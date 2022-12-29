離開是否更好？前勇士板凳奇兵各自的精采與落寞

上季勇士奪冠班底中，有五人選擇離隊發展，包括轉到拓荒者的小裴頓（Gary Payton II）、轉戰暴龍的小波特（Otto Porter Jr.）、投效太陽的李（Damion Lee）、和湖人簽約的安德森（Juan Toscano-Anderson）和重回土耳其聯賽的畢耶利察（Nemanja Bjelica）。本季打了快一半，先前在勇士被視為板凳奇兵的五人當中，只有李一人打出更精采的表現，其他四人則因傷所困而顯得落寞。

五人當中，最受球迷期待的球員要屬小裴頓，畢竟他在總冠軍的舞台上打響了名號，從浪人變先發的灰姑娘傳奇，不只讓他甩開了父親光環的多年包袱，證明了自己對比賽的影響力，也收獲了極大的關注度。

對於拓荒者來說，他們會以三年兩千六百萬搶下原本年薪不到兩百萬元的小裴頓，就是要他來保護隊上攻擊型先發雙衛的防守死穴，一般期待小裴頓和哈特（Josh Hart）的組合，將能夠給對手的後場帶來大麻煩，從而讓里拉德（Damian Lillard）和西蒙斯（Anfernee Simons）更專注地發揮強悍的進攻火力。

小裴頓在休季時決定動刀治療核心肌肉的傷勢，原本預估可以趕上開季，不料正式復出日期一再延後。若是他在拓荒者的首秀能趕在跨年前一天做客勇士時上演，那將是他領取冠軍戒的日子，也會是他轉隊後首度回到舊日主場。復出後的小裴頓能否發揮同樣的實力？真正的考驗即將開始。

小裴頓在上季總冠軍賽中受傷，本季轉隊到拓荒者之後都還一直不能上場。 美聯社資料照片

和小裴頓並稱「防守雙璧」的小波特本季雖然有出賽紀錄，但卻極不穩定，經常因為傷勢而缺陣，後來還因為個人因素而沒有隨隊，近來又因為腳趾傷勢而再休一個月。至今球隊打了33場，小波特只出賽了其中8場。

小波特和小裴頓一樣都是將滿30歲的年紀，但小波特要比小裴頓多打了三個球季，而且出賽時間和角色都更為吃重。小裴頓都得進廠維修，小波特的損耗程度只會更重。小波特單季的缺賽數從生涯第六季就開始比出賽數要多，唯一的例外就是上季在勇士出賽了63場比賽。而上季他只有兩次連續缺賽超過兩場的情況，這季的他算是舊態復萌。

小波特以兩年一千兩百萬美金轉隊，那時他說因為自己的妻子來自多倫多，讓他投效暴龍的決定顯得十分合理。但他一再缺陣，加上各項績效數據都下滑，讓他至今仍無法複製上季的奪冠表現。

回想這個夏天勇士盡力留人未果，現在看來，就算這兩人順利留隊，也無法從季初就為勇士投入百分百的戰力。現在就等兩人傷後復出，在球季後半段為自己的新東家發力追擊。

五人當中，李在轉隊之後的表現是最為出色的一人，更是至今唯一全勤出賽的球員。對照上季，李在本季的出賽時間和進攻效率都全面提升。雖然並不是跳階式的升級，但在戰力整齊的太陽陣中，依舊足以讓李搶得一席之地。

雖然李先前在勇士也曾一度搶佔要角，在2019-20球季時創下生涯最高的36場先發紀錄，但那畢竟是勇士浪花兄弟全數因傷報銷的一季，在單季吞下50敗的慘淡之下，李的表現只能看作是練兵和消化時間的結果。

李在隊上的地位始終穩不下來，他並沒有因為是柯瑞的妹夫而得到特殊的待遇，反而受到不必要的額外關注和媒體壓力。這季他和太陽簽下一年兩百一十萬的合約，帳面上只比上季的年薪多二十萬，但李想要自己出外闖天下，目前他也真的打出更強的存在感。

由於太陽主力球員輪流受傷，李(右)獲得了更多的上場時間，是勇士板凳奇兵轉隊球員中表現較好的一位。 美聯社

同樣想要離隊闖蕩的安德森，也簽下和李差不多條件的一年合約。安德森的年薪沒比上季在勇士高多少，只是他沒想到自己在新東家的各項數據也沒比上季好多少。本來該是亂世出英雄，趁亂而上位，然而安德森沒有辦法在本季一團亂的湖人風暴中突圍，卻是被湖人這股亂流給拉著一起跌入深坑。

安德森曾說過自己之所以離隊，是為了要在全新的湖人陣容當中找尋屬於自己的機會。他特別提到前隊友湯普森（Klay Thompson）歸隊之後，無論是誰都得讓位，而自己打得再好都無法改變現狀。他想要打出自己的識別度，這在隊型完整的勇士陣中是難以企及的目標，所以他選擇離開。

結果安德森從開季就無法穩定地上場，除了湖人本身的混亂之外，也因為他自己反復的傷勢和不明的定位作祟。好不容易他在這個月初掙到了第一次先發的機會，結果半場還沒打完就扭傷右腳踝而退場。先前他被左腳踝傷勢給拖累，結果換成了右腳出現新傷勢。安德森想要在湖人出頭仍有機會，只是又得再等了。

這四人都會在這一季先後年滿30歲，他們在奔三的當口決定離開衛冕軍，無論是為了更高的薪水還是更多的發揮空間，離隊之後的人生仍是不輕鬆。

除了這四人之外，已經離開NBA的畢耶利察又如何？根據消息指出，這名34歲的明星長人也一樣陷入了傷勢的麻煩，先是錯過了代表塞爾維亞出戰歐錦賽的機會，接下來更是一場職業賽也沒打，還在等待個人的回鍋首秀。不過，好消息是他將在新年的第一週加入球隊練習。

這麼看下來，上季在勇士發光的這五人離開之後，本季目前只有李一人打出了轉隊身價，其他人都被傷勢糾纏，當下有四人還在傷兵名單上，更有兩人至今一場比賽都還沒有打。雖然離開勇士不一定更好，但這因傷所困的「落寞四人組」仍有機會來證明自己的選擇是正確的改變，至於李也得繼續維持前半季的精采表現，甚至得要更上層樓，才能通過實力的驗證。