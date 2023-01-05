詹皇和湖人的淒慘人生 何時能得到解脫？

雖然38歲生日當天交出不可思議的47分準大三元，詹姆斯近兩場比賽平均45分，隻手帶領湖人拿下二連勝，但湖人還是距離季後賽圈有兩場差距。本季湖人隊的慘澹開盤，是詹皇自新人賽季後最糟糕的開低走低。日前這番言論，讓他的湖人人生還有多少日子，成為話題。

當詹皇在去年八月和湖人隊續約時，外界都猜測他是為了銀子、好萊塢和南加州的富豪生活而留下，反正冠軍都拿過四次了，球場上面的功名已如浮雲。但上面這些話一出口，讓人猜不透這位天王究竟在演哪一齣。

在續約之前，他經歷了上個賽季連第十名play-in都打不進的慘況，他一手主導的衛少交易案證明是場災難，也限制住湖人隊改善的能力，本季只有交易來貝佛利，和自由球員市場撿些蝦兵蟹將，這季的球員陣容比上季更矮更欠缺得分能力，除了詹皇和AD以外，幾乎找不到合格的外線射手。

衛斯特布魯克(左)對湖人戰績難有貢獻，湖人損失庫茲瑪、凱威爾波普及選秀權，詹姆斯實在是怨不得人。 美聯社

詹姆斯向來工於心計，所簽的合約都是對他有利，讓球隊很難含扣，最典型的例子就是他二度回鍋騎士時的合約，容許他說走就走，毫不留情。但詹姆斯沒這樣對湖人，願意簽下長約，他續約的時機讓他今年無法要求被交易離隊，只能在2024年球季結束後選擇成為自由球員，放棄5060萬的球員選擇權。

所以這個賽季再不開心，喇叭詹都得要和湖人綁在一起，而且湖人現在的陣容泰半是他和他的經紀人保羅（Rich Paul）所挑選，總共七個人是保羅的客戶，雖然在2020年的泡泡中拿到總冠軍，但接著三季陣容開始分崩離析，而湖人也因為之前送走太多首輪選秀權，讓他們連兩年無法在季中交易大限前有任何動作。

湖人在季前決定留下衛少，也使得他們除非在2月9號的交易大限前作出重大動作，否則他們可以想見會和季後賽漸行漸遠，除非戴維斯的腳奇蹟似地突然復原。湖人總管佩林卡說：「我們會竭盡所能，包括送出選秀權，也要幫雷布朗弄出一支能走到最後的隊伍。他向我們做出承諾，我們也要實現我們對他的承諾，這是互相的。」

戴維斯(前)在去年12月打出一連串極具爆發性的比賽，正當球迷想著湖人沒有意外將可以重回季後賽時，意外就發生了，戴維斯的歸隊時間恐怕是遙遙無期。 美聯社

湖人隊早在戴維斯的交易時將2023年的首輪選秀權和2024（或25年）的首輪籤都送出去了，他們現下確定在手上的首輪選秀權只剩下2026年以後的，佩林卡提到他考慮用2027年和（或）2029年的首輪加上手上的球員去做交易，至於這個人會不會是衛少，佩林卡不願意證實，但他小心地說：「我不會指明哪個球員，但我們只有一次機會，這必須是個正確的選擇。」

詹皇向來只看現在，沒有在管會不會債留子孫，儘管史若德曾在接受德國媒體訪問時說，詹姆斯告訴他，還想打個六七年，那就是要打到45歲了，要看齊今年45歲仍在NFL叱吒風雲的四分衛布萊迪。但今年的二月如果湖人跟前兩季一樣沒有動作，那不只這季還是無望，詹姆斯和湖人的關係也絕對生變，畢竟他不能忍受沒季後賽可打的隊伍。