些希望。二是丘總頗得球員愛戴，這部分的帶兵風格獲得認可。第三個原因，則是富邦高層自有一套獨門的建軍邏輯，經常引發輿論不同看法指教。但既然丘總的配合度高，或許相對是好合作的對象，避免換了人產生意見衝突的風險。

富邦悍將隊總教練丘昌榮。2022年全年度例行賽戰績：46勝70敗4和、勝率0.397。 聯合報系資料照片

上一次聯盟開季的總教練，所有人都能順利待到下個球季，已經是2017-2018年的事情了。當時四隊教練分別是洪一中、黃甘霖、葉君璋和史耐德。不過後兩者雖然在2018開季時還手握兵符，但在球季中分別請辭與個人因素離隊。中職30多年來走馬換將甚是普遍，甚至還有過像2019-2020年一樣，四隊總教練全都翻新的狀況。隨著春節將近，連台鋼也宣布了由洪總接任教練，意味著各球隊的人事大致不會再有變動。就看在新的賽季，同樣一批熟悉的老面孔，是否能打出符合期待的表現了。