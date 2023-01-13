哈登完美蛻變 成為NBA最佳二當家和控球後衛

你有多久沒關注哈登(James Harden)？費城76人哈登，跟3-4年前為火箭、籃網效力的哈登有很大不同。如果我告訴你，哈登是當今NBA最完美二當家和控球後衛，你會相信嗎？

33歲哈登已經連續三年場均助攻至少10次，今年場均10.8次助攻還是第一，只是哈登因為出賽場數不足，沒能列入助攻榜。目前助攻榜第一是溜馬後衛哈利伯頓10.3次。

連續三個賽季穩定打出場均得分20+助攻10+，哈登從一名專職進攻和負責得分型球員，變身為組織、進攻、控制節奏、掌握大局控球後衛，具備更好帶隊能力，這樣的改變和自我調整，哈登的努力和完美轉身被大家忽略。

做為76人二當家 哈登輔佐安比德甘之如飴

2018、2019、2020年連續三年NBA得分王，哈登上季從籃網被交易到76人，放下身段，甘心輔佐76人中鋒安比德，從超級得分機器和球隊第一進攻選擇，自我調整完美轉身，以控球、傳球為主，成為76人戰術領袖和節奏掌控者。

場均助攻逾10次，這只是哈登主控比賽、為隊友送球、為團隊盡力基本表現，當安比德傷停缺陣，當76人需要有人負責關鍵球和暴量得分，哈登都能重新設定角色功能，切換自如，迅速轉化為進攻箭頭和得分利器，帶領隊友一路前行。

76人現在是安比德的球隊，他的狀態也正在生涯顛峰，禁區附近取分如探囊取物，哈登心甘情願擔任他的助手，兩人搭配越發純熟，76人也常常打爆對手。 美聯社

場均失誤11年來最少 三分命中率8年來最好

哈登今年場均失誤3.5次，同樣不很理想，但這是11年來哈登失誤控制最好，傳球最多的一季。不傳球都不會失誤，哈登更多處理球，更多主導戰術，為隊友創造各種出手空間，但哈登還能壓低失誤，提升效率，哈登的努力和自我調整，從數據細節可以看見他的提升。

哈登生涯以進攻、得分、攻擊籃框為主，生涯投籃命中率在4成4上下。今年哈登投籃命中率只有 4成26，稍差一點點，但三分命中率逾3成7，出手更多，三分命中率更高。

哈登(中)不像過去在火箭時那樣掌控大量球權與浮濫投籃，出手時機更好，也更願意優先為隊友創造機會，他變得更準，失誤也大量減少。 美聯社

哈登在76人是球隊第三號進攻選擇，因為中鋒安比德、後衛麥克西場均出手都高於哈登，哈登不計較角色、出手、定位，專心打好控球和組織角色，76人戰力和團隊正在逐漸回升。今年場均出手15.6次，這是哈登生涯近11年最少，犧牲出手，調整角色，以團隊為重，哈登在76人做的一件事都跟以往人們對哈登自私、自我印象全然不同。

76人主要得分和進攻角色 哈登讓給新秀隊友麥克西

進NBA第三年，今年22歲後衛的麥克西成為76人第二得分手，除了麥克西自己努力，哈登讓位和角色調整至為關鍵。從球隊一哥退居老二，從第二得分手再轉換為第三得分手，出手更少，哈登在76人的調整和適應極具示範作用。

麥克西是快速成長的76人新生代球員，已經快要打出球星水準，哈登也願意提攜小老弟，將更多三分球出手機會讓給他。 美聯社

「我們需要哈登打得像MVP，但他同時也要他負責控球、創造出手空間等責任，哈登正在成就每個隊友和團隊，這是他與眾不同之處，球迷和媒體都低估哈登渴望贏球，願意為團隊做出犧牲決心和努力」76人教練瑞佛斯為哈登今年球季出色表現感到滿意，哈登正在為76人和隊友打出生涯最好籃球。

76人目前在東區爭冠聲勢仍落後塞爾蒂克、輸給籃網、不及公鹿，但76人卻是東區最危險球隊，他們有能力扳倒塞爾蒂克，有足夠韌性和天賦可以在系列賽淘汰籃網、公鹿這樣的對手。

安比德是76人建隊台柱和攻防核心，哈登是成就76人團隊最重要基石球員，76人今年很有機會顛覆東區大爆冷門，很值得期待。