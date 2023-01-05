三枚驚奇綠葉各自精彩 期待新一年繼續發光！

NBA每一季總會有幾支隊伍意外開出紅盤或是落難平陽，這些球隊之中也多少會跳出一到兩名格外引人注意的角色球員。他們可能是先發陣中的新鮮配菜，也可能是替補席上的特殊香辛料。雖然他們不扛戰績的責任，但總是有人會把功勞分給他們。如果球隊打不好，他們還會變成另類的焦點，讓這些對戰績失望的球迷們有個寄託。

雖說同是綠葉型的角色球員，他們各自的份量和等級仍有所不同。第一級的角色球員常是固定先發陣中的要角，或是球隊中足以爭取年度最佳第六人的板凳領導者。雖然不是絕對的主核心，但他們能夠有效地輔佐球隊一哥，讓當家球星發揮左右勝局的影響力。

第二級的角色球員則是固定的輪換球員，上場順序和搭配的組合都很明確，他們的功能單一，上場就有明確的任務，可能是冷箭型的外線射手，也可能是防守能力極強的大鎖，相比第一級的角色球員，他們在場上的作用更為專一。

第三級的角色球員則是平均薪水最低，平均上場時間最少，相關數據也最不出色的一群。他們的上場時間不固定，多半都是處理垃圾時間，他們常常都是在養成階段的年輕新秀，也有不少人是在尋求出頭機會的中生代。

而這一季在打完2022年的賽程之後，出現許多表現傑出的角色球員，其中有三枚充滿故事性的驚奇綠葉，他們分別是國王的赫爾特（Kevin Huerter）、湖人的里夫斯（Austin Reaves）和籃網的渡邊雄太（Yuta Watanabe）。三人原本分屬三種不同等級的角色球員，卻在本季前段先後打出令人意外的好表現，不只個人在球隊的地位越級跳升，更因此成為當地球迷的新寵。而為了能在2023年繼續發光，他們接下來也得克服不同的挑戰。

第一級：先發型的赫爾特

赫爾特意外來到國王，想不到竟然打得更好，三分球出手機會更多(場均5.6次增加到6.9次)，而且準度還提升不少(38.9%上升到42.0%)。 美聯社

過去赫爾特在老鷹就已經打上先發，更在21年季後賽對76人時打出單場27分的關鍵表現，而被當地媒體稱為「決定戰的男人」（Game 7 Kevin）。然而，老鷹從馬刺找來了更大牌的明星後場墨瑞（Dejounte Murray），為了空出位置和避免豪華稅的財務考量，把赫爾特用不起眼的代價交易給了國王。那時消息一出，別說亞特蘭大球迷傻眼，就連赫爾特自己也毫無心理準備。

沒料到他來到沙加緬度之後，這支十六年沒打進季後賽的萬年爛隊開始翻身，而本季國王能夠躍居西區前段班，雖然不只是靠赫爾特一人之力，但他確實打出了跳級的表現。赫爾特在國王創下生涯新高的得分數據，日前更首度拿下單場30分。

國王陣中還有另一名重要的全新配角蒙克（Malik Monk），本季的他專職替補，並打出競爭最佳第六人的氣勢。兩人都屬第一級的角色球員，但蒙克的成績不如先發的赫爾特，後者繳出了15.6分、2.9個三分球及四成二的三分命中率，而且平均得分和總得分都位居全隊第三，只排在兩大當家球星福克斯（De’Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）之後。

加上蒙克先前已經在湖人證明過了他的能耐，這季雖然在國王的替補陣中擔任功能鮮明的旗手，並引領第二陣打出夠份量的表現，但他畢竟是「紅過了」的角色球員，相形之下讓赫爾特的竄起顯得更加新鮮。

第二級：兩頭跑的里夫斯

湖人小將里夫斯(右)在場上展現的拚勁，連當家球星詹姆斯(左)都想幫他按讚。 美聯社

里夫斯和赫爾特一樣都是得分後衛，但兩人相比就看得出等級的差別。赫爾特本季35場全數先發，至於里夫斯則是先發替補兩頭跑。赫爾特曾是首輪新秀，透過交易來到國王，而里夫斯則是落選新秀，在湖人從雙向合約一路打拼上來。

從上一季的菜鳥球季開始，里夫斯就把第二級角色球員的單一功能特色給徹底發揮出來。只要他上場，就能形成機動性強的協防網絡，他不只能防守多個位置的對手，也能受命盯防對方的主力得分球員。

里夫斯的貼身防守功力，被湖人高層巴斯（Jesse Buss）稱為黏人的橡皮糖（glue guy），而他不要命的拼勁，不斷地在場上出現重摔或是撲球的鏡頭，也不只一次讓詹姆斯（LeBron James）開玩笑地說，里夫斯該戴上頭盔再來打球。

本季的里夫斯也打出跳級表現，除了防守之外，他的進攻開始進一步升級，目前10.8分及三成七二的三分命中率，讓他成為陣中最穩定的射手之一。而里夫斯上季打出全隊最高的正負值（+54），這一季更曾高達+65，都證明里夫斯不再只是單一的防守工具人。

里夫斯受到球迷的歡迎，也得到當家球星的肯定，而他也開始變得自在和自信。像他去年十一月撞翻了場邊女球迷的酒精飲料，在記者會上開玩笑地說那酒味道太重了，還去問詹姆斯是不是他投資的烈酒品牌？這話不只讓一旁的戴維斯（Anthony Davis）笑著跳出來說他也是投資人，也看得出來里夫斯和明星隊友之間互動的氣氛。

即使湖人有了衛斯布魯克（Russell Westbrook）這樣MVP級的第六人，但本季的里夫斯也展現出自己有晉升第一級角色球員的影響力。

第三級：替補奇兵的渡邊雄太

渡邊雄太在NBA打拚已是第5年，他已經從跑龍套球員升級到板凳一軍，場均上場時間高達19分鐘，可見籃網對他的重視。 美聯社

渡邊的類型和上述兩人完全不同，本季從未先發的他，既非赫爾特這種透過交易獲得的期待型戰力，也不像里夫斯那樣是具有革命情感的自家新秀，而是籃網在季前簽來的自由球員。像渡邊這樣的球員，就是和球隊在互試手氣：渡邊在找機會拼出頭，而籃網則是在賭是否能夠挖到寶。

而這次的嘗試獲得了雙贏的結果，渡邊在去年十一月時三分連飆，曾連續兩場扮演奪勝功臣，更一度是全聯盟三分命中率最高的球員。做為第三級的角色球員，渡邊成功地抓住了機會上位，更為原本士氣低迷的籃網打入強心針，球隊戰績也從此走高，靠著十二連勝衝上東區第二。

渡邊並非出身歐洲系統的國際球員，在全美觀眾面前相對陌生，也讓他的爆紅更顯得出人意表。若是他沒有因為受傷而缺陣十場比賽，應該能夠延續他的驚人手感。現在渡邊雖然不再像先前那樣火熱，但他已掙得了一席之地，而他傷癒回歸之後的十場比賽，籃網還沒有輸過球。

三人之中，赫爾特對球隊的戰績影響力最大，畢竟他是先發，個人各項數據也都領先其他兩人。而里夫斯則是獲得最多媒體的關注度，因為他身處鎂光燈焦點的湖人，加上他新世代的大尾個性，即使球隊戰績一直打不上來，但做為球迷新寵的他仍是充滿話題性。至於渡邊則是發光的時間最短，但目前球隊的戰績最好。可惜的是他在手感最火熱的當口受傷，就像當頭被澆了一桶冰水，最近有降溫的趨勢。

這三人在2023年也都各自面對不同的挑戰。赫爾特現在有背傷的麻煩，雖然還沒有嚴重到被迫缺陣，但已被列入每日觀察名單。里夫斯若不想再只當個給球迷的安慰獎，就得要全力拉抬湖人的排名，但在球隊這波傷兵潮當中也要小心不要一起沒頂。至於渡邊則是得趕緊找回先前的好狀態，才不致於落得曇花一現。

球季前段打出跳級表現的這三名角色球員，能不能夠在新年繼續發光？就看他們能否克服眼前的挑戰了。