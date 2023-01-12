萊斯特、瑞佐都曾為生命搏鬥 10位抗癌成功的名將

當今全聯盟最強終結者之一的漢崔克斯(Liam Hendriks)日前宣布罹患淋巴癌，正接受治療的他恐怕無緣代表澳洲出席本屆經典賽，也祝福他早日康復。曾在大聯盟球員生涯罹患癌症的例子不算特別罕見，其中也不乏大牌的明星球員。以下這10位抗癌名將，有的生涯剛起步就必須另闢戰場替自己的生命搏鬥，有的為了治療必須缺席整個賽季，但他們最後都成功重回球場，甚至還能身手依舊，實在激勵人心，博得了球迷們滿滿的掌聲。

萊斯特(Jon Lester)，2006年罹患淋巴癌

萊斯特 美聯社資料照片

生涯200勝的名投萊斯特可能是台灣球迷最熟悉的抗癌鬥士。他在2006年首登大聯盟時是紅襪隊備受期待的新星，豈料該季僅投15場球就被診斷出罹患淋巴癌。在將近一年的缺賽後，萊斯特在2007年季中重返投手丘，他甚至在那年的世界大賽最後一戰擔任先發並拿下勝投，幫助紅襪拿下冠軍，這還是他生涯在季後賽的第一場先發。萊斯特新人球季就遭遇癌症的打擊，但生涯卻能夠以200勝坐收。或許他的抗癌經歷給了他無比的勇氣，讓他成為在季後賽投得更出色的大比賽投手。

瑞佐(Anthony Rizzo)，2008年罹患淋巴癌

瑞佐 美聯社資料照片

曾與萊斯特在2016年一起替小熊隊拿下冠軍的瑞佐也曾是淋巴癌的患者，且18歲就必須面對這一切。當時他是在紅襪小聯盟1A確診，並接受了6個月的化療，這使得他那年僅出賽21場，等於職業生涯剛起步就報銷。瑞佐並沒有被擊垮，他在罹癌三年後站上大聯盟，並成為明星一壘手，目前已累積了283轟。

賈拉拉加(Andres Galarraga)，1999年罹患淋巴癌

加拉拉加 歐新社資料照片

90年代就在看大聯盟的球迷應該不會不認識這位綽號「大貓」的賈拉拉加，他曾有單季47轟、150打點的可怕紀錄。1998年他由落磯隊轉戰勇士仍繳出44轟、121打點的成績，但隔年他在春訓期間發現罹患淋巴癌，並決定休息整季接受化療。2000年已39歲的他康復後重返球場，依舊有28轟、100打點的成績，並獲得Sporting News的東山再起獎。賈拉拉加生涯以399轟坐收，若那年沒有因罹癌缺陣，全壘打數肯定能超過400。

史卓貝瑞(Darryl Strawberry)，1998年罹患大腸癌

史卓貝瑞 歐新社資料照片

「草莓先生」史卓貝瑞有著名人堂等級的天賦，但生涯後期卻因為藥物的濫用而自毀前程。他球員生涯的麻煩還不僅於毒品，1998年沉寂多年後在洋基隊繳出單季24轟的成績，但卻在美聯分區系列賽進行期間確診大腸癌。他在接受治療後於隔年復出球場，但上場時間已被壓縮到24場。這是史卓貝瑞在大聯盟的最後一年，2000年季前他又被發現吸食毒品並被禁賽一年，從此離開大聯盟。

洛伊(Derek Lowe)，2003年罹患皮膚癌

洛伊 歐新社資料照片

相信球迷都還記得這位2000年代的滾地球大師。2002年是他由紅襪終結者轉任先發的第一年，就投出生涯代表作，繳出21勝、2.58防禦率的成績，但他卻在該季結束後為了治癒皮膚癌動了手術。2003年他不但如期在球場上投球，還投了203.1局。洛伊曾連續12季勝投數達兩位數，總計摘下176勝。

洛威爾(Mike Lowell)，1999年罹患睪丸癌

洛威爾 歐新社資料照片

2007年拿下世界大賽MVP的明星三壘手洛威爾大聯盟生涯初期也曾罹癌。1999年春訓前他被診斷出患有睪丸癌，這讓他缺陣了兩個月。但他復原快速，那年五月底就重回球場，並站穩大聯盟。他是2003年馬林魚及2007年紅襪隊奪冠的主力，生涯累積了1619支安打與223發全壘打。

戴維斯(Eric Davis)，1997年罹患大腸癌

戴維斯 1992 Upper Deck 球員卡

戴維斯的巔峰時期是全聯盟最全方位的球星之一，1987年他繳出37轟、100打點、50盜與.991OPS的驚人成績，且還獲得該年的外野金手套獎。1997年5月他確診大腸癌，但竟還能在9月就重回球場，且當時他還在進行治療，卻在美聯冠軍系列賽轟出過一發致勝全壘打。隔年戴維斯也能夠正常出賽，且繳出28轟、.970OPS的成績，其中OPS還是他生涯第二佳的紀錄。

克拉克(John Kruk)，1994年罹患睪丸癌

克拉克 1991 Upper Deck 球員卡

克拉克是三屆明星一壘手，他最著名的一幕，大概是1993年明星賽面對「巨怪」強森(Randy Johnson)一計越過頭頂的大暴投後那驚恐又誇大的表情。1994年春訓他被隊友威廉斯(Mitch Williams)的一個牽制球擊中鼠蹊部，在診斷過程中無意間發現患有睪丸癌。但在經過手術後，克拉克該季依舊重返球場出賽。

卡拉斯科(Carlos Carrasco)，2019年罹患血癌

卡拉斯科(中) 歐新社資料照片

生涯三度單季200K的卡拉斯科在2019年6月被診斷出患有血癌，但他在治療三個月後就迅速在9月重返投手丘，這讓他得到該年的東山再起獎。2020年他的狀態也完全恢復，成績是出色的2.91防禦率與10.9三振率。

曼西尼(Trey Mancini)，2020年罹患大腸癌

曼西尼 美聯社資料照片

重砲打者曼西尼2019年才繳出生涯新高的35轟成績，豈料2020年春訓期間卻被診斷出患大腸癌第三期。這迫使他必須接受化療，最終一整季都沒能出賽。2021年他抗癌成功並如期重返球場，他在金鶯主場的第一個打席獲得全場球迷的起立歡呼，該年他也轟出21發全壘打，並獲得東山再起獎。