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基層棒球隊招生不易 常見八大招必看

聯合新聞網／ 王婉玲
受到少子化衝擊，基層棒球隊近年招生困難。 學生棒球聯盟資料照片
受到少子化衝擊，基層棒球隊近年招生困難。 學生棒球聯盟資料照片

受到少子化衝擊，基層棒球隊招生困難，各隊教練無不用盡心思爭取選手，常見的招生方法有哪些？帶您來了解。

一、親朋好友介紹

透過親朋好友介紹而來的相當常見，尤其是像住在同村莊的，經常會有「呷好道相報(台語)」的情況，只要有一、兩個小孩打出成績，就會有連帶效應，帶起打棒球的風氣。

二、社區棒球

社區棒球發展蓬勃，不少校隊也開始組織自家社區棒球隊，可以說是「超前部署」，具有農場的概念，通常由校隊教練來訓練，自小一甚至更小就先「顧樁」，等到小朋友習慣這個體系，可以決定是否要挑戰科班，通常就會直接轉入自家校隊。

校隊自組社區是較為長久之道，如無法投入這麼多資源，有些科班教練也會利用社區舉辦比賽時，到現場去觀察、尋覓資質不錯的選手，遊說加入校隊，也是一個方式。

大溪仁善社區少棒是成功例子，球員可選擇往校隊發展。 大溪仁善少棒／提供
大溪仁善社區少棒是成功例子，球員可選擇往校隊發展。 大溪仁善少棒／提供

三、寒暑假棒球育樂營

不少校隊會在寒暑假舉辦免費棒球育樂營，用意在讓小朋友體驗，如果小朋友玩得開心，就會跟家長要求加入棒球隊，有些棒球育樂營還會贈送球具或是職棒球星簽名球等獎品，吸引更多人報名。

四、河濱公園、大魯閣

要尋找有興趣打棒球的小朋友，就要到對的地方去找，河濱公園假日經常有人在玩傳接球，或是會去大魯閣打擊場的人，就是潛在市場，像是高苑工商投手彭敬恆當初就是在大魯閣打擊場被國中教練發掘的。

五、運動會

有些教練會利用運動會期間去尋覓資質不錯的選手，藉由他運動上的表現，觀察速度、協調性，若是參加壘球擲遠或是標槍之類的項目，還可觀察臂力，對未來培養成投手、外野手具有指標性。

六、各班招生

社團球隊大多以校內生為主要對象，教練到各班招生成為常態，有的教練身兼體育老師會利用體育課設計棒球遊戲來吸引學生，有興趣者再往正式棒球訓練。

東園國小全隊75人，在國內少棒堪稱數一數二。 賴敏男／提供
東園國小全隊75人，在國內少棒堪稱數一數二。 賴敏男／提供

七、網路行銷

時代日新月異，人手一機，網路成為時下不可或缺的行銷方法，各球隊在臉書成立粉絲團、社團已是常態，藉由粉絲頁來宣傳球隊動態，經常更新能讓家長更了解球隊運作，也能讓有意想打棒球的人多了解，說不定就會慕名而來。

八、媒體曝光

球隊成績依舊是招生相當重要的一環，許多家長希望小朋友打球有前途，經常選擇名校，成績、風評維持好，對招生比較容易，這些經常要透過媒體曝光才能製造更大效益。

以上提供棒球隊常見招生方式，說到底，基層教練在經營球隊還是要勤快，不能怕麻煩，努力都是累積而來。

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