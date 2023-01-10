中職／代班20次救援成功 呂彥青最穩防線因守勝而在

【撰文／石毓琪】

前季還是先發，2022年呂彥青移防後援扮演牛棚活棋，下半季代班終結者一試成主顧，20次救援成功並列聯盟第3，進入季後賽仍游刃有餘，多次守住關鍵局面，躍居本土戰力最穩防線。

在比賽高張力氛圍下，光是滿場球迷就有別於平常例行賽，還得承受龐大壓力，呂彥青常被形容擁有「大心臟」，他坦言其實也會緊張，一樣會怕投不進去、被打者攻擊，談及如何調適心情，他說：「換個心態享受當下，不要綁手綁腳，而是想著能在這種場面站在投手丘是一件很幸福的事。只要在賽前做好萬全努力，不論結果如何，上去不要後悔投出的任何一顆球就好了。」

季後賽、台灣大賽封王戰，都讓對手擊出雙殺瓦解攻勢，既是象迷津津樂道PLAY，也是呂彥青認為最印象深刻，不同於救援投手最習慣的第9局打卡上班，兩次都在第8局壘上有人登板，無法在已有心理準備時投乾淨一局，但正是必須將狀況調整到最好對決，拆彈能力更讓人刻骨銘心。

中信兄弟去年台灣大賽直落四擊敗樂天桃猿摘下總冠軍，守護神呂彥青開心振臂歡呼。 聯合報系資料照

首冠到連霸 經歷疫情感觸多

2021年下半季加盟中信兄弟，呂彥青擔任先發，隨隊闖入台灣大賽，在G2對統一投出5局失1分奪勝，助隊拿下暌違十年總冠軍，同時是他個人職棒生涯首座冠軍；隔年力拚二連霸，身分卻從比賽投出首球的先發投手，變成負責關門救援投手，場面相似又不盡相同，對於心境自然也有不同感受，「前年投先發，目標放在盡量把失分壓到最低，拉長局數再交給牛棚，這次昌哥（李振昌）季末狀況比較不好，我必須扛終結者，就絕對不能失分，大家也知道樂天火力很凶猛，整年勝率高檔，不能有一刻分心。」

相較前一球季只打半季，儘管在還沒適應中職生態下即參與總冠軍賽，身體疲勞不明顯，這次經過完整一季，疲勞感成為熱戰變數之一，尤其季中各隊疫情四起，中信兄弟一度遭遇投手荒，呂彥青亦是其中一人，回顧球季最大挑戰，他點出關鍵在於板凳跳出，「人手不足的時候，替補選手都把工作做得很好，像陳柏豪、官大元即使很久沒投先發，一投甚至能投到7局，比我還多！因為牛棚缺人，先發一定要吃到5局，不然之後比賽更難面對，感謝他們那段時間頂下這段任務，讓球隊在最辛苦的期間維持一定戰績。」

和渴望冠軍許久的球隊、球迷一同共享連霸滋味，呂彥青對勝利喜悅感觸多，他表示雖然連續兩年封王，陣容差異不小，下半季隊長王威晨受傷，內野剩下二游岳東華、江坤宇和許基宏是前一年主力，外野更是幾乎全換，但包括岳政華、陳文杰，年輕球員都可以頂上來，造就球隊更強大，「大家競爭很激烈，所以當有人受傷，不論是常駐主力還是候補順位，戰力都能銜接，意義很重大，更堅定我們是一支強權勁旅。」

中信兄弟投手呂彥青，後援求維持不求獎項。 聯合報系資料照

羨慕吳哲源省球先發 後援求維持不求獎項

與吳哲源角色對調，呂彥青在訪談時多次稱讚對方能以精簡用球負荷長局數，反觀自己在投得不順遂時，壞球比例就會拉高，「這是需要去改變的地方，用球數不要這麼多，也可以投比較長局數。現在丟後援還好，頂多兩局用到40顆就算多，球季後段有陣子一局20幾顆，後來要求強攻打者好球帶，刻意少丟邊邊角角引誘球，打者沒揮棒也是浪費球數，讓自己可以像之前一局15顆解決，15顆和20顆，這5球對明天表現一定有差，盡量維持在15顆內，讓整周都在好的狀態。」

維持一直是職棒選手最難課題，今天投得稱心如意，隔天姿勢跑掉卻不自覺，後援如果太久沒出賽，手感和臨場感就會生疏，呂彥青常和教練、捕手在練習時針對動作和投出球感覺討論，透過他人之眼，每天維持相同投球姿勢，試著將「感覺」抓近一致。轉戰救援後，半季累積20次救援成功，是他從不曾想過，「那時代班，5位先發輪值都很穩定，本來覺得幫昌哥丟兩周就會回到7、8局布局，沒想到默默20次，這麼多喔！」

救援王寶座由一路領先的樂天桃猿 洋投豪勁以36次救援成功拿下之外，在台灣大賽取得3次救援成功的呂彥青是球迷心中隱形MVP，優秀球員獎項被隊友搭檔「阿福」福來喜些微差距抱走，但呂彥青看待獎項沒有太大期望，笑說大概是輸在第一場失掉1分的差別，「應該說二連霸，我們隊表現都很平均，很大部分是野手打下很多分數，讓投手投球很安心，更放心對決打者。捕手阿福很會觀察打者小動作配下一顆球，有時在場上思考配球，他常讓我猜不透，那就試試看吧！我很信任阿福配球，除非不想太早用決勝球對決才會刻意搖頭。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第490期)