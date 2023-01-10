日職／田中將大減薪還算剛好 前輩被砍9成才是真悲歌

今年才開始沒幾天，日職球界就出現大新聞，在21年初宣布離開大聯盟，以史上最高年薪9億日幣重回老東家樂天的田中將大，2季下來雖然投了多達318又2/3局，卻僅有13勝21敗，防禦率則是3.16，投球內容其實不算差，勝敗成績與隊友所給予的得分援護也有關係，帳面成績不如赴美前也同樣是事實，重談合約時被減薪在預料之中，被大減4億2千5百萬倒是令人驚訝，但即使減完薪後，田中本季的年薪還是有4億7千5百萬日幣加激勵獎金，仍在聯盟前15名內，只能說是回到正常的薪資範圍內，而且他的減額雖是史上第2高，以47.2%的減幅來看卻連前10高都沒有，有多名曾參加過經典賽(WBC)的前輩在生涯中都遭遇過比他更大的減幅。

曾效力軟銀及巨人的杉內俊哉就是其中1人，他在01年加入大榮(現軟銀)，05年投出18勝4敗、2.11防禦率及218次奪三振的成績，一舉拿下勝投、防禦率、年度MVP及澤村賞，在軟銀10個球季投出了103勝；11年季後行使自由球員權利以4年總額20億日幣的合約轉戰巨人，之後3季的勝投也都在10勝以上；由於穩定的投球內容，讓杉內成為國家隊常客，從06年的第一屆WBC，及接下來的09、13年都有參加，與青木宣親同為打過3屆日本WBC代表隊，且拿下2座冠軍的球員。

杉內15年球季因股關節傷勢影響，只有6勝6敗及3.95防禦率的表現，季後動了右股關節的手術，重談合約時被大減了90%的4億5千萬，隔年薪資只剩5千萬日幣，減幅及減額直到現在都還是日職紀錄，16年7月雖然在三軍復出，但從此再也沒有在一軍出賽的紀錄，17年季後又被減2千萬日幣，18年季末宣布引退。

曾參加過3屆WBC的杉內俊哉，在15年季後被減薪9成，僅剩5千萬日幣年薪。 擷圖自日本維基百科／roger.badsoul攝影

在杉內之前的紀錄保持者也是當時在巨人的小笠原道大，小笠原是連絕大多數台灣球迷都知道的一代名將，96年進入火腿，10年生涯中拿下2座打擊王、2座安打王、1座全壘打王、1座打點王、1座上壘率王及06年球季的年度MVP；07年以年薪3億8千萬日幣的4年合約加盟巨人，在巨人雖然沒有拿到個人打擊獎項，但連續4季都打出超過30轟，且第一年就奪下年度MVP，成為日職史上唯一連續兩季並跨聯盟拿到年度MVP的球員，這項紀錄未來應該很難再有第2人出現，這段期間他也代表日本參加了06及09年的WBC，兩屆下來共有10分打點，也拿過2次WBC冠軍。

10年季後小笠原與巨人重談合約，年薪增加到4億3千萬，但隔年球季因傷及狀況不佳，成績大幅退步，12年在一軍更是不到100個打席，季後被減薪3億6千萬，僅剩7千萬日幣年薪，減幅高達約84%，13年季後離開巨人轉戰中日，打擊成績一樣不理想，15年季後引退。

曾打過2屆WBC的小笠原道大，同樣也是在巨人時遭到超過8成的大幅減薪，隔年就離開巨人前往中日。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

而與杉內、青木一樣曾打過3屆WBC，不過只在09年拿過冠軍的內川聖一，在20年季後離開軟銀加入養樂多時，年薪也是大打8折左右；另外，其他幾位與田中、小笠原一樣曾打過2屆WBC的球員如松田宣浩、內海哲也、中田翔等人，也都有被減薪超過5成的紀錄，其中只有中田因為在去年球季有復活的跡象，因此今年年薪從1億5千萬倍增到3億日幣，其餘被大幅減薪的球員幾乎都沒有再回到之前的薪資水準。