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叛逃+政治考量 經典賽看不到古巴夢幻隊

聯合新聞網／ 丹尼爾
古巴本身就是有名的國際棒球強權，又有眾多好手在大聯盟發光，但受到政治因素的考量，本屆經典賽可能還是看不到古巴隊的最佳陣容，不過他們陣中還是有相當多的好手！ 歐新社資料照片
古巴本身就是有名的國際棒球強權，又有眾多好手在大聯盟發光，但受到政治因素的考量，本屆經典賽可能還是看不到古巴隊的最佳陣容，不過他們陣中還是有相當多的好手！ 歐新社資料照片

睽違六年的世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），首輪賽事將在三月初舉辦。台灣身為A組主辦國，將與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬競爭前兩名，才能晉級在東京舉辦的第二輪複賽。多年的業餘棒球強權古巴，雖在2006年第一屆經典賽拿下亞軍，在接下來三屆都在第二輪止步，成績並不理想。上個週末，古巴棒協公佈了初步的五十人名單，雖仍以古巴本土陣容居多，但破天荒出現了七名現役大聯盟球員列名其中，其中名聲最響亮的當屬皆效力於芝加哥白襪的三壘手孟卡達（Yoán Moncada）和外野手羅伯特（Luis Robert）。孟卡達去年球季陷入低潮，但七年大聯盟生涯的OPS+ 仍有107，有聯盟平均水準之上的進攻火力。而更年輕的羅伯特，三個球季以來已展現攻守俱佳的能力，是白襪隊的重要基石之一，他的加入，大幅提昇了古巴隊的外野戰力。

古巴隊首次加入大聯盟現役球員助陣，更重要的意義是，古巴方面在一定程度上承認了許多優秀球員為了脫離貧窮、追求較好的生活品質，決定以叛逃的方式離開古巴的既定事實，也不再以堅決的態度面對大聯盟主導的經典賽，而對於某些循叛逃或其他管道離開古巴、加入大聯盟的古巴球員，也給予了一定程度的轉圜和讓步。根據報導，古巴仍然不會邀請在國際賽期間叛逃的球員加入國家隊，因此，去年分別效力多倫多藍鳥和休士頓太空人的古瑞爾兄弟（Lourdes Gurriel Jr.、Yuli Gurriel），因是在2016年古巴參與加勒比海系列賽（Caribbean Series）期間於多明尼加叛逃，就不會出現在這份名單上。

太空人一壘手古瑞爾與他的弟弟都因叛逃紀錄而無法參加古巴隊。 歐新社資料照片
太空人一壘手古瑞爾與他的弟弟都因叛逃紀錄而無法參加古巴隊。 歐新社資料照片

事實上，經典賽的國籍認定相對寬鬆，只要本人或父母其中一人在該國出生，或有該國公民身份，甚或只要符合可成為公民的資格，就可以代表該國家出賽，也因此義大利、以色列等棒球運動較不流行的國家，招募了許多因血緣關係符合資格的美國籍球員助陣。如果古巴隊真要籌組出一支夢幻隊伍，球員理論上可以包括古巴籍的所有叛逃球員和古巴裔的他國國籍球員，這個名單將包括去年表現亮眼、在本屆WBC將代表美國隊出賽的紐約洋基先發投手科提斯（Nestor Cortés Jr.）、連續十年拿下金手套獎的聖路易紅雀明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、2021年美聯最有價值球員、太空人年輕強打艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）、在2020年季後賽大放異彩、可能代表墨西哥出賽的坦帕灣光芒隊外野手亞羅薩倫納（Randy Arozarena），以及效力白襪的強打捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）。更別提在叛逃之前就已經代表古巴參與經典賽的球員，如白襪一壘手阿布瑞尤（José Abreu）和現效力於亞特蘭大勇士的後援投手伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias），都在叛逃之前在2013年的經典賽出賽。他們現在雖年紀稍大，但仍是大聯盟的主力球員，理論上都「可以」代表古巴隊在今年的經典賽上陣。

亞瑞納多這次代表美國隊參加經典賽，事實上他是古巴裔球員，也可以選擇加入古巴隊。 美聯社資料照片
亞瑞納多這次代表美國隊參加經典賽，事實上他是古巴裔球員，也可以選擇加入古巴隊。 美聯社資料照片

看到這裡，已經可以了解古巴國家隊雖然在初步名單列入了七名大聯盟球員，但其實大多數符合資格、實力更優秀的大聯盟球員，都沒有在名單內，球隊的陣容距離「精銳盡出」，還差得很遠。這當然與美、古兩國之間的歷史脈絡與政治局勢、移民美國的古巴裔美國人（包括球員和一般人民）對於「祖國」的複雜情感、近年兩國關係的演變，都有相當的關係。

在歐巴馬總統當政期間，美國政府嘗試與古巴的外交關係正常化，兩國關係好轉，美古之間的棒球交流也成為政策焦點。

2016年春訓期間，坦帕灣光芒隊造訪古巴，在歐巴馬和古巴領導人勞爾·卡斯楚（Raúl Castro）一同出席下，與古巴國家隊進行了一場表演賽。大聯盟在不久之後也與古巴棒協協商，在2018年達成協議，讓古巴的優秀選手能循正常的管道到美國打球。很可惜，在共和黨的川普總統執政下，美國對古巴的態度轉趨強硬，這項措施隔年就被美國政府取消，優秀的球員只能繼續遵循前人的例子，以各種方式叛逃，到美國實現自己的棒球夢。而美國的古巴裔移民，即使對古巴有文化和國族上的情感，但對於古巴政府的獨裁統治，無法認同的仍佔多數。在穿上國家隊球衣或許會被認定為支持古巴集權政府的考量下，應是許多古巴裔大聯盟球星不願意代表古巴參與經典賽的主要原因。

前美國總統歐巴馬(中)曾和古巴領導人卡斯楚(右)一起參觀大聯盟比賽，兩國在棒球上的交流本來可以更進一步，但隨著川普的當選而中止。 歐新社資料照片
前美國總統歐巴馬(中)曾和古巴領導人卡斯楚(右)一起參觀大聯盟比賽，兩國在棒球上的交流本來可以更進一步，但隨著川普的當選而中止。 歐新社資料照片

早在十九世紀末，棒球就與古巴的民族主義有所牽連。在西班牙殖民統治下，傳統的西班牙鬥牛被統治當局認為是被統治的古巴人應該熱烈從事的活動，而由美國傳入的棒球，因與西班牙文化毫無相干，曾一度被殖民政權禁止。這樣一來，棒球與古巴的國族認同和歷史搭上了線，古巴棒球的政治和文化意義，在不同的時代背景下，也展現出不同的樣貌。

在美國大聯盟影響巨大的今日，近年來已有超過600名古巴球員叛逃到國外。當叛逃已經成為「正常」時，叛逃的球員也就不再需背負太多道德上的指責和「叛國賊」的罵名。而歷來代表國家榮譽的國家隊球衣，如果已經無法以國族榮光的理由吸引海外球員加入，那麼國家隊還可以代表什麼，這是今年三月觀看經典賽時，球迷可以思考的問題。

MLB專欄 經典賽 古巴

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