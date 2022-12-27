勇士起起落落無需擔心 三面向分析即將回歸正軌

沒有柯瑞、維金斯，勇士在聖誕大戰123：109修理西區戰績第一灰熊。勇士今年球季大多數時間勝率都在五成以下，西區排名10名之外。勇士16勝18敗西區第11，還沒進入西區前10季後賽附加賽底標。勇士目前客場3勝16敗，是聯盟客場勝率和戰績最差球隊。

勇士利用這場耶誕勝利狠狠賞了灰熊後衛莫蘭特一把掌，在柯瑞、維金斯同時傷停況下贏球，更展現勇士下半季回神拉升戰績戰力非凡潛能。灰熊vs.勇士聖誕大戰前，莫蘭特才剛大放厥詞：「我們在西區沒有對手，我的目標是研究塞爾蒂克」。除了莫蘭特，灰熊前鋒布魯克斯也看扁勇士。

「我們是比勇士更好球隊，如果上季季後賽重來一次，我們會修理勇士」。布魯克斯回首上季季後賽，西區第二灰熊在西區季後賽第二輪被第三勇士淘汰，布魯克斯認為灰熊主力傷病缺陣，給了勇士可趁之機。

灰熊後衛莫蘭特(左二)太小看了勇士的團隊作戰能力，雖然他這場比賽砍下兩隊最高的36分，但灰熊最後還是輸了14分之多！ 美聯社

勇士和灰熊恩怨情仇和口水、情緒，都在「聖誕大戰」一併結算，勇士證明他們還是衛冕軍，擁有不可忽視韌性和經驗。儘管勇士上半場表現起伏，主力傷病纏身，除了柯瑞之外其他5名上季總冠軍主力表現都不穩定，防守效率甚至一路下滑到聯盟倒數第七。

柯瑞左肩脫位拉傷預估傷停一個月，兩周後可以再做歸隊評估，維金斯拉傷腿肌仍無限期傷停。勇士聖誕大戰這一勝，除了拉下西區第一灰熊，以缺陷陣容擊敗對手，許多調整和角色球員進步都「走在正軌」。

波爾、湯普森還是很有殺傷力

波爾最近六戰場均27分，12月分場均25.9分，波爾手感、信心都在迅速恢復，擺先發、替補都能發揮最大作用和改變比賽效果。湯普森上半季仍在調整，背靠背不會比賽，湯普森最近幾場表現逐漸回到節奏，12月九戰場均20.9分。

波爾在對灰熊之戰砍下全隊最多的32分，其中三分球投進3球。他的表現雖然還不是穩定，但得分方式已更為全面。 美聯社

柯瑞身旁兩名外線、得分核心在12月已經恢復恢復到100%，就等柯瑞歸位，完整體勇士預估在明年一月中旬就能重整版塊。

傑洛、穆迪、藍姆、德文琴佐等板凳逐漸進入比賽狀況

上半季勇士一直在調板凳和角色球員，198公分苦工前鋒藍姆，195公分後衛傑洛是主要兩名角色球員，另外德文琴佐和穆迪也在融入勇士團隊節奏。聖誕大戰對灰熊，藍姆砍11分、傑洛14分、穆迪10分，三人三分球11投6中，勇士擺上矮小對位陣容，籃板球仍取得51：44領先。

勇士這一戰三分球44投18中，三分命中率4成1至為關鍵，如果沒有三分手氣和輸出，勇士也很難贏下比賽。但勇士展現出來更重要細節是「防守」。

勇士後衛德文琴佐(中)最近5戰三球36投18中，命中率高達5成，可說是球隊近來的一大驚喜。 美聯社

除了莫蘭特36分，灰熊兩大得分前鋒貝恩、布魯克斯都受到勇士防守有效壓制，勇士展現出色輪轉、對位，讓莫蘭特身旁兩大主要得分手失去比賽節奏和手感。灰熊投籃命中率4成1，三分命中率2成3(39投9中)，勇士拿出看家本事防守贏球，這才是勇士最可怕調整。

勇士教練柯爾調整節奏 下半季重回正軌

勇士上半季調整，下半季重回正軌，這是勇士教練柯爾設定目標，也是今年重組衛冕軍陣容和角色球員定位關鍵節奏。目標季後賽，在下半季找回團隊、防守，建立角色球員和功能性球員固定角色，柯爾沒有急於求成，他一步步在提升板凳和角色球員信心定位，無名小卒前鋒藍姆就是收穫之一，傑洛也在成為改變比賽奇兵，穆迪和庫明加兩名二年級菜鳥還需要時間累積比賽經驗。

勇士目前雖然排名西區第11，但落後首位的金塊不過只有6場，以柯爾過去的帶兵能力，應該最遲在下半季就能重回領先集團。 美聯社

核心球員健康，主要輪換確定，養出角色球員，再一步步打好防守，圍繞柯瑞建立攻防體系，勇士仍是今年NBA最難以預測也最危險球隊。