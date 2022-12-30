史詩級神鬼紀錄連發 超級球星展現恐怖主宰力

NBA異象不斷，神鬼紀錄猛暴，今年NBA正悄悄進入一個既玄又難以言喻神奇年代。

76人中鋒安比德12月分場均37分，三分命中率竟然是恐怖4成5，每場可以投進1.3個三分球，安比德打中鋒，七呎長人，得分技巧和打法卻能如此沒有罩門。如果不是76人戰績還不具說服力，安比德將是年度MVP前三熱門。

金塊中鋒約柯奇12月已經打出四場40分以上比賽，今年球季約柯奇場均25.3分、11籃板、9.5助攻，幾乎要完成賽季大三元。如果金塊維持西區前二表現，約柯奇神乎其技傳球助攻持續輸出，約柯奇賽季大三元將幫助他拿下MVP三連霸。

約柯奇(右)近來的40分27籃板10助攻和41分15籃板15助攻的兩次大三元也是嚇死人，而且前者對黃蜂的成績是沒有進入延長賽，鬼神程度其實不輸給唐西奇對尼克之戰。 美聯社

最神扯的是獨行俠後衛唐西奇，12月27日對紐約尼克一戰，唐西奇單場60分、21籃板、10助攻超凡大三元，最近三場比賽唐西奇兩場得分至少50分，三戰一共砍進142分。就算「上古神獸」張伯倫那個年代，唐西奇60分+20籃板的超凡大三元也是史上僅見。

今年球季打完三分之一，有七名球員場均得分至少30分，76人中鋒安比德、獨行俠後衛唐西奇、雷霆後衛亞歷山大、公鹿前鋒安戴托昆波、塞爾蒂克前鋒泰托姆、籃網前鋒杜蘭特和勇士後衛柯瑞，今年場均得分都在30分以上，這是NBA史上最輝煌、最精采得分表演。

公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波今年場均31分、11籃板、5助攻也是史詩級表現，超強主宰力左右比賽，在兩名球星隊友哈勒戴、米道頓頻頻傷停情況下，字母哥持續打出驚人個人表演，攻防兩端統治比賽。字母哥今年展現超級狀況，一旦公鹿全員健康歸隊，團隊攻防到位，公鹿將展現更可怕競爭力。

字母哥(右)近5戰3度打出40分10籃板以上的成績，只是因為唐西奇跟約柯奇表現太過亮眼，他超給力的表現完全遭到忽視。 美聯社

很難想像今年NBA會刷出這麼多誇張數據和神鬼紀錄，在小球當道，三分球狂噴，攻防轉換更多更快籃球新世代，愈來愈多神鬼紀錄和瘋狂表演凸顯NBA今年球季百家爭鳴、無法預測，超級球星愈來愈不平凡的神奇年代。神鬼紀錄不斷，除了球星個人超凡能力，大多數球隊都還在調整，目標擺在季後賽是主要原因。

公鹿最近吞下四連敗，讓出東區第一排名，字母哥持續打出驚人個人數據，主宰攻防兩端。但公鹿不會全力去拚例行賽排名，把球隊節奏和完整性擺在季後賽，這是公鹿教練布丹霍澤奪冠後更沈穩、成熟的調整節奏。

奪冠球隊都會像公鹿這樣，不會在例行賽拚盡全力，放盡力氣。也會像過去八年六度打進總冠軍賽勇士一樣，例行賽調整狀況，休生養息，不會生猛力拚，把決戰沙場放在季後賽，這才是奪冠球隊在意的重點。

安比德在12月的11場比賽場均得分高達37分，投籃命中率高達54.9%，每場罰進10.5球，這也是非常恐怖的數據。 美聯社

太陽近兩年打出顛峰團隊，但沒能拿下總冠軍，太陽逐漸了解例行賽不能耗盡武器和力量的奪冠之道。把能量和關鍵武器放在季後賽，這才是爭冠球隊要學會的贏球秘笈。

大多數球隊都在保留球星，讓主力輪休，不為例行賽拚戰績排名，全力為季後賽調整狀況，在最後決勝戰場一決高下，這就是今年NBA例行賽超凡球星不斷打出神鬼紀錄和數據最好證明。

上半季戰績僅供參考，因為有太多球星和主力輪休缺陣，例行賽戰績水分太多，一切都要等到下半季進入季後賽卡位戰，真正戰力和奪冠球隊實力才會見真章。

NBA史詩級「神鬼紀錄」還會持續上演，這是NBA史上最美好、最夢幻的表演年代。