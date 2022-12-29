林多、柯瑞亞等四大游擊手 同年出道都名利雙收

提到當今大聯盟最頂級的游擊手，林多(Francisco Lindor)、柯瑞亞(Carlos Correa)、席格(Corey Seager)與透納(Trea Turner)絕對榜上有名且成就難分軒輊，巧的是這四大游擊手都是在2015年初登大聯盟，經過8個球季後他們都已是頂級球星，且都已拿到10年3億美元以上的鉅額合約。

這四人開創了繼90年代基特(Derek Jeter)、羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra)與塔哈達(Miguel Tejada)之後最佳的游擊黃金世代，但不同的是基特等四位巨星並非同年登上大聯盟，而林多等四人則在同一年首嚐大聯盟滋味，可說是完美的巧合。

基特(右)、A-Rod(中)和賈西亞帕拉(左)以塔哈達是大聯盟史上罕見的黃金梯次游擊手，生涯成就異常亮眼，想要超越他們是相當不容易。 2002 Fleer 球員卡

柯瑞亞是這四人當中年紀最小的，但卻是最早上大聯盟的，可能也是最具天賦的一位。他是2012年的選秀狀元，2015年就以20歲之齡登上大聯盟殿堂，且一鳴驚人，繳出.279打擊率、.857OPS、22轟與.857OPS的成績，一舉拿下美聯新人王。柯瑞亞在太空人待了7季之後成為自由球員，並在2022年球季以3年1億530萬美元的合約加入雙城隊，同時以3510萬的數字創下內野手最高年均薪的紀錄。他在球季結束後跳脫合約，原傳出將以13年3億5000萬的天價加盟巨人隊，後來因為巨人對他的舊傷有所疑慮而告吹，目前則以12年3億1000萬的合約與大都會進行協調中。

柯瑞亞 2022 Topps 球員卡

柯瑞亞生涯累積933安、155轟，OPS為.836。生涯初期可說頗有名人堂等級的架式，可惜2017到2019年連續三季都出賽不超過110場，使他的生涯數據累積速度放緩。若他得以順利加入大都會隊將轉守三壘，與林多組成黃金三游，就和當年的基特與羅德里奎茲一樣。

與柯瑞亞同樣來自波多黎各的林多則可能是這四大游擊手當中成就最高的。他在2011年在第一輪第8順位被印地安人隊(現守護者隊)選中，2015年他與柯瑞亞的新人王之爭相當激烈，最終在第一名選票僅落後柯瑞亞4票的情況下屈居第二。但後來林多比柯瑞亞更有巨星架式，2017到2019年至少都繳出32轟以上的成績，無疑是全聯盟最佳游擊手。他也是這四大游擊手當中生涯fWAR值最高的，有42之多。他在2015年到2022年的fWAR值在全聯盟也僅次於楚奧特(Mike Trout)與貝茲(Mookie Betts)而已，且他的生涯dWAR值(防守WAR值)10.4與184轟也是2015年後所有游擊手當中最高的，也難怪大都會願意端出10年3億4100萬的游擊手史上最大合約將他綁住。

林多 2022 Topps Bunt 球員卡

席格2022年與遊騎兵隊簽下的10年3億2500萬合約也不惶多讓。2012年他在第一輪第18順位被道奇隊選中，2015年他登上大聯盟，2016年則是他的第一個完整球季，並以26轟、72打點、.308打擊率與.877OPS的成績全票拿下國聯新人王。2020年他連拿國聯冠軍賽與世界大賽的MVP，替道奇隊立下汗馬功勞。2022年他與遊騎兵隊簽下的合約則打破羅德里奎茲曾創下的隊史紀錄，並在該季轟出生涯最多的33發全壘打。由於席格在2018年曾因動韌帶更換手術(Tommy John Surgery)而休息相當長的時間，累積的863安是四大游擊手當中最少的。

席格 2022 Topps Bunt 球員卡

透納和席格一樣都是2015年上大聯盟，但2016年才嶄露鋒芒，該年他的打擊率高達.342，讓他在國聯新人王票選獲得第2名。不過透納在大聯盟並非從游擊出發，由於當時國民陣中的先發游擊手是伊斯皮諾薩(Danny Espinosa)，讓透納只能先守中外野與二壘，2017年國民為了將游擊位置讓給透納便將伊斯皮諾薩給交易掉。透納在進攻上相當全面，生涯打擊率.302和230次盜壘是2015年後的游擊手當中最高的，曾在2021年拿下打擊王，並兩度摘下盜壘王。他和另外三位頂級游擊手一樣都是首輪選秀的球員，在2014年以第13順位被教士選中，隔年被交易到國民，和他們不同的是以大學生的身分被選上。透納在本月與費城人隊簽下11年3億的合約，與另外三人一起加入3億俱樂部。

透納 2022 Topps 球員卡

其實有資格與這四大游擊手齊名的還有剛加入教士隊的波賈茲(Xander Bogaert)和2022年加入紅襪隊的史托瑞(Trevor Story)，但兩人分別是在2013與2016年上大聯盟，相似度又差了一些。且波賈茲的11年2億8000萬與史托瑞的6年1億4000萬身價也略遜3億俱樂部的林多、柯瑞亞、席格與透納。這四大游擊手打了8年大聯盟成就與身價都不凡，未來各自的發展如何也值得我們持續關注。