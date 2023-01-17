2019年新秀瑜亮之爭 莫蘭特高出勤率更勝一籌

2019 年NBA梯次被譽為選秀大年，幾位菜鳥均看好為接管聯盟的新星，包括狀元威廉森（Zion Williamson）、榜眼莫蘭特（Ja Morant）、探花巴瑞特（RJ Barrett）等均成球隊重建基石。不過，各界關注還是威廉森、莫蘭特的瑜亮之爭，從個人數據、成就到團隊戰績均被媒體已放大鏡檢視，目前觀之莫蘭特更勝一籌，本文我們討論兩大新星的較量。

有別於其他新生代，威廉森和莫蘭特都成為球隊一哥，威廉森雖受大小傷勢困擾，但沒辜負粉絲與紐奧良鵜鶘隊的期待，只要健康就是縱橫全場、無所不能。本季強勢回歸，帶鵜鶘隊打出26勝17敗暫居西區第三種子。莫蘭特也不甘示弱，2019-20球季摘下年度新人獎，狂放球風與過人的運動能力頻上體育頭條，曼菲斯灰熊隊以他為核心火力全開，過去四季成衝擊季後賽勁旅之一，開季至今29勝13敗為西區第二種子。威廉森、莫蘭特的表現均令人難以置信，生涯前段即大爆發。

2019年選秀會上，身體素質與能力頂尖的威廉森一如預期成為該屆狀元郎，但轉戰職業後保受傷勢困擾，間接影響球隊重建之路，本季一度傷癒回歸，卻又在2023年躺進傷兵名單。 美聯社資料照片

若回到2019 年選秀會，前兩名排位仍將屬於威廉森與莫蘭特。只是，以踏入職業舞台後的表現，莫蘭特可能更值狀元名號，到本月14日為止共出賽222場，灰熊隊靠這位新領袖帶兵兩度殺入季後賽。相比之下，威廉森從新人年起就因傷缺席大部分比賽，生涯累積114場，1月14日仍在傷兵名單，鵜鶘隊衝擊季後賽之路較為顛簸。

莫蘭特生涯每場砍下22.2 分，4.7個籃板，7.3次助攻，2019菜鳥年就在季後賽登場。相比之下，6呎7吋的威廉森生涯數據平均每場25.8分、7個籃板，但至今還沒打過季後賽。此外，莫蘭特2021-22年以平均27.4分、5.7個籃板與6.7次助攻席捲選票，擠入全明星賽西區先發陣容，至於威廉森2020-21年早一步踏上全明星，只不過為教練票選替補，並非先發陣容。

2019年NBA選秀是少見的選秀大年，該屆好手如雲，現在多數已成為各隊中流砥柱的先發大將。 歐新社資料照片

兩人對所屬球隊均有舉足輕重地位，被看好成未來的MVP。只是，莫蘭特在領袖扮演更成功，尤其幫助隊友開啟新技能，打出更好內容。舉例說，亞當斯（Steven Adams）剛好先後與威廉森、莫蘭特同隊，在紐奧良亞當斯每一場貢獻7.6分、8.9個籃板，轉往曼菲斯兩季一樣是7.6分，籃板增至10.7個，助攻更從原本1.9次變2.9次，此時眾人察覺亞當斯竟有傳球視野。亞當斯並非唯一，貝恩（Desmond Bane）比莫蘭特晚一年進NBA，現在是灰熊二號得分手，原本定位是3D射手，投籃、控球曲線攀升。本季平均貢獻21.4 分、5.1個籃板和3.9 次助攻，投籃命中率46.9%、三分線命中率43.2%。

莫蘭特才23歲而已，在2022年摘下最佳進步獎，同年又入選NBA最佳陣容第二隊，正一步一步成為聯盟最強的後衛之一。退役的前NBA球員畢斯利（Michael Beasley）預言，莫蘭特幾年後將主宰聯盟，成為看板人物。更甚者，灰熊隊有可能因莫蘭特的存在，成為聯盟數一數二的常勝軍，當然前提是減少傷病，終究少了這一號領袖，即便灰熊隊仍有競爭力，進入季後賽這種高強度的舞台，就需要莫蘭特一肩扛起勝負，才能避免上季遭金州勇士隊淘汰的命運。