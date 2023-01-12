現役人數比一比 柯瑞09年選秀梯隊遠勝下一屆

勇士柯瑞（Stephen Curry）在左肩受傷缺陣11場比賽之後，34歲的他已經在對太陽一戰回歸賽場。而柯瑞所屬的2009年選秀梯隊有不少人和他一樣耐打，當年入選的60名新秀當中，本季仍有11名現役球員在聯盟出賽，遠勝下一屆2010年梯隊的3人。

這裡說的現役球員，並不包括尚未宣佈退休，但本季至今仍沒有和任何NBA球隊簽約的球員，像是前往CBA打球的布萊德索（Eric Bledsoe），或是目前仍無約在身的懷塞德（Hassan Whiteside）和史蒂芬森（Lance Stephenson）等人，而這三人也剛好全是2010年梯隊。

照說年輕一歲的球員應該更有機會留在NBA，然而比較這兩個梯隊的生涯平均年限，卻出現了意外的反轉。柯瑞這一年的同梯當中，出現了長青的四大天王，除了柯瑞之外，還有76人的哈登（James Harden）、公牛的德羅展（DeMar DeRozan）和公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday），目前都還是球隊及聯盟的看板球星。

2009年NBA選秀前14順位球員，您還認得幾位？ 歐新社資料照片

反觀2010年梯隊只剩下快艇的喬治（Paul George）一人仍算得上是當家級的人物，與喬治同隊的沃爾（John Wall）或是黃蜂的海瓦德（Gordon Hayward）這一季在隊上的地位都已經嚴重下滑。

雖然這兩屆的狀元本季都只能打替補，而當年前十名的新秀之中，也各只剩4人和3人本季仍有出賽紀錄，但09年梯隊中有19人至少打了十年以上，仍是略為勝過10年的14人。

柯瑞這一屆的平均表現之所以能壓過下一屆的學弟們，其實也並不完全是他們格外地不同，反而該說是2010年這一梯實在多災多難，無論是傷病打擊或是際遇不佳，都讓這一梯隊的球星吃盡苦頭，難以為繼，最後整體表現的水準掉到平均線以下。

2010梯隊的幾名代表球星，像是狀元沃爾、卡珍斯（DeMarcus Cousins）、海瓦德和喬治都曾受過重傷，即使傷癒復出，但像是卡珍斯這一季就是找不到新東家。至於沃爾則是從巫師的狀元先發降為快艇的替補，目前的表現仍在低檔；而海瓦德經歷了不只一次的離奇傷勢，不斷地讓他長期脫離戰線，也減損了他原本的生涯年限。這四人生涯都已轉隊超過兩次以上，也都不再擁有原生母隊時期的絕對地位。

2010年NBA選秀前15順位球員，您還認得幾位？ 歐新社資料照片

如果改看柯瑞前一梯的球員表現，這兩屆的差距就沒有那麼誇張。2008年這一批球員當中，本季也還有12人保持出賽紀錄。代表球星像是羅斯（Derrick Rose）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、洛培茲兄弟（Brook and Robin Lopez）、伊巴卡（Serge Ibaka）、貝頓（Nicolas Batum）、希爾（George Hill）、小喬丹（DeAndre Jordan）和德拉基奇（Goran Dragic）等人，他們雖然也有出現傷勢、或是多次轉隊之後地位下滑的情況，但整體來說，這批2008年的球員依舊非常有競爭力。

換句話說，在現役球員的數量上，柯瑞梯隊雖然只勝過下一屆的學弟，並沒有贏過上一屆的學長，但因為有了柯瑞這四大天王展現出的強大統治力及續航力，讓這一年出道的球星質量及聲量依舊遠勝前後兩屆。

2008年NBA選秀也是好手如雲的一屆，現在還有多位球員擔任先發主將。 歐新社資料照片

至於二輪秀的比較也很意思，從2008年到2010年，這三屆入選的二輪秀都有將近三分之一的球員完全沒有出賽紀錄，也都有球員打出過球星級的表現，但仍以柯瑞這一年的同梯表現最搶眼。

出身08梯的二輪新秀當中，要屬小喬丹（35順位）和德拉基奇（45順位）兩人最為出名。他們不只逆勢打出了名堂，也曾雙雙入選過一次全明星。

至於09梯的次輪秀則有三大亮點：分別是貝佛利（Patrick Beverley，42順位）、格林（Danny Green，46順位）和米爾斯（Patty Mills，55順位），雖然他們都沒有全明星的光環加持，但有兩人奪冠，格林更是拿下過三枚冠軍戒指。這三人都已超過34歲，除了格林因傷本季仍未出賽之外，其他兩人依舊是場上的要角。

至於10梯的次輪秀則是相對黯淡，雖然有三名球員闖出名號，但全都一閃即逝。其中要屬懷塞德（33順位）和史蒂芬森（40順位）兩人的名氣最大，而畢耶利察（Nemanja Bjelica，35順位）去年更隨著勇士拿下冠軍。不過，這三人本季都已在NBA消失，畢耶利察決定回鍋土耳其聯賽，而年薪曾超過兩千萬的懷塞德也和史蒂芬森一樣無球可打。

縱觀柯瑞梯隊及其前後兩屆的相互比較，無論是主力球星保有的宰制力，還是次輪新秀打出的持久力，或是單看現役球員的人數，柯瑞這一屆都遠勝下一屆的表現。雖然2008年的現役球星也不少，但整體的星度和領袖地位卻難以和柯瑞梯隊的四大天王抗衡。綜合來看這三屆的球員表現，本季仍是以柯瑞的2009梯隊最為出色。