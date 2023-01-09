藍鳥年輕打線才是最強 洋基老漢面臨重大挑戰
帶著忐忑不安的心情，洋基結束了開高走低的2022球季。直到神主牌賈吉（Aaron Judge）回心轉意簽下白紙黑字，全隊上下心裡的一塊大石才算放下。緊接著又有現役最強投手之一洛登（Carlos Rodon，去年WAR全大聯盟第二）來歸，休賽季劇情峰迴路轉的洋基如今無疑是撥雲見日，而且大有睥睨群雄誰敵手之感。
然而棒球場上充滿著不確定性。就在洋基志得意滿的同時，猶如鴨子滑水的藍鳥也做了不少充滿創意的補強。再加上洋基自身的不確定性，新一季老大哥洋基能否成功衛冕分區冠軍，會不會被小老弟藍鳥拽下寶座，端看以下這幾個關鍵點將如何發展：
一、持續老化的洋基打線能否再戰一季
儘管二游托瑞斯（Gleyber Torres，26歲）、基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa，27歲）正值當打之年，季中又透過交易換來金手套獎中外野手貝德（Harrison Bader，28歲）、季後轉隊的班寧坦迪（Andrew Benintendi，28歲），並且擢升新人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera，23歲）、培拉薩（Oswald Peraza，22歲），整季下來，洋基的打線平均年齡仍是全聯盟第一（30.2歲）。如今以三壘手唐納森（Josh Donaldson，37歲）為首，與DH史丹頓（Giancarlo Stanton）、一壘手瑞佐（Anthony Rizzo，33歲）及工具人勒梅休（DJ LeMahieu，33歲）組成的打線核心又都老了一歲，就連賈吉也將在四月底年滿31邁向球員生涯後半。撇開傷病問題不談，「老漢」打線勢不可免的衰退是洋基不得不面對的大問題。
二、刷新美聯單季全壘打紀錄的賈吉今年成績會「校正回歸」多少
應該沒有人會幻想已經「高處不勝寒」的賈吉本季成績會再創新高，唯一的問題只剩下他會打出去年的幾成功力。根據Steamer數據模擬，賈吉今年的勝場貢獻值（簡稱WAR）將從去年突破天際的11.4回歸到7左右。換句話說即便留下賈吉，跟上一季相比洋基也仍會少掉4勝——而去年一度戰績獨走的洋基最終也不過領先藍鳥7場勝差而已。
三、藍鳥在休賽季的一連串騷操作能收到多少成效
不同於前年大手筆挖角明星中外野手史布林格（George Springer）、去年既交易明星三壘手查普曼（Matt Chapman）又簽一線強投高斯曼（Kevin Gausman），這次休賽季藍鳥更傾向於小修小補。除了送出連兩年成績下滑的右外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）換來水手布局投手史旺森（Erik Swanson）外，還簽了先發投手貝希特（Chris Bassitt）及金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），算是填補離隊的赫南德茲、牛棚老將菲爾普斯（David Phelps）以及去年投出生涯年的史崔普林（Ross Stripling）留下的空缺。
不過最關鍵的神來一筆，莫過於用左外野手古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）加超級新人捕手莫雷諾（Gabriel Moreno，去年百大新秀榜第七名）交易響尾蛇年輕外野手瓦休（Daulton Varsho）。藍鳥總管看上的是瓦休既能蹲捕（他小聯盟時期原就是捕手）又會守中外野還守得特別好的「特異功能」。去年WAR高達4.6的瓦休若能打出符合預期的表現，無疑會是藍鳥登上美東大位的最後一塊拼圖。
四、去年多人表現低迷的藍鳥年輕打線能否振翅再起
前年包辦全壘打王、得分王、漢克阿倫獎及長打率、上壘率第一的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上一季只留下不冷不熱的.274/.339/.480打擊三圍，被寄予厚望的新任三壘手查普曼表現與前一年相比雖有好轉，但仍遠不及2018、2019連續兩年OPS高達.856的優異成績。此外開路先鋒史布林格成績也下修不少，只有連兩年拿下安打王的游擊手畢雪特（Bo Bichette）算是持平以及勇奪捕手銀棒獎的小鋼砲柯克（Alejandro Kirk）異軍突起。
而藍鳥這批年輕打者剛好跟洋基的老漢打線成兩個極端。年僅23的小葛與科克、現年24的畢謝特都還處於球員生涯的上升段，大有機會在新一季再攀高峰。像是Steamer就預測小葛今年的WAR可達5.4——幾乎是去年2.8翻倍，科克與畢謝特也分別有4.7及4.3（去年分別是3.8及4.5）。即便外野經過一番換血，上一季打線第七年輕的藍鳥打線中，最年長的二壘手莫瑞菲德（Whit Merrifield）不過34歲，其他年過30的只有史布林格（33歲）跟基爾邁爾（32歲）。人說拳怕少壯，已被視為全聯盟進攻火力最強的藍鳥打線（去年OPS+全大聯盟第一）如能持續進步，大有可能盲拳打趴洋基這個「老師傅」。
自上世紀90年代建立王朝至今，洋基一向都是以「高齡」的野手陣容技壓同區的藍鳥、光芒等年輕後輩，直到近年來一波換血，以賈吉為首的一干年輕球員開花結果，打線平均年齡才在2017年首次降到30歲以下。然而隨著引進史丹頓、瑞佐及唐納森這幾位大牌球星的交易，洋基打線又再次急遽老化。與此同時，年輕的藍鳥則正如旭日東昇。如今洋基帳面戰力雖仍略勝一籌，但面對後起之秀的挑戰，能否繼續老驥伏櫪，勢將成為新球季的一場精彩好戲。
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