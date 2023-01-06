希爾德三分質量更勝柯瑞 本季稱王卻配不上球星之名

印第安那溜馬在確立以哈利伯頓(Tyrese Haliburton)為核心重建後，進步得相當快速，非但沒有因為失去明星前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)與前主控波格登(Malcolm Brogdon)而成為戰力外的重建弱旅，反倒以超乎預期的成長幅度，擠身季後賽競爭行列，本季至今戰績21勝18敗，排名東區第七，溜馬的重建起步可說是相當順利。

哈利伯頓在印第安納徹底得到解放，溜馬給予他最大的自由在場上主導球隊。本季團隊場均115.8分排名聯盟第十，助攻27次則高居聯盟第三，這很大一部分得歸功於哈利伯頓將球隊節奏帶得很快，全場推進順暢，半場系統戰又能拉開足夠的戰術執行空間。要說在這支星度低的小市場隊伍中，本季繳出20.6分10.2助攻4籃板，助攻失誤比還高達3.8的哈利伯頓無疑是陣中未來最光明的潛力球星人選。

至於當初一起從國王轉隊來的希爾德(Buddy Hield)，也受惠於哈利伯頓的傳導，在這一季重振旗鼓，得以重新擦亮射手招牌，只是相較之下，他的明星氣質就還差了一截。希爾德前三季半在國王越打越退步，後期與球團關係急凍，甚至決裂，披上溜馬戰袍後也多次開酸沙加緬度，場外的鋒頭都快蓋過他在球賽中的表現。

溜馬在控衛哈利伯頓(右)的帶領之下，年輕球員快速成長，球隊煥然一新，連跟他一起從國王轉隊過來的前輩希爾德(左)都獲益不少。 美聯社

隨著邁入生涯黃金期，30歲的希爾德本季找回三分球準心，命中率寫下五年來新高的42.9%，生涯僅缺席過四場例行賽的他，本季依舊全勤，也幫助他在本季達成史上第二少場次的492場就投進1500顆三分球的里程碑，而第一名保持人恰好就是柯瑞的477場。 在高命中率的加持下，希爾德這季三分球命中總數衝到152顆傲視全聯盟，輸出質量更勝柯瑞本季的131顆，可見健康出賽的重要。

然而，本季三分王的希爾德在場上功能性過於單一，除了投射還是投射，生涯始終跟明星沾不上邊，即使今年帳面場均18.1分4.9籃板2.7助攻，但是談及溜馬當家球星，哈利伯頓仍是不二人選。之所以溜馬能有改頭換面的新氣象，希爾德在進攻端能獲得這麼多的機會，很大部份受惠於來自哈利伯頓串聯全隊的效益。球隊倚賴哈利伯頓主導的攻守轉換與突破分球來創造戰術切入點。

做為一名射手，希爾德對於無球跑動跑出的空檔之滲透太少，他多半經由簡單的掩護，弱邊的接應球，甚至是自己簡單的試探步、盤球後就做到外線出手。若希爾德想朝球星之路前進，首重心態上的調整，絕不能因為本季純進攻的好表現就出現自我膨脹的心態，過去曾有這方面紀錄的他，若是再重蹈覆轍，那麼本季高檔表現可能也無法長久。

希爾德(右)過於局限在做為一個三分球射手，無球跑動的滲透能力不足，關鍵時刻難以發揮，也無法幫助隊友打得更好。 美聯社

現代籃球浪潮中，射手除了有三分外，還被寄望要有防守的作用性才有發光發熱的可能。偏偏防守端疲軟就是希爾德的罩門，希爾德本身就沒有太強的體能條件，他的臨場判斷也不夠聰明，當然更不可能透過瞬間爆發力去彌補失掉的防守位置。當他碰上擋拆掩護後選擇不換防的追防總是讓他處於被動狀態，很難取得主動權，進而幫助球隊打出防守反擊。而這正好與打法聰明、冷靜，攻守兩端皆能替隊友創造影響力的哈利伯頓形成強烈對比，也難怪希爾德只能被定位成純射手的角色，無法承擔更多責任。

縱使希爾德本季保持這麼高質量的三分球能量，但是在面臨更高強度的賽事，甚至是季後賽舞台，他必須要學著更成熟地去洞悉場上的動態，用更簡單的方式取分，貢獻更有效率的防守挹注，才是長久穩定之道。勇士的湯普森(Klay Thompson)、老將格林(Danny Green)，退役射手考佛(Kyle Korver)這類型3D球員的攻防絕學，便是很值得希爾德學習的環節。

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