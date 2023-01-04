中職／戰力外卻成搶手貨 陳鴻文成桃猿爭冠重要拼圖

大哥留隊行不行 不行不行就不行

去年季末富邦悍將進行球隊整頓，先是秋訓期間，一口氣大砍余文彬、蔡明晉、林正豐、陳威志及呂宗恩等5位教練。隨後公告60人保留名單，將高國輝、林益全、陳鴻文、王躍霖及林琨笙等5位老將放在戰力外。在人心惶惶之際，原本要續留的鍾承祐及鄭兆行雙雙向球團請辭離隊，隨後悍將也宣布不續留洪一中。一番操作下來，原本球隊中的主力球星及最有經驗的教練都在離隊名單。

富邦大動作的除舊佈新，給予其他球隊挖寶的機會。曾經被富邦悍將趁虛而入，搶走冠軍教頭洪一中的樂天桃猿，正所謂君子報仇三年不晚，這3年間不斷地挖悍將牆角。過去他們曾網羅劉榮華、沈鈺傑、古久保健二、陳瑞振等富邦教練，今年更是找來蔡明晉、鍾承祐及鄭兆行，一口氣投、打、守都補強。球員方面，先前從自由市場找來賴鴻誠，這次則是簽下陳鴻文。無論教練或球員，幾乎都是在富邦有意留人之際，最後成功攔截。

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去年樂天戰績一路獨走，到了10月卻後繼無力，最後在台灣大賽慘遭橫掃，除了打擊不振外，投手調度出了很多問題。因此季末他們看到悍將大量將球員放到戰力外之時，就毫不掩飾對陳鴻文表達興趣，他從2013年返國加入中職後，一直都是主力球員，直到今年才因為球隊調度關係，出賽場次僅去年一半，但仍有即戰力的表現。

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陳鴻文是陳義信的姪子、王光輝及王光熙的表弟、王尉永的表哥、王威晨的表叔，可說具備優良的棒球血統。學生時期在三民高中、文化大學及台北體院等棒球勁旅都是主力球員，2007年就前往美國職棒加入芝加哥小熊，2010年他就升上3A球隊，旅美期間只要球隊放人，包含經典賽、亞運及洲際盃等，都是中華隊的重要一員。

因為未能登上大聯盟，2012年初陳鴻文選擇自請離隊回到台灣，先在國訓隊調整了一年，年末投入中職選秀會，被兄弟象以第一輪第二順位網羅。兄弟球團為了簽下他，還因此付了5萬美金買斷小熊隊的合約，是史上首次向美職球團買斷合約案例。加入兄弟後，前兩年他先發、後援兩頭跑，2015年承接叔叔陳義信的17號黃衫後，調整為專司後援，連兩年拿下救援王，開啟他在中職生涯的巔峰。

陳鴻文當年在兄弟就是主力球員，不過與這次一樣，因為球團年輕化政策而遭到釋出。此處不留爺自有留爺處，陳鴻文在新的球季將再從悍將轉戰桃猿。 聯合報系資料照片

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2017年陳鴻文調整狀況不佳，適逢球隊大力改革，他意外遭到不續約通知，再前往澳職調整一個月後，2018年正式轉投富邦悍將。改披藍衫後，陳鴻文首年仍不穩定，但經過不斷的調整，2019年成為球隊終結者，當年甚至在世界12強棒球賽中擔任中華隊守護神，表現十分強眼，成為他再起的另一巔峰。2020年日職有球隊曾想挖角，最後富邦開出月薪50萬的複數年合約留人。

陳鴻文在2021年雖被後起之秀曾峻岳搶走終結者寶座，但他再度以先發姿態出發，11場先發負擔69局，防禦率僅2.74，絲毫沒有出現季中改變定位的調整問題。可以先發也可以後援，而且都有亮眼表現，這讓他2022年取得自由球員資格時，富邦開出月薪66萬元合約留人，這份大約成為他生涯的新高。只是僅僅過了一年，陳鴻文身手依舊，富邦的策略卻大幅改變，最後他竟遭到戰力外，網羅的球隊不需給予其他補償代價，樂天桃猿輕鬆得手。

他來了、他來了 他腳踏祥雲進來了！

有別於Lamigo靠洋將打天下，樂天這幾年非常著重本土投手的補強，先前已經找來賴鴻誠補強左手牛戰力，去年季中又交易楊彬來增添先發人手。因為陳鴻文的先發及牛棚都可行，他的加盟讓桃猿投手陣容有更多調度空間。首先桃猿本土先發太年輕，去年下半季的不穩讓他們前功盡廢，陳鴻文帶著經驗來到，必要時可扛下先發重任。其次是牛棚過度倚賴陳禹勳、許峻暘、朱俊祥等人，若放在後援可以分攤局數，減輕年輕球員的負擔。而且去年桃猿採2先發1後援的洋投策略，陳鴻文的角色定位，可以讓球隊有重新調整洋將分配的空間。

從一路獨走到後繼乏力，桃猿補強抓重點，搶下陳鴻文後，投手群將增添一枚活棋，對於爭冠將更有競爭力。 圖／樂天桃猿隊提供

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像陳鴻文這樣表現的球員遭到戰力外，雖不知道悍將球團有什麼特別的考量，但無疑是自損戰力來資敵，除了減少了成本外，似乎沒有其他益處。對於樂天桃猿則是吃下大補丸，而且陳鴻文對戰中信兄弟及味全龍都有不錯的壓制能力，只要他維持身手，無疑是桃猿重返榮耀路上，最重要的一塊拼圖。