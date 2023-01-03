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湖人重建的關鍵人物 小將布萊恩未來大有可為

聯合新聞網／ 陳光立
本季湖人隊陣容飽受各方批評，但仍有些許亮點，譬如以自由球員身份加盟的布萊恩適時頂上先發空缺，成為球隊禁區大將。 美聯社
本季湖人隊陣容飽受各方批評，但仍有些許亮點，譬如以自由球員身份加盟的布萊恩適時頂上先發空缺，成為球隊禁區大將。 美聯社

洛杉磯湖人隊帶著15勝21敗、西區排名第13的戰績進入2023年，自從戴維斯（Anthony Davis）進傷兵名單之後，球隊和季後賽漸行漸遠，剩下的新聞點就是詹姆斯（LeBron James）何時打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，成為新科歷史得分王。球團勢必走向重建，陣容並非一無可取，譬如布萊恩（Thomas Bryant）頂上中鋒空缺，至今表現可圈可點。

與湖人隊傳奇科比-布萊恩（Kobe Bryant）同姓，年僅25歲的小布萊恩走出自己的路，先從與詹姆斯同場搭配做起。2017年第二輪42順位被湖人挑中，翌年被打包送往華盛頓巫師隊磨練，2022年再以自由球員被撿回洛杉磯，意外成為本季亮點。開季至今平均上場20.1分鐘，每一場貢獻11.3分、6.1個籃板。自從戴維斯躺平，布萊恩成禁區大將，上場時間迭創新高，12月30日與亞特蘭大老鷹隊之戰打了34分鐘，拿下19分、17個籃板佳績。

儘管湖人隊本季令人失望，殘缺陣容飽受批評，但布萊恩這位年輕中鋒卻贏得掌聲，包括12月16日從板凳出發、面對兩屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）毫無生澀貢獻21分。賽後，總教練漢姆（Davin Ham）把這場比賽的Wilson籃球送布萊恩當紀念，更衣室內響起如雷掌聲，獎勵他的出色成績。

面對記者詢問，漢姆豎起大拇指說：「布萊恩這小子因韌帶撕裂傷錯過整個球季，前兩季才打34場，以致於失去留在巫師隊的機會。不過，健康的他回洛杉磯效力，你可以感受到他在攻守兩端全力以赴。」 經歷嚴酷的傷病打擊，布萊恩坐了21 場比賽板凳後，突然接替戴維斯的位置成為主力，這是無上肯定。

布萊恩2018年被湖人隊交易到巫師隊，在那裡磨練漸趨成熟，卻因傷勢陷入低迷，本季回到湖人以健康狀態重新出發。 歐新社資料照片
布萊恩2018年被湖人隊交易到巫師隊，在那裡磨練漸趨成熟，卻因傷勢陷入低迷，本季回到湖人以健康狀態重新出發。 歐新社資料照片

隊友里夫斯（Austin Reaves）說：「很多像那樣受過大傷的球員，無法回到場上全力拼搏。但是布萊恩每天都很努力，我從沒看過他在健身房內打混，無論是重量訓練或球隊內部對抗，布萊恩的拼勁值得我們脫帽致意。」根據運動數據網站Synergy資料，本季至少累積200 次進攻回合球員中，布萊恩以1.27分的產出名列前茅。

與一般強力中鋒不同，布萊恩的進攻剛柔並濟，他擁有一般長人不擅的柔軟手感，四英呎內投籃命中率達82％，26次三分線出手不多卻有50%高命中率，有效命中率72.5％。如羽毛般的手感及輕盈腳步是進攻利器，且布萊恩積極攻擊籃筐，面對任何低位對手都不畏懼。在戴維斯缺席的日子，頂上先發的布萊恩任務是掩護隊友，分攤詹姆斯與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）負擔，並利用6呎10吋身高、7呎6吋臂展長度優勢，在籃下發動第二波甚至第三波攻擊，他的速度和腳步展現打低位進攻遊刃有餘，每一次攻守轉換回合得分1.54。

戴維斯受傷之後，布萊恩(左)表現愈加重要，過去五場比賽平均打了28分鐘，得分、籃板迭創新高。 美聯社
戴維斯受傷之後，布萊恩(左)表現愈加重要，過去五場比賽平均打了28分鐘，得分、籃板迭創新高。 美聯社

年方25歲，布萊恩有潛力成為湖人骨幹，但不代表已經兌現天賦，缺陷之一是防守，6呎10吋防守五號位的長人略顯吃力，根據Cleaning the Glass數據，布萊恩在場時湖人防守失分率（Defensive rating）121.6，一旦下場防守失分率提升至113.5，寓意著他的存在限制團隊防守。

儘管本季湖人隊衝擊季後賽幾乎無望，詹姆斯恐將無緣拿下生涯第五冠。不過，湖人球迷仍可有幾分期待，年僅25歲的布萊恩從華府回歸，不斷進步的他有機會成為核心人物。職業生涯一路顛簸，但布萊恩正努力彌補所失去的，也一圓夢想重披湖人球衣擔先發重任。

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