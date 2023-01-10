詹皇拒坦仍想爭冠軍 未來雕像動作偏好戰斧灌籃

能與NBA的天之驕子詹姆斯（LeBron James）一對一專訪，不是什麼媒體都能預約。至今，也只有ESPN體育頻道擁有兩次機會，一窺「准聯盟史得分王」的內心世界，儘管專訪因主角出席大學的體操比賽遲到15分鐘、播出又因故延後兩小時，但觀眾最終還是透過SportsCenter聽到詹皇說這麼多話，尤其是外界諸多臆測，他也逐一澄清。

洛杉磯湖人隊於美西時間1月7日擊敗沙加緬度國王隊，連勝數字推進至五場，而詹姆斯離聯盟史得分王的頭銜僅剩423分。詹姆斯與ESPN的專訪落在與國王隊比賽前，因此他提到職業生涯拿到的第一分，對手正好在國王主場。時間為2003年10月29日，克里夫蘭騎士隊與國王之戰詹姆斯排入先發，他於開賽後3分04秒底線接到傳球，運球後在離籃框16呎一記急停跳投空心入網，完成生涯的第一次進攻得到兩分。

詹姆斯回憶當時心境：「實際上，那一球頗為困難，因為我是既興奮又緊張，很怕那一球投丟，我不想讓所有支持我的人失望。」從那時起，他投球愈來愈有信心，歷史地位如此接近賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）是始料未及。過去15場比賽，38歲的他平均得32.3分，命中率達到 55.6%，周六晚與國王隊之戰又貢獻37分，命中率50％，這數據很難讓人相信，是來自強調自己不愛得分、愛傳球的人。

ESPN是唯一得以兩次專訪詹姆斯(左)的體育媒體，上一次回溯到2010年他透過轉播決定加盟邁阿密熱火隊，這一次是個人生涯的回顧。 美聯社

節目中詹姆斯解釋：「我知道如何把球投進籃框，儘管我澄清自己不是得分至上的人，但那是某種意義的說法。也就是說，每一場比賽我並沒對自己的角色下定義，只是在場上做好每一件事，只要是對贏球有幫助的，我都會挺身而出。不過，看看賈霸的偉大紀錄，能夠完成這樣的成就很不簡單。」

在詢及未來豎立個人雕像，賈霸以他的「天勾」動作為標誌，放在洛杉磯市Crypto.com Arena外廣場展示，詹姆斯卻說他自己沒特定的進攻動作做個人標誌，他說：「我們提到單腿後仰跳投的動作聯想到諾維茨基（Dirk Nowitzki），聊及喬丹（Michael Jordan）腦海就浮現飛人標誌。若非得做出一個選擇，過往常被球迷提及的動作應是戰斧灌籃（Tomahawk dunk）吧？」

生涯後段選擇洛杉磯湖人隊，過去四季兩度錯過季後賽，本季累積19勝21敗於西區排在第12位，各界關切詹姆斯的態度，他首次公開說法：「我想要贏！輸球讓我感覺不自在，我不喜歡把個人成就凌駕團隊，當你付出努力卻換得失敗，這種感覺並不對。當我們坐在這裡討論低於五成勝率的球隊時，我得說最近湖人隊打得還不錯，全隊也想持續在高水平競爭獲勝，追逐個人紀錄或成就從來不是我的選項。」

詹姆斯解釋，為了讓球隊走得更遠，他才選擇休息五場比賽歸隊。此外，上季湖人隊確定從季後賽出局後，平均每場拿下30分的他決定治療腳踝傷勢，而非多打兩場球以確保聯盟得分王的角逐資格，他說：「在無關緊要的比賽拿得分王，這對我來說感覺過時了！當時根本不打算上場，拿不拿得分王不重要，除非是為了獲勝，否則沒有意義。」

詹姆斯也駁斥願隨湖人隊放棄本季的作法，他強調自己不願意全力以赴卻換得失敗的結果，只要上場就是要贏。 美聯社

2012-13年詹皇拿下生涯第四座MVP，如今過去10年，他視自己仍受對方包夾防守感到自豪，詹姆斯說：「2023年我的名字還出現在情蒐報告中，這感覺令人興奮。我還想追逐冠軍，還想獲得對手全力以赴的尊重。」除了逐冠，詹姆斯強調另一個心願是和兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰，他說：「我要和布朗尼一起在NBA效力，他目前還在高中就讀，要等到2024年才能參加選秀。未來無論是同隊或各事其主，我想做大聯盟葛瑞菲（Ken Griffey）父子棒球傳承的事。」

1月6日與ESPN的專訪，亦是詹姆斯首度修改說法，他不寄望得與兒子同隊，而是父子同在NBA效力。詹姆斯解釋，他和布朗尼並沒積極討論在NBA發展的走向，即便這是兒子最感興趣的話題，他說：「如果布朗尼想轉職業，就必須全心投入。我已經在這裡（NBA），只是在等他而已。」