當今NBA比賽強度史上最弱 湯馬斯說對了嗎？

史上最強175公分球員，33歲的「矮湯」湯馬斯消失在NBA雷達已經10個月，矮湯上次在NBA出現是2022年3月，他跟夏洛特黃蜂簽下第二分10日合約。每個人都知道矮湯油箱裡還有油，他還能得分，有不錯經驗和單打能力。但考量到年紀、身高、對位、防守和隊型搭配，矮湯過去三年在NBA根本乏人問津，幾乎找不到工作，只能簽下多分10日打工合約。

前一陣子接受媒體專訪，矮湯分析當今NBA情勢、打法和高得分趨勢，矮湯說：「當今NBA比賽強度是史上最弱...」。矮湯確實切中時弊，點出NBA當今規則獎勵進攻得分大趨勢，由於防守鬆懈，進攻節奏更快，打法多元，加上更多三分出手和快速攻防轉換造成場上空間更大，防守也變得更加困難。

矮湯認為現代NBA打法不同，尤其比賽強度變弱，即使沒有完全正確，但也很接近事實和現實。攻防轉換更快更多，出手比重更急更快，三分攻勢成為主流，場上空間因為快速攻防變得更大更寬闊，使得防守、對位都更為困難。馬刺教練波波維奇上周才公開發表對NBA當代三分球大趨勢看法，波波維奇是NBA第一冷面笑匠，評論真真假假，玩笑假假真真，但波波教練也切實感受到NBA比賽空間正在擴大和改變趨勢。

不管NBA強度變弱還是打法快速改變，過去三年矮湯都拿不到一分保障合約也是事實，NBA球隊、教練、老闆都不是笨蛋，能幫球隊贏球，提升戰力和效率的球員，誰不想要！

湯馬斯2016-17球季在塞爾蒂克擔任先發後衛，場均得分高達28.9分。 歐新社資料照片

目前還在失業，但油箱還有油的NBA球員包括後衛華克(剛被獨行俠裁人)、矮湯，中鋒考森斯，前鋒「甜瓜」安東尼，以及正在台灣職籃T1聯盟打球「魔獸」霍華德。沒有人否認這些前NBA球星都還能打，油箱也都還有油，但他們就是找不到一支合適球隊，拿不到一分底薪保障合約。

為什麼？矮湯很可能說對了！

因為當代NBA比賽強度變弱，因此入門階變得更寬鬆、更簡單，原本打不上球，力量、強度、身高都不夠在NBA競爭的球員，因為強度變弱，他們都得到更多機會和發揮空間，可以在球隊裡得到一個穩定角色。

因此像矮湯這種175公分後衛，33歲，以投籃、進攻得分為主，就很容易被取代。像32歲211公分中鋒考森斯這樣的長人，也很容易被年輕、同樣有身高和力量，儘管經驗、球技都不如考森斯，但他們可以打無球、可以玩命拚防守拚合約，自由球員市場這些年輕長人都能取代考森斯角色和作用。

依然擁有一身進攻得分技藝，中距離跳投完美「甜瓜」安東尼，38歲，全世界都知道他還能得分，是非常稱職替補得分手，但就是沒有球隊想要招入安東尼，為什麼？

安東尼(左)明明是寶刀未老，但也是乏人問津，球團寧可讓年輕的球員來磨練。 歐新社資料照片

因為NBA比賽強度變弱，打法、功能、內容更單一，那些只會投籃純射手，可以打無球，只能跳投能力或只有3D防守、對位功能年輕球員或中生代，大多可以勝任這樣角色和工作。NBA球團和教練在做選擇和抉擇時，自然會淘汰高齡、身高未到底標的球員。

矮湯認為當今NBA防守差、比賽強度變弱，反而更好打，他可能是對的。但相對也讓更多NBA邊緣人和年輕自由球員、3D型球員得到更好機會，取得進階，拿到一分底薪或保障合約。

高齡、傷病，身高、對位有明顯缺陷球員，球路、打法、強項需要隊友更多搭配，需要戰術設計球員，自然就更難得到球隊青睞，獲得球團教練、總管喜愛。

矮湯、安東尼和考森斯應該很難在NBA等到一分保障合約，華克即使上個月單場還展現砍32分能力，但183公分身高和32歲年紀，加上隊友隊型打法都要能完美配合他，華克想要在NBA掙得一分合障合約，難度非常高。

老將華克(左)在獨行俠「打工」了9場之後又被拋棄，他在對騎士之戰還繳出32分5籃板7助攻的成績，卻很快又失業了，相信會讓球迷不勝唏噓。 美聯社

放下身段來台灣職籃打球，儘管拿不到百萬美元年薪，但至少可以掙到20-30萬美元年薪養家，這還是可以考慮的選項和生存之道。