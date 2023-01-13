雷納德回不去MVP身手 聯手喬治仍不及綠衫軍雙星

洛杉磯快艇當家球星雷納德(Kawhi Leonard)本季傷後復出，整體狀態其實令人擔憂與失望，無論是對於比賽掌握度的不足，或者是傷後身體爆發力受到影響，雷納德這季出賽場次不固定，時常得配合他的狀況輪休，有一場沒一場的，就算上了場打球，依舊得控制他的出賽時間。

雷納德可以前兩場投籃命中率僅兩三成，下一場又飆升破八成命中率，但僅僅一場就又回到不到四成水準。雷納德所呈現的球賽內容，距離他過去穩定到無解的中距離、突破切入與背框單打，在進攻把握性上還有一大段調整空間。

雖然快艇剛靠著雷納德以休息超過一季以來的新高表現率球隊結束難堪的六連敗，快艇現階段也暫居西區第六，但是後面的勇士、太陽虎視眈眈，西區從第6下至第11僅有1.5場勝差，且球隊近十場3勝7負並不理想，想就此開啟一波連勝翻身實屬困難，特別是下一場快艇將對上西區龍頭金塊。兩軍一周前交手金塊大勝了31分，雷納德出賽18分鐘僅得6分，場上正負值-24，喬治打了14分鐘只得三分，兩大看板表現皆相當難看。

喬治(中)雖然是快艇隊中表現較好的球員，但他本季也已缺賽了13場之多，而且在能跟雷納德同時上場的比賽中，兩人的表現也常常很低迷。 美聯社

打了半個賽季，快艇並沒有如季前預期的在迎接雷納德健康歸建後，就能重新打出雙核心主宰戰局的比賽風格，更遑論沃爾(John Wall)的加盟，並沒有帶來如第三巨頭的影響力。目前看來快艇全隊的磨合，陣容輪替的穩定度，傷兵因素等影響，球隊內部仍有許多問題待突破。

若要說湖人戴維斯(Anthony Davis)豐富的傷病史讓他跟玻璃劃上等號的話，那麼自雷納德從2020球季入主洛城以來出勤狀況也是有過之而無不及，例行賽總計只打了128場球，而戴維斯則是163場。 雷納德離過去一夫當關率領暴龍奪下總冠軍的MVP身手已經好遠。

不只是例行賽，雷納德在季後賽也時常因傷缺席，喬治獨撐大局的在拖著快艇前行的畫面屢見不鮮。這對有攻有守的明星雙前場組合本該是聯盟最炙手可熱的黃金組合，但卻因傷、出賽狀況不穩而去限制了這對組合的成就。雷納德、喬治的聲勢，從聯盟最強雙側翼頭銜消磨到早已不及過去時常被提及拆夥聲浪，現在卻如日中天的塞爾蒂克雙星。

泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，兩人本季維持健康並雙雙寫下職業生涯年，一個常駐年度MVP前三的熱門討論，一個也是明星級數據的攻守全能，更重要的是，綠衫軍戰績持續在聯盟獨走。這組雙核心的範例成功演繹了由鋒線球員主導的攻守一體風格，而這正是快艇雙人組無法到達的新高度。

塞爾蒂克的泰托姆(右)和布朗(左)早已遠遠超越雷納德和喬治，成為聯盟中最強的雙人組合。 美聯社

單看喬治本季數據，45%的兩分球與38.5%的三分球命中率能讓他繳出23.7分6籃板5.1助攻，依舊是水準之作，但不斷傷停至今已缺席了13場球，雷納德更是只打了19場球，場均17分5.籃板3.7助攻，兩分與三分球皆創下生涯最低紀錄。 這兩個人的輪流缺席讓快艇缺乏主軸，加上其餘球員的問題也不小，沃爾至今錯過10場球，表現亦平淡無奇，主力射手肯納德(Luke Kennard)還躺在傷兵名單中，前場大鎖柯文頓(Robert Covington)缺席快20場，越打越銷聲匿跡。

快艇想維持住戰力，或在球季後段好有一段衝刺期，雷納德能恢復多少功力肯定是箇中關鍵。不只是球技，雷納德的心態也是非常重要的環節，畢竟過去已經有過幾次因為個人傷勢問題就遠離球隊，甚至只願相信個人團隊而不配合球團的情形產生，這對球隊氣氛其實都是種傷害。

雷納德過去在馬刺時，就不太願意像鄧肯一樣的扛起領導球隊重任，雖然曾經幫助暴龍奪冠，但來到快艇之後就一直有傷勢問題。經過長期休養後，他目前似乎只想享受比賽，並沒有太大的爭冠企圖心。 美聯社

雷納德雖然日前才飆出本季新高的33分9籃板率隊止敗，但仍得持續觀察輪休策略下，他這樣的成績究竟能穩定維持還是只是曇花一現。雷納德要重返MVP級別的主宰力，在競爭激烈的大環境中非常困難。

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