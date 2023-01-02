球速奇慢照樣能剋敵 藍鳥怪投辛巴投成最強中繼

誰是近年來最耐操的大聯盟投手？在還沒有看到本文的標題之前，頭一個想到的人選八成會是新科塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。上一季阿坎塔拉不僅投球局數高居全聯盟榜首，完投6場更足足是第二名巴爾德斯（Framber Valdez）的兩倍。最誇張的是儘管幾乎場場至少投滿七局，阿坎塔拉的快速球平均球速還是飆到97.9英哩，同樣穩坐先發投手第一位。獲得塞揚獎票選的全票肯定實當之無愧。

但不是只有投球局數多才叫耐操。跟每五天先發一場的先發投手相比，牛棚裡隨時待命的後援投手往往才是更耐操的一群。尤其不少教練在牛棚調度上都有「好用就用到他不好用為止」的習慣，救援投手如果受教練器重自是一大幸事，但往往也意味著「加班地獄」的開始。在這樣的壓力下還能不斷上場投出好成績，其難度絕非常人所能想像，而上一季出賽次數最多的藍鳥中繼投手辛巴（Adam Cimber）就是這樣一位奇人。

之所以稱辛巴為奇人，不僅僅因為他既是去年的出賽王，又是近兩季上場次數最多的投手——辛巴自2018年升上大聯盟後，五年中除了因疫情縮水的2020年球季外單季上場次數從未低於68場——真正神奇之處在於他明明是個後援投手，球速卻與阿坎塔拉蔚成兩個極端。辛巴的快速球平均時速只有86.4英哩，不但遠低於阿坎塔拉，也完全看不到其他後援投手（平均時速94.2英哩）的車尾燈，而且在全聯盟投球局數達30局以上的投手中排倒數第二（倒數第一是誰先賣個關子）。在現今一切追求「快狠準」的大聯盟，辛巴究竟如何得以生存？

在看過辛巴的投球姿勢後，你會以為你已掌握問題的答案——這又是一位靠低肩側投迷惑打者的投手。沒錯，辛巴在學生時期由於身材瘦小球速又不快，別說將來投進大聯盟，就連入選中學校隊都大成問題。老爸給他的忠告是：「小子，如果你想打進校隊，將來靠打球當飯吃，你得來點不一樣的。」小辛巴聽進去了。家住西雅圖的辛巴剛好有機會在水手主場比賽看到來訪的運動家投手齊格勒（Brad Ziegler）的低肩側投。有樣學樣之下，辛巴還真的越投越好，不僅投進高中及大學校隊，並且在2013年選秀會被教士選上。

辛巴的投球方式就是模仿前運動家投手齊格勒，這位投手在大聯盟11個球季出賽739場，有兩季是出賽王，生涯戰績是37勝38敗146中繼105次救援成功、防禦率2.75。 2009 Upper Deck 球員卡

無意間成為辛巴「貴人」的齊格勒是個大器晚成，球速不快卻又異常耐操的中繼投手，自28歲那年升上大聯盟後， 11年的球員生涯裡齊格勒只有兩年出賽少於60場，而且兩度單季上場次數位居國聯最一，其中一次還是他屆退的2018年，這一年齊格勒投了足有82場。無巧不巧的是，同一年年已27同樣是大器晚成的辛巴也站上了大聯盟的投手丘，成為另一個球速不快卻又異常耐操的低肩側投中繼投手。

跟其他低肩側投一樣，左打者成了辛巴的天敵。球員生涯前兩年他面對左打的被打擊率是.315，OPS更高達1.012，與他面對右打者的成績（打擊率.241，OPS .627）不啻天淵之別。這個時期的辛巴雖然表現稱職（ERA+ 112），但還不能算得上是出色的中繼投手。主要的問題就出在因為是側投所以球速奇慢的他缺少一種足以對付左打的球路。許多成功的右投手都是靠刁鑽的變速球剋制左打，然而這個選項對快速球已經慢到跟一般投手變速球沒兩樣的辛巴顯然並不存在，再加上傳統觀念認為右投手投出的滑球對左打者來說特別好對付，因此不宜大量使用。於是乎只靠快速球跟滑球兩種球路闖天下的辛巴在碰上左打時就只能硬著頭皮不斷投出他那實則奇慢的快速球。

但從2020年起，辛巴開始不按牌理出牌，在面對左打時大量增加滑球的使用比例，結果成效反倒好得跌破眾人眼鏡。上一季辛巴對左打的OPS只有.644，被打擊率更低到.214，兩項數字都比他面對右打時還要好（.686及.270）。對付左右打都能得心應手的辛巴從此成為藍鳥總教練的心頭好——尤其是季中接任的代理教練史耐德（John Schneider）。自史耐德接下總教頭一職後，平均兩場比賽就能看到一次辛巴登板投球，其中還有多達12次是「中0日」連續兩天出賽。但在史耐德的狂操下辛巴反倒投得更好，他的防禦率在最後37場比賽從上半季的3.29降到只有2.23，倒吃甘蔗的精彩表現不僅幫助藍鳥拉尾盤擠進季後賽，還拿下位居全大聯盟後援投手之首的10場勝投。

辛巴緩慢的快速球讓大聯盟打者吃苦足頭。影片來源：多倫多藍鳥官方YouTube頻道

近年來在日新月異的運動科技輔助下，大聯盟已徹底走向強力棒球的道路，幾乎所有人都在追求如何能投得更快、打得更遠。然而與此同時卻有一票人反其道而行，彷彿領悟了武俠小說中的「他強任他強，清風拂山崗」的境界，也獲得極大的成功。辛巴是其中之一，另外還有同屬低肩側投、出手位置甚至比辛巴還低球速也更慢的巨人羅傑斯（Tyler Rogers，沒錯，快速球平均時速只有83.5英哩的羅傑斯就是擠下辛巴成為大聯盟慢速球王的那個男人），此外兩大牛棚常青樹——歐戴（Darren O’Day）及史密斯（Joe Smith）也都是個中翹楚。他們的存在適足以證明：通往成功的道路永遠不會只有一條。