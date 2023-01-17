中職／季前兩大焦點 洪一中已落定、林益全拖越久越不利

除了3月的經典賽之外，今年中職季前備受關注的重點還有這兩件人事案，第一件是新球隊台鋼的總教練會是誰？這個問題從台鋼去年4月正式成為第6隊後就一直是熱門話題，在賣了好幾個月的關子後，加上陸續公布的教練團成員幾乎都是兄弟、Lamigo的相關人員，答案終於在16日揭曉，不出所料就是由辣個男人洪一中擔任台鋼隊史首任總教練。

洪一中從04年6月開始擔任La New的總教練，雖然在10年短暫退到二軍，隔年又重回一軍執掌兵符直到19年，在La New、Lamigo共15個球季，拿到883勝，20年轉戰富邦，2季下來拿到108勝，總教練生涯至今已累積991勝，為中職史上最多勝教頭。

台鋼雄鷹正式宣布首任總教練為洪一中。 記者侯永全／攝影

接下台鋼總教練之後，洪一中有不少的課題，包括台鋼是一支全新的球隊，要怎麼樣調整戰力去實現3年季後賽5年總冠軍的目標，這是最大的挑戰，畢竟新球隊的戰力及後勤支援都還需要磨合期；另外場內外的紀律、補強、甚至於到他在記者會上說的如何吸引球迷進場加油，都是接下來要做的事，而雖然台鋼給的是3年約，但領隊劉東洋透露至少前2年是總教練，這也表示洪一中要努力在包括首年二軍的前兩年交出符合高層期待的成績，不過由於只差9勝，洪一中已確定會在24年球季成為史上首位千勝教頭。

另一件討論度很高的人事案也與富邦有關，那就是林益全究竟會落腳何處？

去年季後60人名單公佈，林益全與隊友高國輝、陳鴻文這3名資深球員未被放進名單內，當時引起一陣討論，如今1個多月過去，陳鴻文轉戰樂天，高國輝雖然尚未簽正式合約，但談約已到最後，確定會留在富邦，也現身日前開始的春訓場地，3人中只剩下林益全還沒有決定下一步。

林益全(左)是否能與義大時期就同隊的高國輝(右)再一起打拼，有待日後揭曉。 聯合報系資料照片

這段期間也不是沒有包括富邦在內的球團與林益全洽談，富邦領隊林華韋在12月底與林益全喝過咖啡，之後也表示已提出合約；統一在1月中正式與林益全接觸，另外還傳出有另一隊也有興趣，不過在其他兩名(前)隊友都已定下來開始準備新球季時，林益全的腳步確實慢了一點，無論留在富邦或是轉投統一，他要面對的挑戰只會比去年的難度更高。

林益全去年在富邦出賽74場是進職棒後單季最少，打擊率2成59、1轟、22分打點也都是單季最差，在陣中有最佳十人及金手套雙料得主范國宸防守一壘的情形下，幾乎都以DH身份上場，假如本季續留富邦，要競爭的是DH及替補一壘手的位置，只不過原本就不突出的速度及守備部分受年紀漸長而更加影響，如果打擊無法發揮，那在富邦仍有多位如蔣智賢、張進德、高國輝等人競爭DH，一壘手也有年輕的王苡丞等人要練的狀況，他的出賽機會推測會與上季相差不多或者更少。

即使最後決定轉戰統一，統一的一壘手競爭甚至比富邦更激烈，包括高國慶、陳鏞基、潘傑楷、郭阜林等人，DH則有胡金龍、陳鏞基等，如果以去年的表現來看，林益全的打擊及守備狀況能否贏過這些球員真的是要打上個問號，加上林益全雖然對台南並不陌生，但畢竟是進入新的球隊，對新團隊的環境、風格及制度仍然要花時間適應。

林益全近幾年也有慢熱，甚至需要大量的打席來調整手感的現象，如今年紀漸長，不管新球季在哪隊，如果沒有完整的春訓，只靠自主訓練維持體能，將會大大增加他要重新復活的困難度，拖越久對林益全來說實在不是件好事。