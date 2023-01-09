日職／軟銀對有原航平的豪賭 風險比松坂大輔還大

這個季後福岡軟銀鷹再度讓大家見識到他們強大的資金實力，以及奪回冠軍的決心。軟銀先以7年50億日圓簽下FA市場上的最大咖近藤健介，再從橫濱DeNA獲得捕手嶺井博希(4年3億日圓)。外籍球員方面也大有斬獲，從阪神虎離開的甘凱爾(Joseph Gunkel、1.6億)，去年在羅德隊擔綱守護神的歐蘇納(Roberto Osuna)更是高達6.5億。這幾名球員都是從NPB其他球隊挖過來的選手，新洋將則有內野手阿斯圖迪略(Willians José Astudillo、1.8億)以及郝金斯（Courtney Hawkins、6000萬日圓）。最後在跟阪神虎隊的競爭中搶下重返日職的有原航平(3年15億日圓)，以總額80億日圓完成了這一波超大型補強。

攤開每個補強的點，近藤健介除了日本火腿強力慰留之外，同時也是西武、歐力士等洋聯球隊也極力爭取的強打者，因此雖然付出不小代價，但網羅成功具有削弱同聯盟其他對手實力的作用。尤其二連霸的歐力士已經補進森友哉，如果再讓他們搶走近藤健介，對一心重回王座的軟銀來說將會是相當大的打擊，這也是近藤身價不斷飆升的主因。守護神歐蘇納具有絕對壓制力；嶺井博希則是可以彌補近年打擊逐漸下滑的甲斐拓也攻擊力不足的問題，都被視為不錯的補強。

不過最後補進的有原航平，則出現不小的質疑聲音。軟銀在千賀滉大離隊之後，必須要找夠份量的先發投手來填補，因此甘凱爾以及有原航平的確符合軟銀的需求。尤其有原航平，不僅是2023賽季補強的最後一塊拼圖，他的狀況好壞將對2023年的軟銀產生絕對性的影響。

早稻田大學畢業的有原航平，進入職棒時受到高度注目，總共獲得日本火腿、廣島鯉魚、阪神虎、橫濱DeNA等4支球團第一指名。被日本火腿隊挑中之後第一年拿下新人王，並成為球隊的王牌投手。2019年他以15勝奪下太平洋聯盟勝投王，而當季的日本火腿隊是洋聯倒數第二的球隊，有原航平獨力撐起大局，這個15勝彌足珍貴。2021-2022年他以入札制度赴美挑戰，以2年620萬美元的合約加入德州遊騎兵隊，可惜這兩個球季只留下3勝7敗、防禦率7.57的低檔成績。

雖然這兩年的表現與新冠肺炎疫情影響到本身的調整不無關係，不過與全盛時期相比控球狀況下滑，3A表現也不佳都是有原航平的隱憂，與日職時代有極大落差。另外，軟銀對有原航平的期待是填補千賀滉大近5年合計58勝，平均單年近12勝、防禦率2.63的戰力缺口。而銜接這個缺口，有原航平還有多少身手，肩傷手術後的影響等變數存在之下，軟銀投入3年15億日圓的投資的確存在不小的風險。

千賀滉大轉戰美國職棒，對軟銀投手戰所造成的戰力缺口實在難以彌補。 美聯社

還記得8年前從美國回到日本的松坂大輔嗎？2014年底軟銀以3年12億日圓的大型合約簽下松坂大輔，當時就有不少悲觀的聲音認為松坂大輔恐成為軟銀的失敗投資。果不其然，進入到春訓之後松坂大輔就因為右肩傷勢脫離戰線，隨後動了手術。雖然球迷都很清楚要松坂大輔回到過去的巔峰狀況已不可能，不過他每年都被期待能夠復活，最後卻在3年之間只在軟銀一軍投了2016年的1場比賽，1局失掉5分2分責失分，貢獻度之低還是出乎許多人的意料之外。昔日風光無比的「平成怪物」被揶揄1場比賽代價12億日圓的「薪水小偷」，情何以堪。

軟銀球迷當然不希望有原航平變成下一個松坂大輔，千賀滉大留下的先發缺口必須補足也是事實，因此必要的「砸大錢賭注」是難以避免。不過合約總額15億日圓比松坂還高薪的這個賭注實在不小；另一方面因此剝奪了年輕本土選手成長的機會，這又是軟銀另外一個難題。